 ترامب يرفض الاستماع لتسجيل واقعة قتل خاشقجي ″الفظيع للغاية″ | أخبار | DW | 18.11.2018

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أخبار

ترامب يرفض الاستماع لتسجيل واقعة قتل خاشقجي "الفظيع للغاية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلاعه بشكل كامل على التسجيل الصوتي الذي يوثق جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه رفض الاستماع إليه شخصيا لأن مضمونه "وحشي وفظيع للغاية ومفزع".

Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه رفض الاستماع إلى التسجيل التركي لواقعة مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. وفي تصريحات لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب اليوم الأحد (18 تشرين الثاني/ نوفمبر) "لدينا التسجيل وأنا لا أرغب في سماعه. وبالنسبة لي ليس هناك سبب لسماعه"، وأجاب على سؤال من الصحفي كريس ووليس حول السبب في موقفه هذا بقوله إن المقطع مؤلم ومفزع. 

وأضاف ترامب: "لقد أُخْبِرتُ بشكل شامل عن الأمر ولا يوجد سبب لأسمعه"، مشيرا إلى أنه سأل مستشاريه عما إذا كان ينبغي عليه أن يسمعه، لكنهم نصحوه بألا يفعل "أعرف كل شيء جاء في الشريط دون أن أضطر إلى سماعه، فهو وحشي للغاية وفظيع للغاية ومفزع".

مختارات

جددت ألمانيا وشركاؤها الأوروبيون الدعوة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل جمال خاشقجي. وأكد البيان الذي نشرته أيضا الخارجية الألمانية أن الحاجة لا تزال قائمة لتوضيح ملابسات الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحافي السعودي. (18.11.2018)

بعد تقرير المخابرات الأمريكية حول تورط ولي العهد السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن بلاده ستحاسب قتلته، فيما قال الرئيس ترامب إنه لم يطلع بعد على التقرير وسيناقش الملف مع وزير خارجيته. (17.11.2018)

وأعلن ترامب أمس السبت أنه يعتزم تقديم تقرير عن قتل خاشقجي بحلول بعد غد الثلاثاء. وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت في وقت سابق أن تقديرات وكالة (سي آي ايه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو نفسه من أمر بقتل خاشقجي في القنصلية. في المقابل، ذكرت الحكومة الأمريكية أن تقدير وكالة (سي آي ايه) ليس تقريرا نهائيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان ولي العهد الذي ينفي أي علاقة له بالجريمة، كذّب على الرئيس، أجاب ترامب "لا أعرف. من يمكن أن يعرف فعلاً؟". وأضاف أن ولي العهد "قال لي إن لا علاقة له بما حدث. قالها لي ربما خمس مرات، في مناسبات مختلفة، بما في ذلك منذ أيام".

وغيّرت السعودية مرارا وتكرارا روايتها الرسميّة لما حصل مع خاشقجي بعد أن دخل إلى قنصليّتها في اسطنبول في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر. وذكر ترامب بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية على مسؤولين سعودين وشدد على أن السعودية حليف رائع. وقال "أريد أن أبقى مع حليف كان ممتازاً في اشكال عدة".

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه أطلع الرياض وواشنطن وباريس وبرلين على تسجيلات بشأن جريمة قتل خاشقجي. وأكد اردوغان مراراً أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية" لكنه أبعد المسؤولية عن العاهل السعودي. 
وحسب تقارير إعلامية، فإن السلطات التركية عرضت على جينا هاسبل رئيسة الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه) خلال زيارتها لأنقرة تسجيلات صوتية لعملية قتل خاشقجي. ولا يزال من غير الواضح بعد على وجه الدقة ما الذي ورد في التسجيل، في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد التسجيلات اتصال فرد من الفريق الخاص الذي حضر إلى القنصلية وتألف من 15 شخصا، قوله خلال الاتصال مع الرياض بعد الجريمة إن العملية تمت.

م.أ.م/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)  

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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