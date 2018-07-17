 ترامب يطلب وقف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات | أخبار | DW | 01.08.2018

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أخبار

ترامب يطلب وقف التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات

لم يُخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا امتعاضه من عمل المحقق الخاص روبرت مولر، لكنه مضى هذه المرة إلى أبعد من ذلك، إذ طلب من وزير العدل وقف التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

USA - Donald Trump und Paul Manafort (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Reinstein)

طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء (الأول من آب/ أغسطس 2018) من وزير العدل جيف سيشنز وضع حد للتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبعد أن اعتبر أن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى المدعي الخاص روبرت مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيون، طلب دونالد ترامب في تغريدة من وزير العدل "وقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالا، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".

ويحقق مولر حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق ترامب الانتخابي في 2016. وغالبا ما يندد الرئيس ترامب بالتحقيق خصوصا بعد توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص من فريقه حول جنح ليست مرتبطة بشكل مباشر مع أي تواطؤ.

وبدأت محاكمة رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت الثلاثاء في ضاحية العاصمة واشنطن حول تهم بالاحتيال وتبييض الأموال. ومع أن الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى ما قبل العام 2016 إلا أن مولر هو من كشفها.

وجدد ترامب من جهة أخرى صباح الأربعاء، انتقاداته لمانافورت وكتب في تغريدة "لقد عمل لدي لفترة قصيرة جدا ولماذا لم تقل لي الحكومة إنه يخضع للتحقيق؟ لا علاقة للاتهامات القديمة بالتواطؤ".

ويؤكد ترامب في هذه التغريدات بأنه بات يشن حملة مباشرة ضد مولر. إلا أن وزير العدل سيشنز لا يتمتع بالصلاحية للتدخل في التحقيق حول التواطؤ فقد كان مسؤولا ضمن حملة ترامب الانتخابية وانسحب من التحقيق وسلم صلاحيته في هذا الموضوع إلى نائبه رود روزنستين.

أ.ح/ص.ش (أ ف ب)

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