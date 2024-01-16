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ترامب يفوز بأول انتخابات تمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا

١٦ يناير ٢٠٢٤

بعد فوزه في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، رسخ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقعه في صدارة السباق لنيل ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية المقبلة، فكيف عقب الرئيس الحالي جو بايدن على النتيجة؟

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صورة لدونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في أيوا بتاريخ 15 يناير 2024
بعد الفوز بدأ ترامب بعرض برنامجه الانتخابي، متعّهداً "بإغلاق الحدود" مع المكسيك وحفر المزيد من آبار النفط، في حال انتخابه.صورة من: Evelyn Hockenstein/REUTERS

حقق دونالد ترامب فوزا مدويا في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الجاري في ولاية أيوا، وأكد هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بفارق كبير، وفقا لإحصاء شركة إديسون للأبحاث، متفوقا على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيسي لترامب.

وكان ترامب على وشك الفوز بفارق غير مسبوق في منافسة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، مما يعزز حجته بأن ترشيحه أمر مفروغ منه نظرا لتقدمه الهائل في استطلاعات الرأي الوطنية على الرغم من أنه يواجه أربع لوائح اتهام جنائية. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث) "شكرا أيوا، أحبكم جميعًا!!!".

ومع فرز ما يقرب من 90 بالمئة من الأصوات، حصل ترامب على 50.9بالمئة بينما حصل ديسانتيس على 21.4 بالمئة وهيلي على 19.0 بالمئة، وفقا لإديسون. وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.

وبعد الفوز دعا ترامب مواطنيه إلى "الاتّحاد" وقال في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي:"أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتّحد بلادنا (...). سواء كانوا جمهوريين أو ديموقراطيين أو ليبراليين أو محافظين". ثم بدأ بعرض برنامجه الانتخابي، متعّهداً "بإغلاق الحدود" مع المكسيك وحفر المزيد من آبار النفط، في حال انتخابه.

 "المنافس الأوفر حظا"    

من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ الفوز السهل الذي حقّقه سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظاً" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي منشور على منصّة إكس دعا فيه أنصاره إلى التبرّع لحملته الانتخابية قال بايدن "يبدو أنّ دونالد ترامب قد فاز لتوّه في ولاية آيوا. إنّه بكلّ وضوح المرشّح الأوفر حظاً في المقلب الآخر في هذه المرحلة".

ا.ف/ ح.ز   (أ.ف.ب، رويترز)

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