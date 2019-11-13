 ترامب يستقبل أردوغان بحفاوة رغم الخلافات بين البلدين | أخبار | DW | 13.11.2019

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أخبار

ترامب يستقبل أردوغان بحفاوة رغم الخلافات بين البلدين

بعد أشهر من التوتر على أصعد مختلفة، يزور الرئيس التركي أردوغان البيت الأبيض حيث استقبله ترامب بحفاوة بالغة. بيد أنه شدد في المقابل على دعم أكراد سوريا ومثمنا صمود وقف إطلاق النار بين حلفائه الأكراد والقوات التركية.

Washington Staatsbesuch Erdogan bei Trump (picture-alliance/CNP/M. Theiler)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين الحليفين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) توترا ملحوظا وخلافات في عدة قضايا.

وصرح ترامب لدى استقباله اردوغان في البيت الأبيض بأن علاقته بالرئيس التركي "جيدة" وزعم أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا صامد بين أنقرة والقوات التي يقودها الأكراد. وقال ترامب إنه سيتم مناقشة النظام الصاروخي الروسي إس- 400 الذي اشترته تركيا وبرنامج المقاتلات الأمريكية إف- 35، الذي تم تعليقه مع أنقرة.

مختارات

انتقد مسؤول أميركي تقاعس إدارة ترامب عن صد الهجوم التركي في سوريا، مشيراً إلى أنه تسبب في "تطهير عرقي" في المنطقة. وزارة الخارجية اعترفت بدورها أن الوضع في سوريا معقد للغاية، مؤكدة أنه لا توجد أية "حلول سهلة". (08.11.2019)

قبل أيام من لقائه بالرئيس الأمريكي ترامب، وجه الرئيس التركي أردوغان انتقادات شديدة لواشنطن واتهمها بعدم الوفاء بالتزامتها بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين. بيد أن مسؤولا أمريكيا رد على أردوغان، فماذا قال؟ (07.11.2019)

وأشاد ترامب بأردوغان قائلا قبل أن يدخل كلاهما في اجتماع مغلق: "أنا والرئيس صديقان حميمان. ويفهم كل منا بلاد الآخر". وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية في سوريا أمّنت موارد النفط. وقال إن كلا من القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة وتركيا تحتجز مقاتلين من تنظيم "داعش".

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب إطلاق تركيا عملية في شمال شرق سوريا ضد الأكراد حلفاء واشنطن وشراء تركيا لأنظمة دفاع جوي روسية متقدمة، إلى جانب إصرار تركيا على مطلبها المتعلق بضرورة قيام الولايات المتحدة بتسليمها رجل الدين فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016 .

  وكان مسؤول بارز بالبيت الأبيض قد أكد قبيل الزيارة أن الولايات المتحدة لن تتخلى بسهولة عن التحالف مع تركيا. وقال المسؤول، عن التحالف بين البلدين والممتد لـ70 عاما: "لن نتخلى بسهولة عنه إذا ما كان هناك طريق ما للمضي قدما". وأضاف أن الرئيس ترامب "ملتزم بالمشاركة والدبلوماسية المباشرة، عندما يكون الأمر شديد الأهمية، وكذلك أردوغان نفسه".

ولفت المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تريد منع وقوع أعمال وحشية في سوريا ضد الأقليات الدينية والعرقية مثل المسيحيين والإيزيديين والأكراد، وأضاف أن مباحثات ترامب وأردوغان ستتناول وضع حقوق الإنسان في تركيا. وكشف عن إمكانية عودة تركيا لبرنامج طائرات إف35- الأمريكية، ولكنه قال إنه "من أجل حدوث ذلك، فإننا، كحلفاء، بحاجة لحل قضية أنظمة إس400".

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/رويترز)

  • USA New York Trump trifft Erdogan (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا هي طريقة التعاطي مع الملف السوري، كذلك رفض واشنطن تسليم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن لمحاكمته بشأن دوره المزعوم في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، إلا أن النقطة الأكثر وضوحًا كانت احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برانسون.

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 24 حزيران/يونيو 2018، فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وتوسعت صلاحياته، حيث انتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وباتت السلطة التنفيذية تتركز في يد الرئيس، وقتها علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة "تشجع تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الديموقراطية".

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (Reuters/Dha/Demiroren News Agency)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 18 تموز/يوليو اتخذت العلاقات بين البلدين منحى بإتجاه الأسوأ عندما أمرت محكمة تركية بالابقاء على القس اندرو برانسون في السجن بعد عامين من اعتقاله بتهم الإرهاب، ودعا ترامب أردوغان على تويتر إلى الإفراج عن القس، واصفاً الاستمرار في احتجازه بأنه "عار كبير"

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Tazegul)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 20 تموز/يوليو، رفضت واشنطن اقتراحًا بتبادل غولن مع القس برانسون، وذلك قبل خمسة أيام من نقله للإقامة الجبرية، رحبت أمريكا بالخطوة لكنها لم تكن كافية، إذ طالب ترامب في وقتٍ لاحق تركيا بالإفراج عن القس "فورًا"، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "عقوبات هائلة" على تركيا. أخذ الأمر أيام مع اردوغان ليرد بأن ترامب يفكر بعقلية "صهيونية تبشيرية".

  • Demonstranten verbrennen eine Amerikanische Flagge (Getty Images/C.Turkel)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الأول من آب/ أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس، وبعد ثلاثة أيام رد أردوغان بأن أنقرة ستجمد أصول وزيري "العدل والداخلية" الأميركيين في تركيا دون أن يوضح من يقصد تحديدًا.

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في العاشر من آب/ أغسطس، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم التركيين لتصل إلى 50 بالمائة للفولاذ و20 بالمائة للألمنيوم، وكتب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت"، بنفس اليوم هبط سعر صرف الليرة التركية وخسرت 16 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، اعتبر أردوغان ما حدث "حربًا اقتصادية"، ودعا الأتراك لتبديل العملات الأجنبية بالليرة التركية.

  • Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am NATO-Gipfel an (Reuters/C. Hartmann)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 11 آب/أغسطس، حذر أردوغان من أن تركيا ستبحث عن "أصدقاء وحلفاء جدد .. إلا إذا بدأت واشنطن في احترام سيادة تركيا"، وقال "عار عليك، عار عليك.. أن تستبدل شريكاً استراتيجياً في حلف شمال الاطلسي بقس".

  • Türkei, Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 12 آب/أغسطس، قال أردوغان إن انهيار الليرة هو بسبب "مؤامرة سياسية" وفي اليوم التالي اتهم أردوغان الولايات المتحدة بأنها تسعى لـ"طعن تركيا بالظهر".

  • Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الرابع عشر من آب/أغسطس، أعلن أردوغان مقاطعة المعدات الالكترونية الأمريكية، وصعّدت في اليوم التالي بزيادة كبيرة على التعريفات الجمركية على العديد من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ، البيت الأبيض اعتبر هذه الخطوة أنها "خاطئة ومؤسفة"، بينما رفضت محكمة تركية في اليوم نفسه طلبًا جديدًا للإفراج عن القس برانسون.


مختارات

من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توتراً منذ نحو سنتين، إلا أن الأمر تفاقم كثيرا بعيد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في حزيران/يونيو 2018 لعدة أسباب، فكيف تطور ولماذا؟ (17.08.2018)  

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