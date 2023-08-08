 ترامب يصفي حساباته مع ميغان رابينو بعدما أضاعت ركلة ترجيح | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ترامب يصفي حساباته مع ميغان رابينو بعدما أضاعت ركلة ترجيح

بينه وبينها "ما صنع الحداد"، وبعد إضاعتها ركلة ترجيح في مونديال السيدات وخروج أمريكا من البطولة هاجم الرئيس السابق ترامب النجمة الكبيرة ميغان رابينو، وزميلاتها بالمنتخب الأمريكي، بل وهاجم بايدن نفسه.

العداء بين ترامب ورابينو ليس جديدا

العداء بين ترامب ورابينو ليس جديدا

"تسديدة جميلة يا ميغان. الولايات المتحدة ستذهب إلى الجحيم!"، هكذا سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من النجمة المخضرمة بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم ميغان رابينو، بعدما أضاعت ركلة ترجيح أمام السويد في مواجهة بدور الـ16 بمونديال كرة القدم للسيدات.

وخسر منتخب الولايات المتحدة للسيدات 4 / 5 بركلات الترجيح أمام نظيره السويدي، الأحد (6/8/2023)، في مدينة ملبورن، ليودع المسابقة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا. ورغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبات منتخب الولايات المتحدة، لكنهن أخفقن في ترجمتها إلى أهداف، حتى بعدما شاركت ميغان رابينو في الدقيقة 61 كبديلة.

وبهذه الخسارة تبخرت أحلام المنتخب الأمريكي في أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب كأس العالم في 3 نسخ متتالية. علما بأنه يحمل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم للسيدات، بعدما توج باللقب 4 مرات.

النجمة الأمريكية ميغان رابينو حزينة بعد إهدار ركلة ترجيح أمام السويد وتوديع الولايات المتحدة مونديال السيدات 2023

النجمة الأمريكية ميغان رابينو حزينة بعد إهدار ركلة ترجيح أمام السويد وتوديع الولايات المتحدة مونديال السيدات 2023

واستغل ترامب منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) للتواصل الاجتماعي، التي يملكها، ليسخر من اللاعبة التي خاضت مباراتها الأخيرة مع المنتخب الأمريكي للسيدات، وواصل هجومه قائلا: "العديد من اللاعبين معادون بشكل مباشر للولايات المتحدة".

وربط ترامب بين خروج الولايات المتحدة وبين وجود خليفته جو بايدن في سدة الحكم وكتب: "الهزيمة الصادمة وغير المتوقعة تمامًا ضد السويد هي رمز لما يحدث لبلدنا في ظل الشرير جو بايدن".

والحقيقة أنه ليست رابينو فقط من أضاعت ركلة ترجيح وإنما زميلات أخريات لها وكذلك لاعبات بمنتخب السويد، خرجت تسديداتهن خارج المرمى بغرابة شديدة أو ارتطمت بالقائم.

مونديال السيدات: المنتخب الأمريكي حامل اللقب يخرج من البطولة على حساب السويد

عداء قديم بين ترامب ورابينو

العداء بين رابينو وترامب ليس جديدًا. فقد هاجم الاثنان بعضهما البعض علانية عدة مرات في السنوات الأخيرة.

فعندما فازت الولايات المتحدة بمونديال فرنسا عام 2019، رفضت رابينو ترديد النشيد الوطني من أجل إثبات موقف ضد سياسات ترامب. كما رفضت أيضا زيارة البيت الأبيض بعد الفوز باللقب في ظل وجود ترامب، رغم أنها زيارة إلزامية للفريق.

كما انتقدت اللاعبة الأمريكية التي أعلنت عن مثليتها، تصريحات عديدة لترامب، ومن بينها تصريحات معادية للمثليين.

ميغان رابينو تتسلم الحذاء الذهبي من جياني إنفانتينو بينما يصفق لها مانويل ماكرون، بعد الفوز بكأس العالم للسيدات على حساب هولندا في ليون بفرنسا 2019.

ميغان رابينو تتسلم الحذاء الذهبي من جياني إنفانتينو بينما يصفق لها مانويل ماكرون، بعد الفوز بكأس العالم للسيدات على حساب هولندا في ليون بفرنسا 2019.

وتستعد رابينو لإنهاء مسيرتها الكروية بنهاية الموسم المحلي في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين وصرحت: "لقد كان ارتداء قميص المنتخب الأمريكي شرفا بالنسبة لي".

وتقول وكالة الأنباء الألمانية الرياضية "س ي د" إن ميغان رابينو كانت تستحق توديعًا لطيفًا لمشهد كرة القدم العالمي. وضياع ركلة الترجيح لا يغير حقيقة أن اللاعبة ستدخل التاريخ كواحدة من أفضل وأعظم لاعبات كرة القدم النسائية.

وتضيف الوكالة "لم تتألق فقط على أرض الملعب، ولكنها أيضًا قامت بكثير من المواقف و(الأعمال) المحفزة خارج المستطيل الأخضر.. وستترك فراغًا كبيرًا في كرة القدم النسائية، ليس فقط في الولايات المتحدة".

وختمت الوكالة الألمانية حديثها عن رابينو قائلة: عندما يتهمهاالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ "الفشل" في مباراة كأس العالم الأخيرة، محاولا إثباط عزيمتها، فإن الأمر بمثابة وسام لها".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز، س ي د)

  • US women's soccer team players gesture while parading down New York's financial district

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    أيقونات في مجال حقوق المرأة

    احتفلت لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم، بفوزهن بكأس العالم وذلك بمسيرة كبيرة بمدينة نيويورك طالبن خلالها بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء. أكدت جيسيكا لابين، المسؤولة عن تنظيم المسيرة، ارتفاع مستوى الاهتمام ببطلات المنتخب مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام وقالت: "هذا الأمر يرجع لتحولهن إلى أيقونات في مجال حقوق المرأة".

  • Supporters hold placards in New York, including one that says: Rapinoe for President

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    خطاب حماسي من قائدة تحدي ترامب

    اللاعبة ميغان رابينوي، التي عبرت بوضوح عن رفضها لقاء ترامب ووصفها له بأنه "كاره للنساء"، أشعلت المسيرة بخطاب حماسي. وطلبت رابينوي المدافعة عن حقوق المثليين، من المشاركات في المسيرة، العمل بشكل أعمق من أجل تحقيق المساواة وقالت: "علينا أن نتجه نحو الأفضل. .يجب أن نزيد الحب ونقلل الكره.. هذه هي مسؤولية كل شخص منا".

  • USA soccer team celebrate World Cup victory

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    عمدة نيويورك يشارك اللاعبات الاحتفال

    شارك عمدة نيويورك بيل دي بلازيو، في الاحتفال بالفوز الرابع لمنتخب كرة القدم النسائي الأمريكي بكأس العالم وأهدى "مفتاح المدينة" للاعبات، اللاتي عبرن عن سعادتهن بدعم الولايات المتحدة للفريق.

  • A girl looks in awe as she watches the US women's soccer team in New York

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    لماذا لا تحصل اللاعبات على نفس أجور اللاعبين؟

    بالرغم من الأداء المميز الواضح لهن خلال العقود الماضية، إلا أن اللاعبات لا يحصلن على نفس الأجر الذي يحصل عليه اللاعبون في منتخب الرجال، عند المشاركة في فعاليات دولية. وعن هذا الأمر قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو: "إنهن يلعبن نفس المباريات التي يلعبها نظرائهم في منتخب الرجال.يلعبن بشكل أفضل بنتائج أفضل. لو كان هناك أي منطق اقتصادي في هذا الأمر، كان يتعين على الرجال الحصول على أموال أقل".

  • Supporters wave US flags and hold letters that spell out U-S-A

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    "لا للبيت الأبيض"

    أكدت رابينوي منذ البداية أنها سترفض أي دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى قبل أن يتقدم ترامب لهن بأي دعوة. وصرحت رابينوي مؤخرا بأنها تعتقد أن زميلاتها في المنتخب لن يقبلن أيضا مثل هذه الدعوة. وعندما طلب منها توجيه رسالة لترامب قالت: "أعتقد أن رسالتك هي استثناء الناس..ربما تكون أمريكا رائعة للقليل من الناس الآن، لكنها ليست رائعة لعدد كاف من الأمريكيين في هذا العالم".

  • USA women's football team players celebrate in New York

    بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور

    فرحة الاحتفاظ باللقب

    حصل المنتخب الأمريكي النسائي لكرة القدم، على لقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين نظيفين، ليحصل على الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2015 الذي واجه فيه منتخب اليابان (صاحب اللقب عام 2011) وفاز عليه.لويس ساندريس/جون سيلك/ ا.ف