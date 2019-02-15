ترامب يشيد بالسيسي ويتحدث عن تقدم كبير في مكافحة الإرهاب

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (التاسع من نيسان/أبريل 2019) بما وصفه بـ "العمل العظيم" الذي يقوم به نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض للمرة الثانية. وقال ترامب أيضا، بينما كان السيسي يقف إلى جانبه، للصحفيين إن هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة.

وقال ترامب بحضور السيسي في المكتب البيضاوي "أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم"، مضيفا "أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم". ورحب ترامب بحرارة بالسيسي رغم مخاوف بين أعضاء الكونجرس الأمريكي وجماعات حقوقية بشأن قمع حقوق الإنسان في مصر.

وتشعر الحكومة والنواب الأمريكيون بقلق بشكل خاص بشأن ما ورد عن توقيع مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من عشرين مقاتلة سوخوي إس.يو-35 وأسلحة لهذه الطائرات.

وفي رسالة نشرت يوم الاثنين، أبلغ أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ وزير الخارجية مايك بومبيو بأن هناك دعما قويا للعلاقات الأمنية مع مصر لكنهم حثوه على نقل مخاوفهم بشأن الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية في مصر.

وجاء في الرسالة التي وقع عليها الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكبير الأعضاء الديمقراطيين إلى جانب 15 عضوا آخر بالمجلس "وجود شراكة استراتيجية قوية ومستديمة بين الولايات المتحدة ومصر أمر حيوي لكلا البلدين لكنها تتطلب من مصر أيضا القيام بجهد ملموس لتنفيذ هذه الإصلاحات".

من جانبها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء الكونغرس الأميركي بعدم منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد".

وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك، في بيان إن زيارة السيسي للبيت الأبيض الثلاثاء "تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يعطي القمع طابعا مؤسساتيا".

م.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)