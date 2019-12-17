ترامب يغرد متوعدا: إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين (السادس من يناير/ كانون الثاني 2020) أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران التخلي عن كل القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً"، وذلك في سياق تهديداته المتصاعدة لإيران منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

في غضون ذلك عبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "أسفه العميق" لإعلان إيران الأخير بشأن تخلّيها عن كل القيود المتعلّقة بتخصيب اليورانيوم. وكتب بوريل في تغريدة أن "التطبيق الكامل للاتفاق حول النووي من قبل الجميع يعد اليوم أهمّ من أي وقت مضى، من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي". وقال إنه "يعمل مع كل المشاركين (في الاتفاق) على المسار الذي يجب سلوكه".

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم العواقب. كما دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل وحضّ مرة جديدة على "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق، الذي بات مهددا، على أن تخفض أنشطتها النووية بشكل كبير، لتثبت أن ليس لها أهداف عسكرية، في مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها. لكن إيران أكدت من جديد الأحد استعدادها للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي إذا غيرت واشنطن سياستها تجاهها.

ويشار إلى أن إدارة ترامب انسحبت عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الصين، الأمم المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا) وألمانيا.

أ.ح/ ص.ش (أ ف ب)