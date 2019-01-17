ترامب يعلن عن اتفاق مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة (25 كانون الثاني/يناير 2019) أنه توصل مع قادة الكونغرس إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الجزئي الحكومي، وهو الأطول في تاريخ البلاد. وقال ترامب، في كلمة بحديقة الورود خارج البيت الأبيض اليوم: "إنني فخور جدا لأعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي، وإعادة فتح المؤسسات الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع".

وأضاف ترامب أن المعارضين الديمقراطيين أكدوا له إنهم يرغبون في طرح الحزبية جانبا، وإعطاء الأولوية لأمن الشعب الأمريكي. وقال: "أعتقد أنهم سوف يقومون بذلك". وبذلك يكون الاتفاق مؤقتا لحين التوصل إلى تسوية كاملة لكل الخلافات المتعلقة بميزانية الاتحاد.

لكن ترامب هدد بـ "إغلاق" جديد في 15 شباط/فبراير عندما ينتهي التمويل المؤقت للإدارات الفدرالية. وقال في هذا السياق "ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قوي أو سياج فولاذي، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس، فإما أن تغلق الحكومة مرة أخرى في 15 شباط/فبراير أو سأستخدم الصلاحيات الممنوحة لي للرد على هذه الحالة الطارئة".

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب)