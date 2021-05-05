ترامب يغلق مدونته الخاصة بعد شهر على إطلاقها

بعد أسابيع قليلة على إطلاقها، أقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إغلاق مدونته الخاصة، التي كانت تحمل اسم "من مكتب دونالد جيه ترامب". وأكد جيسون ميلر، مساعد ترامب، اليوم الأربعاء (الثاني من حزيران/يونيو 2021) الأمر بتغريدة على تويتر، ملمحاً إلى أن الرئيس السابق يرغب في العودة قريباً إلى النشاط في مكان ما على وسائل التواصل دون أن يقدم المزيد من التوضيحات.

وكانت صفحة المدونة، التي وُصفت بأنها مكان "للتحدث بحرية وأمان"، بمثابة وسيلة اتصال لا تتيح خاصية التفاعل تتضمن منشورات من ترامب يمكن الإعجاب بها ومشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.

وكانت منصات التواصل كفيسبوك وتويتر ويوتيوب قد حظرة ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي قبيل انتهاء فترته الرئاسية. وكان سبب المنع اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول وما أبداه الرئيس السابق من تأييد لهم وادعاء سرقة "فوزه" في الانتخابات الرئاسية دون تقديم أي دليل على ما قاله.

وكان حساب ترامب، الذي كان يتابعه أكثر من 80 مليون إنسان، وسيلة التواصل الأساسية بينه وبين جمهوره.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)