ترامب يظهر بكمامة للمرة الأولى.. وأرقام الإصابات القياسية تستمر

في أول مرة منذ ظهور كوفيد-19، ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة خلال زيارة لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن حيث التقى بجنود مصابين وموظفي الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي. وسار ترامب داخل المنشأة أمام وسائل الإعلام مرتديًا كمامة زرقاء لسلاح البحرية مزينة بختم رئاسي ذهبي.

وكان ترامب يتجنب وضع الكمامة علنًا حتى في ظل انتشار الجائحة، ورفض وضعها سابقا مبرّرًا ذلك بأنها حرية شخصية، رغم استدراكه القول إنه سيرتديها إذا وقف في حشد أو تعذر عليه الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

وحاول ترامب تبرير وضعه للكمامة قبل التوجه للمنشأة الطبية، إذ قال للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى خاصة في هذا الموقع بالتحديد، حيث تتحدث مع كثير من الجنود وأناس خرج بعضهم للتو من غرف العمليات، أعتقد أنه سيكون شيئًا عظيمًُا أن ترتدي كمامة".

بينما علّق متحدث باسم المرشح الرئاسي الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن قائلا: إن ترامب أمضى شهورا وهو يتجاهل نصيحة خبراء الصحة ويضفي صبغة سياسية على ارتداء الكمامة.

وأضاف المتحدث أندرو بيتس "بدلًا من تحمل المسؤولية والاضطلاع بالقيادة، أضاع أربعة أشهر قدم خلالها الأمريكيون التضحيات وذلك بتأجيج الانقسامات وإثناء الأمريكيين عن خطوة أساسية للغاية لحماية بعضهم البعض".

وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن مساعدي ترامب توسلوا اليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات وتخلّف ترامب عن المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى حسابه في تويتر نشر مراسل وكالة رويترز المعتمد لدى البيت الأبيض، ستيف هولاند، صورة للرئيس ترامب بالكمامة حلال زيارته للمستشفى العسكري.

وفي جديد أرقام الإصابات، سجلت الولايات المتحدة خامس زيادة قياسية يومية على التوالي بتجاوز حاجز 60 ألف إصابة. ووصل العدد يوم الجمعة إلى 69 ألف حالة جديدة يوم الجمعة، حسب ما نشرته رويترز، غير أن جامعة جونز هوبكنز، خفضت الزيادة ليوم الجمعة إلى حوالي 66.5 ألف، بينما تجاوز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 3.2 مليون حالة.

وتواصل الولايات المتحدة تصدرها في احصاءات الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، وأصيب أكثر من 12.75 مليون شخص بالفيروس على مستوى العالم كما توفي 563869 جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه. وتأتي البرازيل ثانية في الترتيب وتليها الهند وروسيا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

إ.ع/م.س (أ ف ب، رويترز)