ترامب يصفي حساباته مع ميغان رابينو بعدما أضاعت ركلة ترجيح

"تسديدة جميلة يا ميغان. الولايات المتحدة ستذهب إلى الجحيم!"، هكذا سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من النجمة المخضرمة بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم ميغان رابينو، بعدما أضاعت ركلة ترجيح أمام السويد في مواجهة بدور الـ16 بمونديال كرة القدم للسيدات.

وخسر منتخب الولايات المتحدة للسيدات 4 / 5 بركلات الترجيح أمام نظيره السويدي، الأحد (6/8/2023)، في مدينة ملبورن، ليودع المسابقة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا. ورغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبات منتخب الولايات المتحدة، لكنهن أخفقن في ترجمتها إلى أهداف، حتى بعدما شاركت ميغان رابينو في الدقيقة 61 كبديلة.

وبهذه الخسارة تبخرت أحلام المنتخب الأمريكي في أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب كأس العالم في 3 نسخ متتالية. علما بأنه يحمل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم للسيدات، بعدما توج باللقب 4 مرات.

النجمة الأمريكية ميغان رابينو حزينة بعد إهدار ركلة ترجيح أمام السويد وتوديع الولايات المتحدة مونديال السيدات 2023

واستغل ترامب منصة "تروث سوشيال" (Truth Social) للتواصل الاجتماعي، التي يملكها، ليسخر من اللاعبة التي خاضت مباراتها الأخيرة مع المنتخب الأمريكي للسيدات، وواصل هجومه قائلا: "العديد من اللاعبين معادون بشكل مباشر للولايات المتحدة".

وربط ترامب بين خروج الولايات المتحدة وبين وجود خليفته جو بايدن في سدة الحكم وكتب: "الهزيمة الصادمة وغير المتوقعة تمامًا ضد السويد هي رمز لما يحدث لبلدنا في ظل الشرير جو بايدن".

والحقيقة أنه ليست رابينو فقط من أضاعت ركلة ترجيح وإنما زميلات أخريات لها وكذلك لاعبات بمنتخب السويد، خرجت تسديداتهن خارج المرمى بغرابة شديدة أو ارتطمت بالقائم.

مونديال السيدات: المنتخب الأمريكي حامل اللقب يخرج من البطولة على حساب السويد

عداء قديم بين ترامب ورابينو

العداء بين رابينو وترامب ليس جديدًا. فقد هاجم الاثنان بعضهما البعض علانية عدة مرات في السنوات الأخيرة.

فعندما فازت الولايات المتحدة بمونديال فرنسا عام 2019، رفضت رابينو ترديد النشيد الوطني من أجل إثبات موقف ضد سياسات ترامب. كما رفضت أيضا زيارة البيت الأبيض بعد الفوز باللقب في ظل وجود ترامب، رغم أنها زيارة إلزامية للفريق.

كما انتقدت اللاعبة الأمريكية التي أعلنت عن مثليتها، تصريحات عديدة لترامب، ومن بينها تصريحات معادية للمثليين.

ميغان رابينو تتسلم الحذاء الذهبي من جياني إنفانتينو بينما يصفق لها مانويل ماكرون، بعد الفوز بكأس العالم للسيدات على حساب هولندا في ليون بفرنسا 2019.

وتستعد رابينو لإنهاء مسيرتها الكروية بنهاية الموسم المحلي في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين وصرحت: "لقد كان ارتداء قميص المنتخب الأمريكي شرفا بالنسبة لي".

وتقول وكالة الأنباء الألمانية الرياضية "س ي د" إن ميغان رابينو كانت تستحق توديعًا لطيفًا لمشهد كرة القدم العالمي. وضياع ركلة الترجيح لا يغير حقيقة أن اللاعبة ستدخل التاريخ كواحدة من أفضل وأعظم لاعبات كرة القدم النسائية.

وتضيف الوكالة "لم تتألق فقط على أرض الملعب، ولكنها أيضًا قامت بكثير من المواقف و(الأعمال) المحفزة خارج المستطيل الأخضر.. وستترك فراغًا كبيرًا في كرة القدم النسائية، ليس فقط في الولايات المتحدة".

وختمت الوكالة الألمانية حديثها عن رابينو قائلة: عندما يتهمهاالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ "الفشل" في مباراة كأس العالم الأخيرة، محاولا إثباط عزيمتها، فإن الأمر بمثابة وسام لها".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز، س ي د)