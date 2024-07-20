ترامب يعد زيلينسكي "بوقف حرب أوكرانيا وروسيا"

قال دونالد ترامب الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة بمنشور على منصة تروث سوشيال إنه اتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعده بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإنه "سينهي الحرب" بين أوكرانيا وروسيا.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة (19 يوليو / تموز 2024) إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعده بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإنه "سينهي الحرب" بين أوكرانيا وروسيا. وكتب المرشح الجمهوري على منصته تروث سوشال أنه في حال أصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة "سأجلب السلام إلى العالم وأنهي الحرب التي كلفت كثيرا من الأرواح".

وكثيرا ما يدعي ترامب أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة كبيرة عندما يعود إلى السلطة، لكنه لا يقدم تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك. وتثير إشادته المتكررة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقاده للدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي القلق لدى حلفاء أوكرانيا الغربيين. والولايات المتحدة بقيادة جو بايدن هي إلى حد بعيد أكبر مانح للمساعدات العسكرية لكييف، وبالتالي فإن انتصار ترامب يمكن أن يعرض أي مساعدات مستقبلية للخطر ويضعف موقف أوكرانيا في ساحة المعركة.

ترامب يتعهد بأن "يكون رئيسا لكل الأمريكيين" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأكد زيلينسكي من جهته حصول المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها الملياردير على تسميته رسميا مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري. وكتب على حسابه في منصة إكس: "شددتُ على الدعم الحيوي من كلا الحزبين ومجلسي الكونغرس الأمريكي لحماية حرية أمتنا واستقلالها". كما دان الرئيس الأوكراني محاولة اغتيال ترامب "المروعة" السبت في ولاية بنسلفانيا. وأضاف: "اتفقنا مع الرئيس ترامب على أن نناقش -في اجتماع وجها لوجه- الخطوات الواجب اتخاذها نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا. ويرفض زيلينسكي أي مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع طالما ظلت القوات الروسية في أوكرانيا.

ع.م/خ.س (أ ف ب، رويترز)