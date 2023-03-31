ترامب يصل إلى نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية

اتهام ترامب رسمياً ومحاكمته يمكن أن تبدأ بدايات العام المقبل

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد توجيه الاتهام له في 34 قضية، ومن دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب.