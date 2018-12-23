 ترامب يعين باتريك شناهان وزيرا للدفاع بالوكالة | أخبار | DW | 23.12.2018

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أخبار

ترامب يعين باتريك شناهان وزيرا للدفاع بالوكالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع سيتولى منصب وزير الدفاع خلفا لجيمس ماتيس، اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير المقبل. وتنحى ماتيس عن منصبه بسبب وجهات النظر المختلفة تجاه سوريا.

USA Patrick Shanahan und (picture-alliance/AP Images/P. Martinez Monsivais)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد (23 كانون الأول/ ديسمبر 2018) أن باتريك شناهان، مساعد جيم ماتيس سيخلفه وزيرا للدفاع بالوكالة في الأول من كانون الثاني/يناير 2019، وذلك في موعد أقرب من المتوقع.

وكتب ترامب على تويتر "يسرني أن أعلن أن مساعد وزير الدفاع باتريك شناهان سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019"، وذلك بعدما قدم ماتيس استقالته الخميس على أن تصبح نافذة نهاية شباط/فبراير. وكتب ترامب  في تغريدته أن لدى شناهان "قائمة طويلة بالإنجازات في منصبه كمساعد وزير ولدى بوينغ. سيكون رائعا".

واستقال ماتيس الخميس غداة إعلان ترامب انسحاب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا والبالغ عددها نحو ألفي جندي بأسرع وقت، معتبرا أن تنظيم "داعش" الإرهابي قد هُزم. وفي اليوم نفسه أعلن ترامب أن الاستعدادات للخروج من أفغانستان قد بدأت.

وكان ماتيس، الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ تولي ترامب الرئاسة في 2017 أبدى الخميس اعتراضه علنا على الاستراتيجية الجديدة للإدارة الأميركية. وشدد في مكتوب استقالته على ضرورة "معاملة الحلفاء باحترام". ولطالما حذر ماتيس (68 عاما) من انسحاب متسرع و"ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أو من يدعمه".

ويشغل شناهان منذ تموز/يوليو 2017 منصب مساعد وزير الدفاع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنتاغون. وشغل سابقا منصب نائب رئيس شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات مكلفا بالشؤون اللوجستية والعمليات، كما شغل منصب نائب رئيس ومدير عام أنظمة بوينغ للدفاع الصاروخي.

     

م.أ.م/ أ ح ( د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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