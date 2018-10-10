ترامب يطالب القيادة السعودية بتوضيحات عن مصير خاشقجي

لأول مرة منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح في القضية ويعبر عن قلقه إزاء اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال ترامب الأربعاء (10 تشرين أول/أكتوبر 2018) إنه تحدث مع قيادي بارز في السعودية حول الموضوع دون الإفصاح عن هوية المسؤول.
وقال ترامب داخل المكتب البيضاوي: "إنه موقف محزن للغاية. إنه وضع سيء للغاية... لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا الأمر، للصحفيين، أو لأي شخص آخر". وأضاف بأنه تحدث إلى القيادة السعودية "أكثر من مرة" منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال "نحن نطالب بكل شيء. نريد أن نرى ما الذي يحدث هناك". وأضاف "هذا الوضع خطير جدا بالنسبة إلينا والى البيت الأبيض .. أعتقد أننا سنتوصل إلى حقيقة الأمر". وتعتبر هذه التصريحات الأقوى لترامب منذ اختفاء خاشقجي. وقال ترامب إنه والسيدة الأولى ميلانيا على اتصال بخديجة جنكيز، التي قدمت نفسها على أنها خطيبة خاشقجي، ويفكران في "إحضارها إلى البيت الأبيض".
من جانب آخر، قال البيت الأبيض اليوم إن اثنين من مسؤوليه ووزير الخارجية مايك بومبيو تحدثوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب تحدثا مع ولي العهد السعودي.
من جهته، قال روبرت بالادينو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم يكن لديها علم مسبق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع أن المخابرات الأمريكية رصدت اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة للإمساك به.
ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
حطت طائرة الرئيس الأميركي "اير فورس وان" في مطار الملك خالد اليوم السبت (20 أيار/مايو 2017) ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا. وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه والى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
خصص السعوديون استقبالا حارا للرئيس الأميركي. ووصفت وسائل الإعلام السعودية الزيارة بـ"التاريخية". وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والأميركية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وعقد الرئيس ترامب محادثات مع العاهل السعودي والمسؤولين السعوديين، وكان برفقة ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوج ابنته جاريد كوشنر إلى جانب أعضاء آخرين في الوفد بينهم المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ومساعدة مستشار الأمن القومي الأميركية المصرية الأصل دينا حبيب باول.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وكانت ملابس سيدة البيت الأبيض في رحلتها الخارجية الأولى محط الأنظار. وكانت ميلانيا قد صعدت طائرة "اير فورس وان" وهي ترتدي قميصا أبيضا ضيقا وتنورة برتقالية وحذاء بكعب عال، وفي الطائرة غيرت ملابسها وارتدت ملابس توحي بأنها "عباءة خليجية" متكونة من سروال اسود فضفاض مع قميص أسود يغطي ذراعيها وحزام ذهبي.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
أما إيفانكا ترامب فدخلت الطائرة الرئاسية في بداية الرحلة وهي ترتدي ثوبا يعلو ركبتيها، وغادرتها بثوب طويل يغطي كامل ذراعيها أيضا، باللونين الأسود والأبيض.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
قلد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس ترامب قلادة الملك عبد العزيز، التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تقليد ترامب القلادة يعد تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وحظيت الزيارة بتوقيع مجموعة اتفاقيات بين الرياض وواشنطن. ووقع الملك سلمان والرئيس ترامب في بداية اللقاء اتفاقية أطلق عليها اسم "الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين". وشهد الزعيمان التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين قدر أجماليها بحوالي 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
يبتعد ترامب لبعض الوقت عن ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه في واشنطن بإقالته مدير "أف بي آي" والهزات التي ما زالت تتوالى فصولا. وبالكاد أقلعت الطائرة، حتى كشف عن تطورات جديدة في التحقيق حول صلات فريق ترامب بروسيا، إذ أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن المدير السابق لـ"أف بي آي" جيمس كومي وافق على الإدلاء بشهادته خلال جلسة علنية أمام المجلس في حزيران/يونيو.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
فيما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مكتب التحقيقات الفدرالي وسّع تحقيقه حول الروابط المحتملة بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا ليشمل مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض يعمل مستشارا "مقربا" من الرئيس الأميركي لم تذكر اسمه.
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ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟
وإذا كان الحذر الشديد هو السمة التي حكمت العلاقة بين حكام دول الخليج العربية والرئيس الأميركي السابق باراك اوباما، فان الملياردير الجمهوري استقبل في السعودية بحفاوة تعكس الاختلاف في النهج بينه وبين سلفه إزاء ملفات المنطقة.
الكاتب: زمن البدري