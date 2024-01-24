ترامب يتقدم في انتخابات الجمهوريين وبايدن قلق على الحريات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنّ الديموقراطية والحريّات الفردية في الولايات المتّحدة "على المحكّ" وذلك بعد إعلان فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية عديدة مساء الثلاثاء.

ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأقرّت هايلي (52 عاماً) بهزيمتها أمام ترامب، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية. وقالت أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة إنّ "هذا السباق لم ينته بعد".

في الوقت نفسه حذرت هايلي من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقالت إنّ الديموقراطيين "يعلمون أنّ ترامب هي الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستيطع جو بايدن أن يهزمه".

حذرت هايلي من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز بايدن" بولاية ثانية صورة من: Andrew Burke-Stevenson/Zuma/IMAGO

"ترشيح شبه مضمون"

وفور صدور هذه التقديرات الإعلامية، اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن أنّ فوز الرئيس السابق في نيوهامبشر يعني أنّ حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إنّ "نتائج الليلة تؤكّد أنّ دونالد ترامب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري".

ولم يسبق لأيّ مرشّح جمهوري في تاريخ الولايات المتّحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.

"الحريات الفردية في خطر"

وبعد الفوز الذي حققه ترامب، حذّر بايدن مساء الثلاثاء من أنّ الديموقراطية والحريّات الفردية في الولايات المتّحدة "على المحكّ".

وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديموقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه "من الواضح الآن أنّ دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أنّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية (...). اقتصادنا (...). كلّها على المحك".

ع.ح./ح.ز (أ.ف.ب)