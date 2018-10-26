 ترامب يعلن عن اتفاق مع المكسيك يبقى بموجبه طالبو اللجوء في أراضيها | أخبار | DW | 25.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترامب يعلن عن اتفاق مع المكسيك يبقى بموجبه طالبو اللجوء في أراضيها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنّ طالبي اللجوء سيبقون في المكسيك في الوقت الذي يتمّ فيه تقييم طلباتهم في الولايات المتّحدة، في ما بدا أنّه تأكيد لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق.

Mexiko USA Grenzzaun in Tijuana (Reuters/L. Nicholson)

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "المهاجرون على الحدود الجنوبيّة لن يُسمح لهم (بدخول) الولايات المتّحدة، في انتظار أن تتمّ الموافقة على طلباتهم بشكل فردي من قبل القضاء". ويأتي هذا الاتّفاق مع تزايد غضب ترامب، إثر توافد آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى في قوافل وصلت إلى الجانب المكسيكي من الحدود على أمل دخول الولايات المتّحدة سعيًا الى حياة أفضل.

 وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت في وقت سابق السبت عن أولغا سانشيز كورديرو وزيرة الداخليّة في الحكومة المكسيكيّة المقبلة قولها إنّه "في الوقت الحالي، اتّفقنا على سياسة تقضي بأن يبقى (اللاجئون) في المكسيك".

 وأوضحت سانشيز كورديرو العضو في إدارة الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي سيتولى منصبه في الأول من كانون الأول / ديسمبر، أنّ ذلك سيُمثل "حلاً قصير المدى"  وتابعت أن "الحل على المديين المتوسّط والطويل هو ألا يهاجر الناس" أساسًا. وقالت الوزيرة إن "ذراعَي المكسيك مفتوحتان، لكن تخيّلوا قافلةً تلو القافلة. سيكون ذلك مشكلةً بالنسبة إلينا أيضًا".

 غير أن مكتب الوزيرة أصدر في وقت لاحق بيانًا قال فيه إنه "ليس هناك أيّ اتفاق من أي نوع بين الحكومة المكسيكية المقبلة والإدارة الأميركية".

 وسيبدأ الضبّاط الأميركيون المعنيّون، تنفيذ الإجراءات الجديدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة، حسب ما ذكر مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي. ولفت تقرير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين سيتمكنون من معالجة ضعف عدد طلبات اللجوء على الأقل بموجب النظام الجديد لأنهم لن يكونوا مقيّدين بأماكن الاحتجاز في مرافئ الدخول الأميركية.

مشاهدة الفيديو 02:16
بث مباشر الآن
02:16 دقيقة

مسائية DW: الميثاق الأممي للهجرة..تعهد أخلاقي فلماذا يرفضه الشعبويون؟

 

 وأضافت الصحيفة أنه بموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح لمقدم الطلب الذي رفض طلبه، باللجوء إلى المكسيك، لكنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة حتى يتم ترحيله فورًا إلى بلده الأم.

 وذكرت أن الاتفاق جرى الأسبوع الماضي في مدينة هيوستن خلال اجتماع بين مارسيلو إيبرارد وزير خارجية المكسيك المقبل ومسؤولين أميركيّين بينهم وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ووزير الخارجيّة مايك بومبيو.

في سياق متصل، أعلن خوان مانويل جاستيلوم عمدة مدينة تيخوانا شمالي المكسيك أن هناك "حالة طوارئ إنسانية" بين آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة الحدودية. وقال جاستيلوم إن المدينة لا تستطيع تحمل تكاليف إيواء أكثر من 4700 مهاجر من أمريكا الوسطى في ملعب كرة القدم. وقال جاستيلوم "لن أنفق نقود سكان تيخوانا". وتبلغ تكلفة الوجبات للمهاجرين يوميا 550 ألف بيزو (27 ألف دولار). وقد تم إرسال أكثر من 700 موظف مدني للمساعدة، وفقا لحكومة المدينة. وسافر المهاجرون، الذين يأتون في الأساس من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، سيرا على الأقدام معظم الرحلة عبر المكسيك، ويأملون في الحصول على فرصة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

