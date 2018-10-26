ترامب يعلن عن اتفاق مع المكسيك يبقى بموجبه طالبو اللجوء في أراضيها

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "المهاجرون على الحدود الجنوبيّة لن يُسمح لهم (بدخول) الولايات المتّحدة، في انتظار أن تتمّ الموافقة على طلباتهم بشكل فردي من قبل القضاء". ويأتي هذا الاتّفاق مع تزايد غضب ترامب، إثر توافد آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى في قوافل وصلت إلى الجانب المكسيكي من الحدود على أمل دخول الولايات المتّحدة سعيًا الى حياة أفضل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت في وقت سابق السبت عن أولغا سانشيز كورديرو وزيرة الداخليّة في الحكومة المكسيكيّة المقبلة قولها إنّه "في الوقت الحالي، اتّفقنا على سياسة تقضي بأن يبقى (اللاجئون) في المكسيك".

وأوضحت سانشيز كورديرو العضو في إدارة الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي سيتولى منصبه في الأول من كانون الأول / ديسمبر، أنّ ذلك سيُمثل "حلاً قصير المدى" وتابعت أن "الحل على المديين المتوسّط والطويل هو ألا يهاجر الناس" أساسًا. وقالت الوزيرة إن "ذراعَي المكسيك مفتوحتان، لكن تخيّلوا قافلةً تلو القافلة. سيكون ذلك مشكلةً بالنسبة إلينا أيضًا".

غير أن مكتب الوزيرة أصدر في وقت لاحق بيانًا قال فيه إنه "ليس هناك أيّ اتفاق من أي نوع بين الحكومة المكسيكية المقبلة والإدارة الأميركية".

وسيبدأ الضبّاط الأميركيون المعنيّون، تنفيذ الإجراءات الجديدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة، حسب ما ذكر مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي. ولفت تقرير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين سيتمكنون من معالجة ضعف عدد طلبات اللجوء على الأقل بموجب النظام الجديد لأنهم لن يكونوا مقيّدين بأماكن الاحتجاز في مرافئ الدخول الأميركية.

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وأضافت الصحيفة أنه بموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح لمقدم الطلب الذي رفض طلبه، باللجوء إلى المكسيك، لكنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة حتى يتم ترحيله فورًا إلى بلده الأم.

وذكرت أن الاتفاق جرى الأسبوع الماضي في مدينة هيوستن خلال اجتماع بين مارسيلو إيبرارد وزير خارجية المكسيك المقبل ومسؤولين أميركيّين بينهم وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ووزير الخارجيّة مايك بومبيو.

في سياق متصل، أعلن خوان مانويل جاستيلوم عمدة مدينة تيخوانا شمالي المكسيك أن هناك "حالة طوارئ إنسانية" بين آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة الحدودية. وقال جاستيلوم إن المدينة لا تستطيع تحمل تكاليف إيواء أكثر من 4700 مهاجر من أمريكا الوسطى في ملعب كرة القدم. وقال جاستيلوم "لن أنفق نقود سكان تيخوانا". وتبلغ تكلفة الوجبات للمهاجرين يوميا 550 ألف بيزو (27 ألف دولار). وقد تم إرسال أكثر من 700 موظف مدني للمساعدة، وفقا لحكومة المدينة. وسافر المهاجرون، الذين يأتون في الأساس من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، سيرا على الأقدام معظم الرحلة عبر المكسيك، ويأملون في الحصول على فرصة لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

ح.ز/ م.س(أ.ف.ب، د.ب أ، رويترز)