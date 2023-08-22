 ترامب يعتزم تسليم نفسه في قضية الانتخابات في ولاية جورجيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2023

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ترامب يعتزم تسليم نفسه في قضية الانتخابات في ولاية جورجيا

ترامب يعتزم الخميس تسليم نفسه لسلطات أتلانتا في ولاية جورجبا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتائج رئاسيات 2022، ضمن اتفاق تمّ التوصل إليه مع قاضي المحكمة. لائحة الاتهام الطويلة لم تمنع ترامب على أبرز منافسيه الجمهوريين.

USA Donald Trump a, Flughafen in Washington

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه تسليم نفسه الخميس القادم لسلطات مدينة أتلانتا بولاية جورجيا لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الاثنين (22 آب/ أغسطس 2023)، إنه في ذلك اليوم سيتم "اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس" والتي قدمت لائحة الاتهام الرابعة ضده هذا العام مشددا مرة أخرى أنّ لائحة الاتهام محاولة "ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه".

اتفاق مسبق

تسليم ترامب لنفسه، يأتي ضمن اتفاق تمّ التوصل إليه بين محامي الرئيس السابق والقاضي سكوت مكافي قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا في ولاية جورجيا يتضمن دفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار، على أن يقوم ترامب و18 متهما آخرين معه في القضية ذاتها بتسليم أنفسهم للسلطات، وفقاً لما أوردته تقارير متطابقة.

عطفا على الكفالة فرض مكافي مجموعة من الشروط في مذكرة من ثلاث صفحات، قال فيها إنه "لا يجوز للمدعى عليه أن يقوم بأي عمل لترهيب أي شخص يعرفه بأنه مدعى عليه أو شاهد في هذه القضية أو عرقلة إقامة العدالة بطريقة أو بأخرى". وأضاف القاضي "ما ورد أعلاه يجب أن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعادة نشر المشاركات التي نشرها شخص آخر".

اتهامات ثقيلة جديدة ضد ترامب.. إلى متى سيصمد؟

إلى ذلك أعلن مكتب قائد الشرطة المحلي إنه عندما يسلم ترامب نفسه في جورجيا، سيكون هناك "إغلاق صارم" للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس.

ومن بين المتهمين الآخرين الذين يواجهون اتهامات في هذه المؤامرة المزعومة، محامي ترامب الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.

ملف قضائي ثقيل

لائحة اتهام ضد ترامب من 98 صفحة ومجموع 41 تهمة جنائية هي رابع لائحة اتهام لترامب، إذ يواجه الرئيس السابق محاكمة في ولاية نيويورك في مارس/ آذار تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ومحاكمة اتحادية في مايو/ أيار بفلوريدا تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية. كما أنّ ترامب متهم أيضا في محكمة اتحادية بواشنطن بالسعي بشكل غير قانوني إلى إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020. وطلب المستشار الخاص جاك سميث إجراء المحاكمة في يناير/ كانون الثاني، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد.

ودفع ترامب ببراءته في جميع القضايا الجنائية وقد يقضي معظم وقته العام المقبل في المحاكم. ورغم كل القضايا الموجهة ضده، إلا أن ترامب هو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في عام 2024.

وقد تغلب بالفعل على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 23 نقطة مئوية، أقرب منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، وذلك في استطلاع للرأي شمل ناخبي ولاية أيوا نشر الاثنين.

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

 

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