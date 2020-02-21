 ترامب يعتبر اتهام روسيا بدعم إعادة انتخابه ″حملة تضليل أخرى″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2020

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أخبار

ترامب يعتبر اتهام روسيا بدعم إعادة انتخابه "حملة تضليل أخرى"

استخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحذيرات المخابرات الأمريكية بشأن تدخل روسيا في انتخابات هذا العام ووصفها بـ "خدعة" أطلقها خصومه الديموقراطيون، فيما وصفت موسكو هذه الاتهامات لها بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا".

الرئيس الأمريكي ترامب غاضب من تقارير بتدخل روسيا في إعادة انتخابه

الرئيس الأمريكي ترامب غاضب من تقارير بتدخل روسيا في إعادة انتخابه

ردا على تحذيرات للمخابرات الأمريكية بأن روسيا تتدخل من أجل إعادة انتخابه لولاية ثانية، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة 21 فبراير/ شباط 2020) قائلا على تويتر بأن "هناك حملة تضليل أخرى يطلقها الديموقراطيون في الكونغرس قائلين إن روسيا تفضلني على أي مرشح لا يفعل شيئًا من الديموقراطيين الذين ما زالوا غير قادرين، بعد أسبوعين، على فرز أصواتهم في أيوا". واطلق ترامب على ذلك "الخدعة رقم 7!"

وأعرب المشرعون الديموقراطيون عن قلقهم مجددًا بعد استماعهم في جلسة مغلقة إلى تحذير من أن روسيا تتدخل مجددًا أملا في تعزيز فرص ترامب في الانتخابات.

ووفق واشنطن بوست ونيويورك تايمز، فإنّ مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية أشاروا في إيجاز قدموه في 13 شباط/ فبراير أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إلى أنّ روسيا تتدخل مجدداً في الانتخابات الأميركية للترويج لترشيح ترامب.

مختارات

تجري مناورة تجسس في الفضاء بين روسيا وأمريكا. فـ"لأن الفضاء هو أحدث ميدان قتال في العالم"، بحسب ترامب، أنشأت أمريكا القوة الفضائية الشهر الماضي كقوة رسمية سادسة لها، ويبدو أن روسيا بدأت تلاحقها، بحسب شكوى واشنطن. (12.02.2020)

أكد محامي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل على ما يبدو شخصا لعرض العفو على أسانج مقابل أن يقول إن روسيا لم تتورط في تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة باللجنة الديمقراطية الوطنية. (20.02.2020)

يقدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يظهرون له الولاء ويقفون بجانبه. ومن بين هؤلاء ريتشارد غرينيل، السفير الأمريكي في برلين، الذي كثيرا ما انتقد الحكومة الألمانية. والآن كافأه ترامب بوظيفة عليا في واشنطن. (20.02.2020)

طالب محامي الرئيس ترامب وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في تحقيق المدعي روبرت مولر حول احتمالية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الماضية. فيما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن اتصالات جديدة لفريق ترامب مع الروس. (17.06.2018)

وأثار هذا الإيجاز غضب الرئيس الأمريكي الذي عزل الأربعاء مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزف ماغواير، وعيّن بدلاً منه أحد المقربين إليه وهو سفير ألمانيا في برلين ريتشارد غرينيل. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وبخ ماغواير.

وعبر ترامب في وقت سابق عن غضبه إزاء تقييم أصدرته أجهزة الاستخبارات يؤكدأن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، بما في ذلك من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، لدعم ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون.

من جانبها اعتبرت روسيا الاتهامات لها بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنّ "هذا لا صلة له بأي شكل بالحقيقة" وندد بتلك "الرسائل (التي) ستزداد للأسف مع اقتراب موعد الانتخابات" الأمريكية، حسب تعبير بيسكوف.

 ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    سيتعين على بوريس جونسون الوفاء بوعده في عام 2020. يريد رئيس وزراء المملكة المتحدة أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني - كما هو مخطط. وستجرى المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من السنة الانتقالية، حيث ستبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وسوقها الموحدة.

  • تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    هل تترنح كاري لام؟

    تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سينتخب الأمريكيون رئيسا جديدا وربما يكون شخصية معروفة. عندما اقتحم دونالد ترامب العراك السياسي، لم يكن أحد يؤمن بأنه سيصبح رئيسا، أو حتى سيهزم هيلاري كيلنتون، مرشحة الديمقراطيين بالرئاسة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ولا يبدو أنه من المستحيل أن يفعل ذلك مرة أخرى.

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    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    وداعا جيمس بوند

    في أربعة أفلام طارد الممثل البريطاني دانيال كريغ عتاة الأشرار على شاشة السينما في الدور الذي جسده في سلسلة جيمس بوند. وللمرة الخامسة والأخيرة يؤدي صاحب الـ51 عاما دور العميل السري 007. حيث سيعرض فيلمه "لا وقت للموت" في 2 أبريل/ نيسان القادم بالمملكة المتحدة وألمانيا. وسيتوقف كريغ عن لعب هذا الدور.

  • 2020 سيكون عاما خاصا لـنايكى فاغنز حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

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    قصيدة إلى نايكى فاغنر

    2020 سيكون عاما خاصا لـ"نايكى فاغنز" حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

  • طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    رئيس "الغيتو"

    طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

  • قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة غرامي في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    عشق بيلي إيليش

    قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة "غرامي" في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

  • لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة يورو 2020، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    حدث تاريخي في كأس أمم أوروبا

    لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة "يورو 2020"، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

  • من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    عبقري الشطرنج يتحدى جميع المنافسين

    من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

  • مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان الهيفي ميتال المعروف باسم فاكن أوبن إير، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: طقس جيد، كل شئ جيد. ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    سادة موسيقى الهيفي ميتال

    مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان "الهيفي ميتال" المعروف باسم "فاكن أوبن إير"، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: "طقس جيد، كل شئ جيد". ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي


مختارات

شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

إنهم يشعلون المسرح السياسي أو يخرجون منه، ويكتبون التاريخ بالسينما ويحطمون الأرقام القياسية وينظمون فعاليات ضخمة. هؤلاء هم الأشخاص الذين سنتحدث عنهم في عام 2020. (31.12.2019)  

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