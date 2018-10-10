 ترامب يطالب القيادة السعودية بتوضيحات عن مصير خاشقجي | أخبار | DW | 10.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترامب يطالب القيادة السعودية بتوضيحات عن مصير خاشقجي

بكلمات واضحة عبر الرئيس الأمريكي ترامب عن قلقه بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مشيرا إلى أنه تحدث مع القيادة السعودية حول الموضوع. ترامب شدد على أنه "لا يمكن السماح بحدوث هذا الأمر، للصحفيين، أو لأي شخص آخر".

مشاهدة الفيديو 01:28
بث مباشر الآن
01:28 دقيقة

آخر التطورت في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي

لأول مرة منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح في القضية ويعبر عن قلقه إزاء اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال ترامب الأربعاء (10 تشرين أول/أكتوبر 2018) إنه تحدث مع قيادي بارز في السعودية حول الموضوع دون الإفصاح عن هوية المسؤول.

وقال ترامب داخل المكتب البيضاوي: "إنه موقف محزن للغاية. إنه وضع سيء للغاية... لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا الأمر، للصحفيين، أو لأي شخص آخر". وأضاف بأنه تحدث إلى القيادة السعودية "أكثر من مرة" منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

مختارات

طلبت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره منذ زيارته للقنصليّة السعوديّة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأوّل / أكتوبر، الثلاثاء مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من أجل تسليط الضوء" على هذه القضيّة. (10.10.2018)

دعا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو السعودية إلى إجراء تحقيق "معمق" و"شفاف" حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، و جاء ذلك بعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق قلقه حيال القضية. (09.10.2018)

وقال "نحن نطالب بكل شيء. نريد أن نرى ما الذي يحدث هناك". وأضاف "هذا الوضع خطير جدا بالنسبة إلينا والى البيت الأبيض .. أعتقد أننا سنتوصل إلى حقيقة الأمر". وتعتبر هذه التصريحات الأقوى لترامب منذ اختفاء خاشقجي. وقال ترامب إنه والسيدة الأولى ميلانيا على اتصال بخديجة جنكيز، التي قدمت نفسها على أنها خطيبة خاشقجي، ويفكران في "إحضارها إلى البيت الأبيض".

من جانب آخر، قال البيت الأبيض اليوم إن اثنين من مسؤوليه ووزير الخارجية مايك بومبيو تحدثوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب تحدثا مع ولي العهد السعودي.

من جهته، قال روبرت بالادينو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم يكن لديها علم مسبق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع أن المخابرات الأمريكية رصدت اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة للإمساك به.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)    

  • Donald Trump in Saudi Arabien (Reuters/B. Algaloud)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    حطت طائرة الرئيس الأميركي "اير فورس وان" في مطار الملك خالد اليوم السبت (20 أيار/مايو 2017) ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا. وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه والى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.

  • Saudi Arabien Riad Plakate Besuch US Präsident Trump (picture-alliance/AA/E. Abdelrehim )

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    خصص السعوديون استقبالا حارا للرئيس الأميركي. ووصفت وسائل الإعلام السعودية الزيارة بـ"التاريخية". وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والأميركية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".

  • Donald Trump, Melania Trump, König Salman (picture alliance/AP Photo/E.Vucci)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وعقد الرئيس ترامب محادثات مع العاهل السعودي والمسؤولين السعوديين، وكان برفقة ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوج ابنته جاريد كوشنر إلى جانب أعضاء آخرين في الوفد بينهم المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ومساعدة مستشار الأمن القومي الأميركية المصرية الأصل دينا حبيب باول.

  • Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien - Melania Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وكانت ملابس سيدة البيت الأبيض في رحلتها الخارجية الأولى محط الأنظار. وكانت ميلانيا قد صعدت طائرة "اير فورس وان" وهي ترتدي قميصا أبيضا ضيقا وتنورة برتقالية وحذاء بكعب عال، وفي الطائرة غيرت ملابسها وارتدت ملابس توحي بأنها "عباءة خليجية" متكونة من سروال اسود فضفاض مع قميص أسود يغطي ذراعيها وحزام ذهبي.

  • Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien - Ivanka Trump und Jared Kushner (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    أما إيفانكا ترامب فدخلت الطائرة الرئاسية في بداية الرحلة وهي ترتدي ثوبا يعلو ركبتيها، وغادرتها بثوب طويل يغطي كامل ذراعيها أيضا، باللونين الأسود والأبيض.

  • Saudi-Arabien US-Präsident Trump erhält von König Salman die Abdulasis Al-Saud-Medaille (picture alliance/AP/E. Vucci)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    قلد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس ترامب قلادة الملك عبد العزيز، التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تقليد ترامب القلادة يعد تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة.

  • Saudi Arabien US-Präsident Trump und König Salman bin Abdulaziz al-Saud unterzeichnen Verträge (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وحظيت الزيارة بتوقيع مجموعة اتفاقيات بين الرياض وواشنطن. ووقع الملك سلمان والرئيس ترامب في بداية اللقاء اتفاقية أطلق عليها اسم "الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين". وشهد الزعيمان التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين قدر أجماليها بحوالي 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين.

  • USA FBI Direktor James Comey (picture-alliance/AP Photo/J. Scott Applewhite)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    يبتعد ترامب لبعض الوقت عن ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه في واشنطن بإقالته مدير "أف بي آي" والهزات التي ما زالت تتوالى فصولا. وبالكاد أقلعت الطائرة، حتى كشف عن تطورات جديدة في التحقيق حول صلات فريق ترامب بروسيا، إذ أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن المدير السابق لـ"أف بي آي" جيمس كومي وافق على الإدلاء بشهادته خلال جلسة علنية أمام المجلس في حزيران/يونيو.

  • USA Treffen zwischen Trump und Lavrov (picture alliance/dpa/A. Shcherbak)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    فيما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مكتب التحقيقات الفدرالي وسّع تحقيقه حول الروابط المحتملة بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا ليشمل مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض يعمل مستشارا "مقربا" من الرئيس الأميركي لم تذكر اسمه.

  • Saudi Arabien US-Präsident Trump und König Salman bin Abdulaziz al-Saud unterzeichnen Verträge (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وإذا كان الحذر الشديد هو السمة التي حكمت العلاقة بين حكام دول الخليج العربية والرئيس الأميركي السابق باراك اوباما، فان الملياردير الجمهوري استقبل في السعودية بحفاوة تعكس الاختلاف في النهج بينه وبين سلفه إزاء ملفات المنطقة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

جاءت زيارة ترامب للسعودية في توقيت داخلي سيء بعد ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه بإقالته مدير الـ "FBI". في المقابل يكشف الاستقبال الحافل له والعقود الموقعة معه بالمليارات اختلاف النهج الأمريكي إزاء ملفات المنطقة. (20.05.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

آخر التطورت في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي  

مواضيع ذات صلة

Türkei Protestkundgebung in Istanbul für vermissten Journalisten Khashoggi | Verlobte Hatice

خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي تطلب مساعدة ترامب 10.10.2018

طلبت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقد أثره منذ زيارته للقنصليّة السعوديّة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأوّل / أكتوبر، الثلاثاء مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "من أجل تسليط الضوء" على هذه القضيّة.

Saudi-Arabien vermisster Blogger Jamal Khashoggi

واشنطن "قلقة" على مصير خاشقجي وترامب لا يعلم عنه شيئاً 09.10.2018

بعد أن دعت الرياض لدعم تحقيق معمق وشفاف بشأن اختفاء جمال خاشقجي، أكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تعلم إن كان الرجل على قيد الحياة. وفيما أكد وزير الدفاع متابعة بلاده للوضع عن كثب، قال ترامب إنه لا يعرف شيئا الآن.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

الولايات المتحدة تطالب السعودية بتحقيق "معمق وشفاف" حول اختفاء خاشقجي 09.10.2018

دعا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو السعودية إلى إجراء تحقيق "معمق" و"شفاف" حول اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، و جاء ذلك بعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق قلقه حيال القضية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  