 ترامب يطالب بوتين بـ″فضح″ أنشطة نجل الرئيس بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2022

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ترامب يطالب بوتين بـ"فضح" أنشطة نجل الرئيس بايدن

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فضح" أنشطة نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. ترامب كرر اتهامات سبق وأطلقها خلال حملته الرئاسية وتفاعل معها هانتر بايدن.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ترامب دعا بوتين إلى الادلاء بأية معلومة يملكها تدين نجل الرئيس بايدن

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء (30 مارس/ آذار) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يخوض حربا في أوكرانيا، الى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

وتعود الاتهامات التي أشار إليها ترامب في لقائه إلى تصريحات كررها، عدة مرات، خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020 ونفاها هانتر.

مختارات

تم تسريح نجل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن من قوات الاحتياطي بالبحرية الأمريكية في وقت سابق هذا العام، بعد أن أثبتت التحاليل تعاطيه مخدر الكوكايين.

ارتفعت حدة المعركة الكلامية بين ترامب والديمقراطيين بسبب ما بات يعرف بـ"فضيحة أوكرانيا". وفيما طلب ترامب من أوكرانيا والصين فتح تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق بايدن وابنه، تحدى الأخير ترامب وتعهد بإلحاق أقسى هزيمة به.

بعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلالها إن لا يمكن لنظيره الروسي فلاديمير بويتين أن يبقى في السلطة، أوضحت واشنطن موقفها، فيما طالب إيمانويل ماكرون بضبط للنفس قولا وفعلا.

وفي مقابلة بثت خلال برنامج على "Real America's Voice" طالب ترامب بوتين الذي يخوض حربا في أوكرانيا إلى "الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل جو بايدن". وجدد ترامب، أمس، تأكيد أن إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف، قدمت 3,5 ملايين دولار لهانتر بايدن وعائلته، وسبق أن سأل ترامب الرئيس الأمريكي الحالي خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية "بدافع الفضول، لماذا قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3,5 ملايين دولار لابنك؟". وأضاف الرئيس السابق في هذه المقابلة التي أجريت بحسب المقدمين، في منزله في فلوريدا، "أعتقد أنه علينا معرفة هذا الرد".

وكان ترامب اتهم في الماضي جو بايدن بانه عمل من أجل إقالة مدع أوكراني لحماية شركة غاز تدعى "بوريسما" من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارة المجموعة.

هذه "القضية الأوكرانية" أدت الى إطلاق إجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترامب، بعدما واجه اتهامات من قبل المعارضة الديموقراطية بانه استغل مهامه الرئاسية عبر ممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه. وقام مجلس الشيوخ في نهاية المطاف بتبرئته.

وكان هانتر بايدن هدفا منتظما لدونالد ترامب. انتقد معسكر الرئيس السابق نجل بايدن تكرارا بان له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائبا للرئيس السابق باراك اوباما (2009-2017).

ع.أ.ج/ إ ف (أف ب)

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