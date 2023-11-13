ترامب يصف معارضيه بـ"الحشرات".. فكيف رد عليه فريق بايدن؟

خلال تجمّع انتخابي السبت الماضي وعد الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الرئاسي للعام 2024، دونالد ترامب "بالقضاء على الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وبلطجية اليسار الراديكالي الذين يعيشون مثل الحشرات في بلادنا"، حسب تعبيره.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في يوم المحاربين القدامى.

من جانبه اعتبر معسكر جو بايدن أن هذه التصريحات مشابهة لمواقف طغاة الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم فريق حملة الرئيس جو بايدن ، عمار موسى، اليوم الاثنين (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) "قلد دونالد ترامب اللغة الاستبدادية لأدولف هتلر وبنيتو موسوليني".

ووصف متحدث باسم دونالد ترامب هذه الاتهامات في بيان لوكالة فرانس برس، بأنها "سخيفة". وأكد أن "مَن يطلقون هذا النوع من التلميحات (...) سيُسحقون عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض".

ويتبع الرئيس الأمريكي السابق منذ فترة طويلة خطابا استفزازيا، لكن تصاعدت لهجة ترامب في الآونة الأخيرة، وأشار منذ أسابيع إلى أنّ جنرالا أمريكيا قويا ارتكب "خيانة"، وأنه كان ليُعدم في عصور أخرى.

ثم قال إنّ أزمة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "تسمّم دماء بلادنا".

وفيما يتعلق بجلسات محاكمته بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، عارض ممثلو الادعاء طلب ترامب أن تقوم التلفزيونات ببث الجلسات، معتبرين أن الرئيس السابق يريد تحويلها إلى "حدث إعلامي".

في جلسة تمهيدية في آب/أغسطس، قالت القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة، إنها ستسعى إلى منع "أجواء كرنفال الدعاية غير المضبوطة والمحاكمة من قبل وسائل الإعلام".

وطلبت وسائل إعلام أمريكية من القاضي السماح بالبث المباشر لما سمته "محاكمة تاريخية وغير مسبوقة". وبشكل عام لا تُبث المحاكمات الجنائية الفدرالية على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت تشاتكان لديها السلطة للسماح بذلك وإن كانت تميل إلى الموافقة.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)