ترامب يعتبر إصابته "نعمة من الله" وهاريس تهاجم إدارته لأزمة كورونا

انتقدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وقالت هاريس: "لقد شهد الشعب الأمريكي أكبر فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلادنا".

وفي المناظرة الأولى والوحيدة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس، قالت هاريس إن ترامب ومنافسها نائب الرئيس مايك بنس "لا يزالان يفتقدان خطة" للتعامل مع الأزمة، مضيفة أن ترامب وبنس "فقدا حقهما في إعادة الانتخاب".

من ناحية أخرى قالت هاريس إن للشعب الحق في معرفة من يدين له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمال، وأضافت: "نعلم أن دونالد ترامب مدين بمبلغ 400 مليون دولار"، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بشأن شؤون ترامب المالية.

وتابعت: "سيكون من الجيد حقا معرفة من يدين له رئيس الولايات المتحدة - القائد العام - بالمال، لأن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة ما الذي يؤثر على قرار الرئيس"، متهمة ترامب بـ"التستر على كل شيء".

من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس. ووصف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر هاريس بأنها "ماكينة زلات"، مشيداً بنائبه بنس وقال: "أداء مايك بنس رائع". وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن بنس "حقق فوزا كبيرا".

وتباهى بنس بإجراءات الرئيس الأمريكي ضد تنظيم داعش أثناء المناظرة. وقال بنس: "لقد أطلق الرئيس العنان للجيش الأمريكي وقواتنا المسلحة لتدمير خلافة داعش والقضاء على زعيمه (أبو بكر) البغدادي".

من جانبها هاجمت هاريس سجل ترامب في السياسة الخارجية، واتهمته بالابتعاد عن الأصدقاء واحتضان القادة "الاستبداديين". وأضافت أن ترامب "يفضل أن يأخذ كلمة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على كلمة مجتمع الاستخبارات الأمريكية".

تأتي مناظرة بنس وهاريس قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس عادة ما يكون لها أهمية ثانوية بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية الثلاث، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في هذه الانتخابات بسبب عمر المتنافسيْن على الرئاسة.

ترامب: كورونا نعمة من الله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إصابته بفيروس كورونا كانت "نعمة من الله" عرضته لعلاجات تجريبية تعهد بتوفيرها بالمجان لكل الأمريكيين.

ويسعى ترامب جاهدا لإعادة تنشيط حملته الانتخابية المتعثرة وذلك بعد يومين من خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، وقد أكد مرارا أنه يشعر بأنه على ما يرام حتى الآن في رحلة تعافيه من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس لا يزال حاملا للفيروس.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشر الأربعاء "أعتقد أن إصابتي به كانت نعمة من الله. كانت نعمة غير ظاهرة" مضيفا أن استخدامه دواء من إنتاج شركة ريجينيرون أتاح له تجربة مدى فعاليته. وأضاف "أريد أن أنقل إليكم ما حصلت عليه. وسوف أجعله بالمجان".

وذكر مستشارون أنه على الرغم من مرضه، يبحث ترامب عن طرق لإيصال رسالته الانتخابية وتقليص تقدم بايدن في الولايات الحاسمة. وقالوا إنهم كانوا يناقشون إلقاء ترامب خطابا وطنيا في حين يجري بحث إلقاء خطاب أمام الناخبين من كبار السن يوم الخميس.

ويقول مساعدون إن ترامب يتعجل العودة إلى الحملة الانتخابية ويصر على المضي قدما في المناظرة المقبلة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي، لكن بايدن قال يوم الثلاثاء إنه لن يشارك إذا لم يكن ترامب قد تعافى بالكامل من الفيروس.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ، رويترز)