ح.ز/ م.س(أ.ف.ب، د.ب أ، رويترز)

 

  • default

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    عندما بدء تدفق سيل اللاجئين إلى أوروبا قامت المجر في الصيف الماضي بإنشاء سياج على طول الحدود مع كرواتيا، علما أن كلا البلدين عضوان في منطقة دول شينغن التي تم إلغاء المراقبة على حدودها منذ سنوات طويلة. أغلب اللاجئين القادمين عبر طريق البلقان يودون مواصلة الطريق إلى النمسا وألمانيا.

  • default

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    حول المدينتين سبتة ومليلة، الواقعتين على ساحل شمال إفريقيا، قامت أسبانيا ببناء أسيجة يبلغ ارتفاعها ستة أمتار ، حيث زودت بأسلاك شائكة وكاميرات وأجهزة ترصد كل حركة أو صوت في محيطها. وتهدف تلك الإجراءات إلى صد اللاجئين الأفارقة الذين يأملون في حياة أفضل في أوروبا.

  • default

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    ما يسمى بـ"الخط الأخضر" في جزيرة قبرص هو عبارة عن أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وبقايا أسيجة. هذا الخط، الذي يمتد على طول 180 كليومتر ويحرسه آلاف الجنود، يفصل الجزيرة إلى جزء تركي في الشمال وآخر يوناني في الجنوب. بعد سقوط جدار برلين الفاصل فإن العاصمة نيقوسيا،هي العاصمة الوحيدة في العالم، المقسمة حاليا إلى شقين.

  • Grenzzaun Mexiko USA

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    بشكل دائم ودون انقطاع يقوم نحو 20 ألف شرطي من حرس الحدود الأمريكي بحراسة الحدود التي تفصل الولايات المتحدة عن المكسيك. هذه الحدود التي تسمى ب"حائط تورتيلا" (نسبة إلى أكلة التورتيلا المكسيكية") تمتد على طول 1126 كليومترا. وهي مزودة بأجهزة فيديو وكاميرات حرارية لرصد اكل تحرك هناك، كما تساهم طائرات بدون طيار في صد الهجرة غير الشرعية وأعمال تهريب المخدرات.

  • default

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    لا يمكن عبور الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا عبر معابر حدودية كما هو الحال هنا في القدس. وتهدف الإجراءات على طول الحدود الفاصلة إلى وقف تهريب الأسلحة أو غيرها من السلع الممنوع نقلها بين أسرائيل والأراضي الفلسطينية.

  • Grenzanlagen in Panmunjom Südkorea

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    تعد المنطقة الفاصلة بين الكورية الجنوبية ونظيرتها الشمالية الشيوعية من أكثر الحدود حراسة في العالم: مليون لغم وأبراج مراقبة على الحدود البالغ طولها 248 كلم. وعلى طول الحدود توجد منطقة عازلة منزوعة السلاح، يبلغ عرضها كيلومترين. المنطقة التي يحظر دخولها، أنشئت عام 1953 بعد الحرب الكورية التي دامت ثلاثة أعوام.

  • default

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    في إيرلندا الشمالية هناك 48 "خط سلام" يفصل بين الأحياء الكاثوليكية والأحياء البروتستانتية. وفي العاصمة بلفاست فإن الخطوط عبارة عن أسيجة يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار وأسلاك شائكة وقضبان حديدية. وعبر بوابات في تلك الأسيجة يمكن للمارة وللسيارات العبور خلال النهار، أما في الليل فيتم إغلاقها.

