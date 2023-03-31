 ترامب يصل إلى نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية | DW الأخبار | DW | 04.04.2023

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DW الأخبار

ترامب يصل إلى نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية

يمثل دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها. ترامب هو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه محاكمة جنائية.

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FILE PHOTO: A combination photo shows Adult film actress Stephanie Clifford, also known as Stormy Daniels speaking in New York City, and U.S. President Donald Trump speaking in Washington, Michigan, U.S. on April 16, 2018 and April 28, 2018 respectively. . REUTERS/Brendan Mcdermid (L) REUTERS/Joshua Roberts (R)/File Photos

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