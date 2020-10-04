 ترامب يشعر ″بتحسّن كبير″ لكنه ″لم يخرج بعد من مرحلة الخطر″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2020

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ترامب يشعر "بتحسّن كبير" لكنه "لم يخرج بعد من مرحلة الخطر"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، أنه يشعر "بتحسّن كبير"، واعداً بـ "العودة قريباً"، غير أنّ طبيب ترامب ومصدر مقرب منه أعطيا تصريحات متناقضة عن حالة الرئيس الأمريكي الصحية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب يقول في فيدو نشره عبر تويتر أنه يشعر "بتحسّن كبير"، واعدا بـ"العودة قريبا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أشعر بتحسّن كبير الآن، نحن نعمل بجدّ كي أشفى تماماً. أعتقد أنّي سأعود قريباً، وأنا أتطلّع إلى إنهاء الحملة (الانتخابيّة) بالطريقة التي بدأتها بها".

وقال ترامب الذي يُعالج في مركز وولتر ريد الطبّي العسكري في بيثيسدا بضاحية واشنطن، بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19: "جئتُ إلى هنا، لم أكن على ما يرام". وأضاف في فيديو صوّر على ما يبدو من جناحه الطبّي ونشر على تويتر مساء السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول): "لم يكن لديّ خيار. لأنّي ببساطة لم أرغب في البقاء بالبيت الأبيض".

وأردف الرئيس الأمريكي "كان عليّ أن أخرج (...) لا يمكنني أن أبقى محبوساً بغرفة في الطبقة العلوية وآمنًا بالكامل". وقال "بصفتك قائداً، عليك أن تواجه المشاكل". واعتبر الرئيس ترامب أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشكّل "اختباراً حقيقيّاً" لقدرته على الصمود، و"لذلك سنرى ما الذي سيحصل خلال اليومين المقبلين".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات  من تقييمات متناقضة من مسؤولين بالإدارة الأمريكيةأعطت صورة غير واضحة عن الوضع الصحي للرئيس منذ اكتشاف إصابته بالفيروس مساء الخميس.

 من جانبه أعلن شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي في بيان أعلن أنّ ترامب "أحرز تقدّماً كبيراً منذ تشخيص" إصابته بالفيروس. وأضاف "في وقت لم يخرج (ترامب) بعد من مرحلة الخطر"، لكنه أضاف أن "الفريق (الطبّي) متفائلاً بحذر". وقال كونلي إنّ ترامب صاح وقادر على المشي وإنّه "لم يُصب بالحمّى طوال 24 ساعة". وأضاف الطبيب إنّ الرئيس كان يعاني سعالاً واحتقاناً خفيفاً وإرهاقاً، لكنّ الأعراض "تتقلّص وتتحسّن". وأكّد أنّ ترامب يتنفّس جيّداً دون مساعدة ولا يتلقّى دعماً بالأكسجين.

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وأكّد أطبّاء ترامب في وقت سابق السبت أنّ وضعه "جيّد جدّاً" بعدما أدخل المستشفى للعلاج، لكنّ مصدراً مطّلعاً على الحالة الصحية للرئيس، قالت رويترز لم إنه كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز لكنه طلب عدم ذكر اسمه، قال إن "الوظائف الحيوية للرئيس خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت مثيرة جداً للقلق، وستكون الساعات الـ 48 القادمة حاسمة على مستوى الرعاية المقدمة له. لسنا بعد في مسار واضح نحو التعافي التام".

وغير ميدوز نبرته بعدها بساعات وقال لرويترز إن ترامب "يبلي بلاء حسناً" وإن الأطباء سعداء جدًا بمؤشراته الحيوية.

ولم يقدم طبيب البيت الأبيض "موعداً محدداً" لخروج ترامب من المستشفى، ولم يكشف درجة حرارة الرئيس.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز)

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