  • default

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    إنها أطول حدود في العالم: على مسافة 4000 كيلومتر من الأسلاك الشائكة تسعى الهند إلى حماية حدودها مع البنغلاديش. ويصل ارتفاع تلك الأسيجة اإلى مترين، وهي مزودة كذلك بالتيار الكهربائي ويحرسها حوالي 50 ألف جندي.

  • default

    جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

    في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1989 سقط جدار برلين، الذي عرف لسنوات طويلة بـ"شريط الموت"، وقد مهد سقوطه لإعادة توحيد شطري ألمانيا، التي كانت مقسمة منذ نهاية الحرب الباردة إلى شق غربي وآخر شرقي. وعلى الرغم من الدلالات القوية التي يحملها ذلك الحدث التاريخي، فإن إغلاق الحدود وبناء الأسيجة لازال حتى يومنا هذا من الإجراءات الشائعة في العديد من مناطق العالم.

    الكاتب: دانييل هاينريش/شمس العياري


 

مختارات

السلطات الأمريكية: لم شمل 57 طفلا مهاجرا دون الخامسة بذويهم

قالت السلطات الأمريكية إنها جمعت شمل 57 طفلا تقل أعمارهم عن خمس سنوات بذويهم بعد أن كانت قد فصلتهم على الحدود الأمريكية المكسيكية، فيما تم استبعاد 46 في المجموعة لأسباب مختلفة. (12.07.2018)  

أوروبا تنتقد "جدار ترامب" ـ لكن ماذا بشأن جدرانها؟

تتجه القوى الغربية لتشديد سياسات اللجوء بشكل لم يسبق له مثيل. ورغم أن الأنظار تتركز على جدار ترامب مع المكسيك، فإن أوروبا ليست ببعيدة عن هذا النهج، حسب تعبير كريم الواسطي من منظمة برو أزول الألمانية التي تعنى باللاجئين. (26.01.2017)  

تداعيات سياسة ترامب المعادية للاجئين على الساحة الأوروبية

تبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف متشددة حيال الهجرة، خاصة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كيف يؤثر خطاب ترامب على سياسات الهجرة في أوروبا؟ (02.11.2018)  

جدران عازلة وأسلاك شائكة - واقع مر في العديد من الدول

في مثل هذا اليوم بالذات، وقبل 26 عاما، سقط الجدار الذي كان يقسم ألمانيا إلى شطرين: شرقي وغربي، غير أن مثل تلك الأسيجة لاتزال تشكل واقعا مرا في العديد من مناطق العالم: أمثلة على ذلك في جولة مصورة. (09.11.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: الميثاق الأممي للهجرة..تعهد أخلاقي فلماذا يرفضه الشعبويون؟  

مواضيع ذات صلة

Mexiko, Chiapas: Flüchtlinge ziehen weiter Richtung Norden

ترامب سينشر قوات على حدود المكسيك لوقف قافلة مهاجرين 26.10.2018

يستعد البنتاغون لإرسال حوالى 800 عنصر إلى الحدود المكسيكية الأمريكية بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش سيساعد في معالجة وضع "وطني طارئ" داعياً قافلة المهاجرين المتوجهة إلى الولايات المتحدة للعودة أدراجها.

Gaza israelischer Luftangriff

صحف أوروبية: المتشددون يلقون التشجيع في الشرق الأوسط 14.11.2018

من المسؤول عن التصعيد في الشرق الأوسط؟ إسرائيل أم حماس أم حتى دونالد ترامب؟ تعليقات الصحف الأوروبية حول تفجر العنف الأخير بين إسرائيل وحماس جاءت مختلفة.

Guatemala Tausende Migranten aus Mittelamerika warten auf Einreise nach Mexiko

إدارة ترامب تعلّق حق اللجوء لعابري الحدود الأمريكية 09.11.2018

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة كبرى لفرض قيود على مطالبة المهاجرين باللجوء بأن وضعت قاعدة تجعل من الأشخاص الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة الجنوبية بشكل غير مشروع غير مؤهلين لطلب اللجوء.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  