ترامب يصل إلى نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية في سابقة تاريخية

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يمثل دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها. ترامب هو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه محاكمة جنائية.
وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك حيث سيمثل أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
لم تفقد نيويورك أيًا من نبضها الأسطوري: فقد تم وضع شرطتها في "حالة تأهب" قبل مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الثلاثاء لإبلاغه بتوجيه التهمة الجنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.
غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد توجيه الاتهام له في 34 قضية، ومن دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب.
منذ 2006 والقصة تتفاعل حتى تفجرت عام 2018. قضية دونالد ترامب مع الممثلة السابقة في الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قد تُدخل ترامب التاريخ الأمريكي. فما تفاصيل القصة الكاملة؟
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