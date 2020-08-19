 ترامب يعتبر إصابته ″نعمة من الله″ وهاريس تهاجم إدارته لأزمة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.10.2020

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أخبار

ترامب يعتبر إصابته "نعمة من الله" وهاريس تهاجم إدارته لأزمة كورونا

قالت هاريس في مناظرتها مع نائب ترامب إنهما فقدا حقهما في إعادة الانتخاب بعد ما وصفته بالفشل الذريع للتصدي لجائحة كورونا التي ضربت البلاد وسببت آلاف الوفيات، فيما اعتبر ترامب إصابته بالفيروس "نعمة من الله".

كمالا هاريس خلال المناظرة

ترى كمالا هاريس ان ترامب وبنس فقدا حقها في الترشح للمنصبين الرفيعين بعد فشلهما في إدارة أزمة كورونا

انتقدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وقالت هاريس: "لقد شهد الشعب الأمريكي أكبر فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلادنا".

مختارات

اعتبر طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيغادر المستشفى مساء الاثنين، "قد لا يكون تعافى تماما" من فيروس كورونا المستجد، لكن الحالة الصحية له أوفت بكل المعايير لمغادرة المستشفى أو تخطتها.

عاد الرئيس الأميركي ترامب للمكتب البيضاوي إثر قضائه 4 أيام بالمستشفى للعلاج من كورونا. عودة ترامب للعمل تتزامن مع اختراق الفيروس للبنتاغون بعد إصابة القائد الأعلى للقوات المسلحة وخضوع كبار المسؤولين العسكريين للحجر.

وفي المناظرة الأولى والوحيدة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس، قالت هاريس إن ترامب ومنافسها نائب الرئيس مايك بنس "لا يزالان يفتقدان خطة" للتعامل مع الأزمة، مضيفة أن ترامب وبنس "فقدا حقهما في إعادة الانتخاب".

من ناحية أخرى قالت هاريس إن للشعب الحق في معرفة من يدين له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمال، وأضافت: "نعلم أن دونالد ترامب مدين بمبلغ 400 مليون دولار"، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بشأن شؤون ترامب المالية.

وتابعت: "سيكون من الجيد حقا معرفة من يدين له رئيس الولايات المتحدة - القائد العام - بالمال، لأن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة ما الذي يؤثر على قرار الرئيس"، متهمة ترامب بـ"التستر على كل شيء".

من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس. ووصف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر هاريس بأنها "ماكينة زلات"، مشيداً بنائبه بنس وقال: "أداء مايك بنس رائع". وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن بنس "حقق فوزا كبيرا".

 

وتباهى بنس بإجراءات الرئيس الأمريكي ضد تنظيم داعش أثناء المناظرة. وقال بنس: "لقد أطلق الرئيس العنان للجيش الأمريكي وقواتنا المسلحة لتدمير خلافة داعش والقضاء على زعيمه (أبو بكر) البغدادي".

من جانبها هاجمت هاريس سجل ترامب في السياسة الخارجية، واتهمته بالابتعاد عن الأصدقاء واحتضان القادة "الاستبداديين". وأضافت أن ترامب "يفضل أن يأخذ كلمة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على كلمة مجتمع الاستخبارات الأمريكية".

تأتي مناظرة بنس وهاريس قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس عادة ما يكون لها أهمية ثانوية بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية الثلاث، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في هذه الانتخابات بسبب عمر المتنافسيْن على الرئاسة.

ترامب: كورونا نعمة من الله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إصابته بفيروس كورونا كانت "نعمة من الله" عرضته لعلاجات تجريبية تعهد بتوفيرها بالمجان لكل الأمريكيين.

ويسعى ترامب جاهدا لإعادة تنشيط حملته الانتخابية المتعثرة وذلك بعد يومين من خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري، وقد أكد مرارا أنه يشعر بأنه على ما يرام حتى الآن في رحلة تعافيه من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس لا يزال حاملا للفيروس.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشر الأربعاء "أعتقد أن إصابتي به كانت نعمة من الله. كانت نعمة غير ظاهرة" مضيفا أن استخدامه دواء من إنتاج شركة ريجينيرون أتاح له تجربة مدى فعاليته. وأضاف "أريد أن أنقل إليكم ما حصلت عليه. وسوف أجعله بالمجان".

 

وذكر مستشارون أنه على الرغم من مرضه، يبحث ترامب عن طرق لإيصال رسالته الانتخابية وتقليص تقدم بايدن في الولايات الحاسمة. وقالوا إنهم كانوا يناقشون إلقاء ترامب خطابا وطنيا في حين يجري بحث إلقاء خطاب أمام الناخبين من كبار السن يوم الخميس.

ويقول مساعدون إن ترامب يتعجل العودة إلى الحملة الانتخابية ويصر على المضي قدما في المناظرة المقبلة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي، لكن بايدن قال يوم الثلاثاء إنه لن يشارك إذا لم يكن ترامب قد تعافى بالكامل من الفيروس.

ع.ح./ع.خ.  (د ب أ، رويترز)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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