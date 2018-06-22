ترامب يصف حلفاءه الأوروبيين وروسيا والصين "بالأعداء"

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأحد(15 تموز/يوليو 2018) أن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين "أعداء" للولايات المتحدة لأسباب عدة، وذلك في مقابلة تم بثها عشية لقائه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. وقال ترامب في مقابلته التي اجرتها معه شبكة "سي بي اس" السبت "أعتقد أن لدينا كثيرا من الأعداء. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعلوه بنا في التجارة (...) روسيا هي عدو في بعض الجوانب. الصين عدو اقتصادي، بالتأكيد هي عدو. لكن هذا لا يعني انهم سيئون، هذا لا يعني شيئا. هذا يعني انهم منافسون".

وبشأن الحليف الألماني الذي يعتبر ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية الصديق الأكبر للولايات في القارة الأوروبية حيث تنشر واشنطن أكثر من ثلاثين الف جندي على أراضي المانيا وحيث تتواجد أكبر قاعدة عسكرية في الخارج، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد إن لديه "مشكلة كبيرة مع ألمانيا" ، مستشهدا باتفاق خط أنابيب للطاقة / نورد ستريم - 2 / مع روسيا.

وقال ترامب لمحطة "سي بي إس" التلفزيونية من منتجع الجولف الخاص به في اسكتلندا: "هناك الكثير من الغضب من حقيقة أن ألمانيا تدفع لروسيا مليارات الدولارات". "أعتقد أيضا أن الأمر سيء للغاية بالنسبة لألمانيا. هل يلوحون براية بيضاء؟".

وردا على تصريحات ترامب، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما "أعز صديقين" وذلك ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورد توسك على تويتر قائلا: "إن أمريكا والاتحاد الأوروبي هما أعز صديقين. من يقول إننا خصوم ينشر أخبارًا كاذبة ".

في غضون ذلك، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا اليوم الأحد بعد زيارة خيمت فيها انتقاداته لخطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي على محاولات إظهار علاقة ثنائية قوية. ويتوجه ترامب إلى هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين.

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ومن المرتقب أن يطالب ترامب بوتين في قمة هلسنكي أن يسلم واشنطن "الجواسيس الروس المفترضين" الذين تتهم السلطات الأمريكية بقرصنة حواسيب الحزب الديموقراطي. وفي مقابلة مع برنامج "سي بي اس ايفنينغ" سجلت السبت، قال ترامب ردا على سؤال عن هذا الأمر "لم أفكر في ذلك" قبل أن يضيف "ولكن بالتأكيد سأطرح اسئلة في هذا الصدد، ولكن مجددا، حصل هذا الأمر خلال رئاسة (باراك) اوباما".

ح.ع.ح/ي.ب(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)