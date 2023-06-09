ترامب يرد على لائحة الاتهام بمهاجمة وزارة العدل وباقي المؤسسات

مجدداً، يندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنظام القضائي الأميركي ويصفه بـ "الفاسد" خلال مخاطبته أنصاره السبت (10 يونيو/ حزيران 2023)، غداة نشر لائحة اتّهام وُجهت إليه تتضمن 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلّق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".

ومع هذه الاتّهامات الفدراليّة الموجّهة إليه، يضع ترامب البلاد أمام احتمال دخول مرشّح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يُواجه اتّهامات، أو إدارة الحكومة وراء القضبان.

ويُواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 وتتوقّع تقارير إعلاميّة أن توجَّه إليه اتّهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في آب/ أغسطس على خلفيّة محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

وتحدّث ترامب الذي سبق أن ندّد بما يعتبره "اضطهادا ذا دوافع سياسيّة"، في مؤتمرَين للجمهوريين في ولايتَي جورجيا وكارولاينا الشماليّة، مستخدما المنصّتَين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) واتّهام المدّعين الفدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في ميامي الثلاثاء القادم.

الكشف عن لائحة الاتهامات ضد ترامب في قضية الوثائق الشديدة الحساسية

وقال ترامب في غرينزبورو بولاية كارولاينا الشمالية "أنتم تتعاملون مع مجانين". وأضاف أن "الاتهام الذي لا أساس له ضدي" من جانب إدارة بايدن "سيصبح من بين أفظع إساءات استخدام السلطة في تاريخ بلدنا". أما في كولومبوس بولاية جورجيا، فقد انتقد ترامب بايدن ووزارة العدل وما وصفها بأنها "لائحة اتّهام مزيّفة"، قائلا أمام حشد من مؤيّديه إنّه ملاحق بسبب محاولته الفوز بولاية رئاسيّة ثانية.

وأضاف: "لهذا السبب يقومون بذلك. لو لم أفعل هذا، لما كانت هناك مطاردة، ولما كانت هناك لائحة اتّهام". وأكد بالقول "إننا نتقدم كثيرا في استطلاعات الرأي مرة جديدة ضدّ بايدن".

وفور توجيه لائحة الاتهام ضده، رصّ الجمهوريون الصفوف حول ترامب. فقد صرح رئيس مجلس النوّاب كيفن مكارثي قائلا: "أقف مثل جميع الأميركيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترامب". بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه "يوم حزين لأميركا".

وكرّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أحد منافسي الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، انتقادات ترامب لوزارة العدل. وكتب في تغريدة أنه "سيقضي على الأحكام المسبقة السياسية" إذا تمّ انتخابه.

وبحسب لائحة الاتّهام، تضمّنت الوثائق التي أخذها ترامب "معلومات تتعلّق بالقدرات الدفاعيّة للولايات المتحدة ولدول أجنبيّة، وبالبرامج النوويّة الأمريكيّة". كما تتعلق تلك المعلومات بـ "نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرّضها لهجوم عسكري" وكذلك "خطط ردّ محتمل على هجوم أجنبي".

ويُعاقَب على التهم التي وجّهها إليه المدّعي الخاصّ جاك سميث المكلّف بالإشراف على التحقيق في شكل مستقلّ، بالسجن مدّةً تصل إلى 20 عاما لكلّ منها.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)