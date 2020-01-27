 ترامب يرى ″فرصة″ لنجاح خطته والفلسطينيون يرفضونها مجددا | أخبار | DW | 27.01.2020

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أخبار

ترامب يرى "فرصة" لنجاح خطته والفلسطينيون يرفضونها مجددا

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفائلا بنجاح خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، رغم الرفض الفلسطيني القاطع لها. ترامب زعم أيضا أن عدة دول عربية، تساند خطته التي سيكشف تفاصيلها الثلاثاء.

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الحكومة الفلسطينية تطالب بمقاطعة خطة ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2020) إنه سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن"، والتي تأجلت أكثر من مرة، بعد ظهر غد الثلاثاء. وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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في حوار حاد عبر "مسائية DW" تجلى الخلاف الفلسطيني العربي حول ورشة المنامة. الكاتب السعودي يحيى الأمير ذكر بالانقسام الفلسطيني وعدم القدرة على وحدة البيت الفلسطيني ومصطفى البرغوثي يرد "ليتركنا الإخوة العرب نمثل أنفسنا". (27.06.2019)

وبدا ترامب متفائلا بنجاح خطته قائلا إن لديها "فرصة" في تحقيق السلام، مضيفا "إنها بداية جيدة جدا". وأعرب عن أمله في حصولها على "تأييد" الفلسطينيين في نهاية المطاف. وقال: "نعتقد أننا سوف نحظى في النهاية بدعم الفلسطينيين، ولكننا سوف نرى ما سوف يحدث"، زاعما أن لديه دعم بعض الدول العربية التي لم يسمها.

وقال ترامب: "إنها جيدة بشكل كبير لهم .. وبدونهم لا يكون لدينا صفقة وهذا تمام. إنهم لا يعيشون حياة جيدة. ومثلما تعلمون لقد قطعنا المساعدات عن الفلسطينيين". وأضاف أن الخطة المعروفة أيضا بصفقة القرن هي "اقتراح بين إسرائيل والفلسطينيين".

بدوره أشاد نتنياهو، الذي كان يجلس بجوار ترامب، مرارا بالرئيس الأمريكي، وقال: "أنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض".

رفض فلسطيني قاطع للصفقة

في غضون ذلك كشف مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض محاولات عدة قام بها ترامب لمناقشة "صفقة القرن" معه وقال المسؤولون إن البيت الأبيض حاول خلال الأشهر الأخيرة إجراء اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني، لكنها قوبلت جميعها بالرفض.

وأضاف مسؤول فلسطيني طلب عدم كشف اسمه "لن يكون هناك نقاش مع الأميركيين. والرئيس متمسك بحل على أساس دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم السفارة الأميركية في القدس.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي بمقاطعة الخطة الأميركية المرتقبة. كما وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "صفقة القرن" الأمريكية المرتقب طرحها يوم غد الثلاثاء بأنها "مؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية"، حسب تعبيره.

ودعت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى التظاهر في المدن الفلسطينية يومي الثلاثاء والأربعاء رفضا لـ "صفقة القرن" بالتزامن مع إعلانها في واشنطن.

أ.ح/ص.ش (رويترز، أ ف ب)

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