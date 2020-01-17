ترامب يرد على خامنئي ويوجه لإيران تحذيرا شديد اللهجة

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، أن يكون "حذراً جداً في كلامه".

وعلق ترامب على كلام خامنئي الجمعة في تغريدة على تويتر قائلا: "ما يسمى بـ القائد الأعلى لإيران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها".

وفي خطبة أمس الجمعة (17 كانون الثاني/ يناير) التي ألقى خامنئي جزءا منها باللغة العربية قال "هؤلاء المهرجون الأمريكيون يكذبون بقولهم إنهم يقفون إلى جانب الشعب الإيراني.. وعليهم أن يروا من هو الشعب الإيراني". وهذه هي المرة الأولى التي يؤم فيها خامنئي صلاة الجمعة منذ العام 2012.

ووفق ترامب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة "الشريرة" ووصف بريطانيا وفرنسا والمانيا ب"خدّام أمريكا"، كان خاطئا.

وأضاف "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب عليه أن ينتبه بشدة إلى كلامه".

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب)