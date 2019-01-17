 ترامب يعلن عن اتفاق مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي | أخبار | DW | 25.01.2019

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أخبار

ترامب يعلن عن اتفاق مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي

قال الرئيس دونالد ترامب إنه توصل لاتفاق مؤقت ينهي الإغلاق الحكومي الأطول لحد الآن ولمدة عدة أسابيع. ولم يكشف ترامب تفاصيل الاتفاق، لكنه أشار إلى اتفاق يسمح للمؤسسات الحكومية الاتحادية بالعمل لمدة ثلاثة أسابيع.

USA Krise Shutdown l Präsident Trump verkündet vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre (Reuters/K. Lamarque)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة (25 كانون الثاني/يناير 2019) أنه توصل مع قادة الكونغرس إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الجزئي الحكومي، وهو الأطول في تاريخ البلاد. وقال ترامب، في كلمة بحديقة الورود خارج البيت الأبيض اليوم: "إنني فخور جدا لأعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي، وإعادة فتح المؤسسات الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع".

مختارات

إنه أطول إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية الأمريكية في التاريخ الأمريكي. الخلاف بين الرئيس ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، بسبب تمويل جدار حدودي، يشل العمل الحكومي ويدخل البلاد في أزمة لا أفق لحلها. (17.01.2019)

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.آي" فتح تحقيقا في عام 2017 ليحدد عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعمل بعمد أو بدون قصد لحساب روسيا. (12.01.2019)

وأضاف ترامب أن المعارضين الديمقراطيين أكدوا له إنهم  يرغبون في طرح الحزبية جانبا، وإعطاء الأولوية لأمن الشعب الأمريكي. وقال: "أعتقد أنهم سوف يقومون بذلك". وبذلك يكون الاتفاق مؤقتا لحين التوصل إلى تسوية كاملة لكل الخلافات المتعلقة بميزانية الاتحاد.

لكن ترامب هدد بـ "إغلاق" جديد في 15 شباط/فبراير عندما ينتهي التمويل المؤقت للإدارات الفدرالية. وقال في هذا السياق "ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قوي أو سياج فولاذي، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس، فإما أن تغلق الحكومة مرة أخرى في 15 شباط/فبراير أو سأستخدم الصلاحيات الممنوحة لي للرد على هذه الحالة الطارئة".

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


مختارات

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

احتلت المشاحنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. غير أن ترامب يُعرف بمهاجمته المستمرة للإعلام، ومشاكله مع الصحفيين. إليك بعض أقوى مشاجراته مع الصحافة. (08.11.2018)  

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