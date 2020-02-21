ترامب يعتبر اتهام روسيا بدعم إعادة انتخابه "حملة تضليل أخرى"

ردا على تحذيرات للمخابرات الأمريكية بأن روسيا تتدخل من أجل إعادة انتخابه لولاية ثانية، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة 21 فبراير/ شباط 2020) قائلا على تويتر بأن "هناك حملة تضليل أخرى يطلقها الديموقراطيون في الكونغرس قائلين إن روسيا تفضلني على أي مرشح لا يفعل شيئًا من الديموقراطيين الذين ما زالوا غير قادرين، بعد أسبوعين، على فرز أصواتهم في أيوا". واطلق ترامب على ذلك "الخدعة رقم 7!"

وأعرب المشرعون الديموقراطيون عن قلقهم مجددًا بعد استماعهم في جلسة مغلقة إلى تحذير من أن روسيا تتدخل مجددًا أملا في تعزيز فرص ترامب في الانتخابات.

ووفق واشنطن بوست ونيويورك تايمز، فإنّ مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية أشاروا في إيجاز قدموه في 13 شباط/ فبراير أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إلى أنّ روسيا تتدخل مجدداً في الانتخابات الأميركية للترويج لترشيح ترامب.

وأثار هذا الإيجاز غضب الرئيس الأمريكي الذي عزل الأربعاء مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة جوزف ماغواير، وعيّن بدلاً منه أحد المقربين إليه وهو سفير ألمانيا في برلين ريتشارد غرينيل. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب وبخ ماغواير.

وعبر ترامب في وقت سابق عن غضبه إزاء تقييم أصدرته أجهزة الاستخبارات يؤكدأن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، بما في ذلك من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، لدعم ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون.

من جانبها اعتبرت روسيا الاتهامات لها بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها بـ"رسائل جديدة تتصف بالبارانويا". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنّ "هذا لا صلة له بأي شكل بالحقيقة" وندد بتلك "الرسائل (التي) ستزداد للأسف مع اقتراب موعد الانتخابات" الأمريكية، حسب تعبير بيسكوف.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)