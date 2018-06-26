ترامب يرحب ونشطاء ينددون بتأييد المحكمة لقرار حظر السفر

أصدرت هيئة المحكمة العليا قرارها اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ يونيو 2018) بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات القضاء بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين.

وسارع ترامب بوصف الحكم بأنه "إثبات قوي لصحة موقفه" بعدما عرقلت محاكم أقل درجة حظر السفر الذي أعلنه في أيلول/ سبتمبر فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين بعد طعون قضائية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى. وأشاد ترامب بقرار المحكمة في تغريدة على تويتر ووصفه بأنه "رائع".

وكان ترامب قد وصف الحظر بأنه ضروري لحماية البلاد من هجمات يخطط لها إسلامويون متشددون. فيما قالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.

وفي بيان نشره البيت الأبيض وصف ترامب القرار بأنه "انتصار هائل للشعب والدستور الأمريكي". وقال إنه أيد السلطة الرئاسية بشأن قضايا الأمن القومي. وقال ترامب "في هذا العصر الذي يسعى فيه الإرهاب والحركات المتطرفة في أنحاء العالم إلى إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء ينبغي لنا أن ندقق جيدا فيمن يدخل بلادنا".

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن إدارة ترامب "قدمت تبريرا كافيا فيما يتعلق بالأمن القومي"، كي يصدر حكم لصالحها. وأضاف "لا نعبر عن رأي بشأن صحة السياسة". وأضاف روبرتس إن الإجراءات التي اتخذها ترامب لحظر دخول مجموعات معينة من البشر "تقع تماما في نطاق السلطة التنفيذية وكان من الممكن أن يتخذها أي رئيس آخر".

وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول.

ويمنع الحظر الحالي مواطني خمس دول ذات غالبية مسلمة وهي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن من دخول الأراضي الأمريكية. وسمحت المحكمة العليا في ديسمبر كانون الأول بأن يسري إلى حد بعيد بينما تتواصل الطعون القضائية.

ودفع معارضو القرار بأن السياسة يحركها عداء ترامب للمسلمين. كما حثوا المحاكم على الأخذ في الحسبان تعليقاته النارية خلال حملته الرئاسية عام 2016. وكان ترامب دعا خلال الحملة إلى "منع تام وكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة".

ويمثل حظر السفر واحدا من سياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، وهي جزء محوري من رئاسته ونهجه القائم على مبدأ "أمريكا أولا". وأصدر ترامب أول أوامره التنفيذية بشأن الحظر بعد أسبوع واحد فقط من توليه الرئاسة، لكن سرعان ما أوقفته المحاكم.

ونددت جماعات لحقوق الإنسان وأعضاء بالحزب الديمقراطي بقرار المحكمة. وقال عمر جادوات وهو محام في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي طعن على الحظر "سيسجل الحكم في التاريخ على أنه أحد أكبر السقطات الكبرى للمحكمة الدستورية".

م.م/أ.ح (رويترز)