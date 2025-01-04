تحديد موعد النطق بالحكم بحقه ـ ترامب يعتبره "هجوما سياسيا"

ندّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتحديد القاضي موعد جلسة النطق بالحكم بحقه قبل أيام من تنصيبه. العقوبة التي ستُصدر بحق ترامب ستكون غير مسبوقة وتجعل منه أول رئيس مدان يتولى منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة.

أصدر القاضي خوان ميرشان، قاضٍ في محكمة مانهاتن، أمس الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني) قرارًا بعقد جلسة في العاشر من يناير/كانون الثاني للنطق بالعقوبة بحق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أي قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

العقوبة التي ستُصدر لن تشمل السجن، لكنها غير مسبوقة وتجعل من ترامب أول رئيس مدان بارتكاب جريمة يتولى منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة. وفي قرار من 18 صفحة، أيّد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته بحقّ ترامب هيئة محلّفين في نيويورك، رافضا بذلك طلبات شتّى قدّمها محامو الرئيس المنتخب لإلغاء هذا القرار.

اتهامات بـ"التحيز"

ترامب، من جهته، لم يتوان عن توجيه اتهامات لاذعة للقاضي ميرشان، واصفًا إياه بأنه "متحيز متطرف". وكتب ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنّ "هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية"، وذلك تعليقا على قرار القاضي خوان ميرشان عقد جلسة في العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وفي منشوره شنّ ترامب هجوما عنيفا على القاضي، متّهما إياه بأنّه "متحيّز متطرّف أصدر لتوّه قرارا غير قانوني ويتعارض مع دستورنا وإذا سُمح له بأن يمضي قدما فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها". كما صرّح متحدث باسمه أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا للحصانة الرئاسية وللسوابق القضائية الأمريكية الطويلة.

خلفية القضية

تعود القضية إلى مايو/أيار الماضي، حين أدانت هيئة محلفين ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بهدف إخفاء مبلغ مالي دُفع للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من الحديث عن علاقة غرامية مزعومة بينهما.

أوضح القاضي ميرشان أن المحكمة "تميل إلى عدم فرض عقوبة بالسجن" على ترامب، مشيرًا إلى أن المدعين العامين لا يوصون بذلك أيضًا. ومن المتوقع أن يستأنف ترامب القرار، ما قد يؤخر النطق بالعقوبة.

الحصانة الرئاسية وموعد التنصيب

وأشار القاضي إلى أنه بعد تنصيبترامب في 20 يناير/كانون الثاني، سيحصل على الحصانة الرئاسية، مما يجعل النطق بالعقوبة قبل ذلك الموعد أمرًا ضروريًا.

وقال القاضي الجمعة إنّه بإمكان ترامب أن يمثل حضوريا أو عبر الفيديو في الجلسة التي حدّد موعدها الجمعة المقبل في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة تتمّ إدانته بارتكاب جريمة.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب)