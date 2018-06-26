 ترامب يرحب ونشطاء ينددون بتأييد المحكمة لقرار حظر السفر | أخبار | DW | 26.06.2018

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أخبار

ترامب يرحب ونشطاء ينددون بتأييد المحكمة لقرار حظر السفر

"سيسجل الحكم في التاريخ على أنه أحد أكبر السقطات الكبرى للمحكمة الدستورية"، هكذا وصف حقوقي أمريكي تأييد المحكمة لحظر السفر الذي فرضه ترامب على عدة بلدان ذات أغلبية مسلمة. ترامب رحب معتبرا القرار "إثباتا" لصحة موقفه.

USA Protest gegen Donald Trumps Einreisedekret in Washington (Reuters/L. Millis)

أصدرت هيئة المحكمة العليا قرارها اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ يونيو 2018) بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات القضاء بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين.

وسارع ترامب بوصف الحكم بأنه "إثبات قوي لصحة موقفه" بعدما عرقلت محاكم أقل درجة حظر السفر الذي أعلنه في أيلول/ سبتمبر فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين بعد طعون قضائية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى. وأشاد ترامب بقرار المحكمة في تغريدة على تويتر ووصفه بأنه "رائع".

وكان ترامب قد وصف الحظر بأنه ضروري لحماية البلاد من هجمات يخطط لها إسلامويون متشددون. فيما قالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأمريكي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.  

وفي بيان نشره البيت الأبيض وصف ترامب القرار بأنه "انتصار هائل للشعب والدستور الأمريكي". وقال إنه أيد السلطة الرئاسية بشأن قضايا الأمن القومي. وقال ترامب "في هذا العصر الذي يسعى فيه الإرهاب والحركات المتطرفة في أنحاء العالم إلى إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء ينبغي لنا أن ندقق جيدا فيمن يدخل بلادنا".

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إن إدارة ترامب "قدمت تبريرا كافيا فيما يتعلق بالأمن القومي"، كي يصدر حكم لصالحها. وأضاف "لا نعبر عن رأي بشأن صحة السياسة". وأضاف  روبرتس إن الإجراءات التي اتخذها ترامب لحظر دخول مجموعات معينة من البشر "تقع تماما في نطاق السلطة التنفيذية وكان من الممكن أن يتخذها أي رئيس آخر".

مختارات

أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة معظمها مسلمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية على كل من يريد الدخول إلى الولايات المتحدة. (30.01.2018)

سيراً على سياسة "الأبواب المغلقة" في وجه اللاجئين، كشفت إحصائية أمريكية رسمية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تسمح بدخول إلا بأحد عشر لاجئاً سورياً إلى الولايات المتحدة منذ أوائل العام الجاري. (17.04.2018)

وأيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر وأن من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول.

ويمنع الحظر الحالي مواطني خمس دول ذات غالبية مسلمة وهي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن من دخول الأراضي الأمريكية. وسمحت المحكمة العليا في ديسمبر كانون الأول بأن يسري إلى حد بعيد بينما تتواصل الطعون القضائية.

ودفع معارضو القرار بأن السياسة يحركها عداء ترامب للمسلمين. كما حثوا المحاكم على الأخذ في الحسبان تعليقاته النارية خلال حملته الرئاسية عام 2016. وكان ترامب دعا خلال الحملة إلى "منع تام وكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة".

ويمثل حظر السفر واحدا من سياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، وهي جزء محوري من رئاسته ونهجه القائم على مبدأ "أمريكا أولا". وأصدر ترامب أول أوامره التنفيذية بشأن الحظر بعد أسبوع واحد فقط من توليه الرئاسة، لكن سرعان ما أوقفته المحاكم.

ونددت جماعات لحقوق الإنسان وأعضاء بالحزب الديمقراطي بقرار المحكمة. وقال عمر جادوات وهو محام في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي طعن على الحظر "سيسجل الحكم في التاريخ على أنه أحد أكبر السقطات الكبرى للمحكمة الدستورية".

م.م/أ.ح (رويترز)

  • USA nehmen Flüchtlingsprogramm wieder auf ARCHIV (Reuters/J. Lawler Duggan)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأميركية ولكن بشرط أن يمروا بإجراءات جديدة أكثر صرامة خاصة اللاجئين القادمين من 11 دولة يعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة. ويأتي قرار ترامب بعد انتهاء فترة الحظر الذي فرضته إدارته على اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

  • USA Trump signiert Durchführungsbeschluss zum Einreiseverbot (Reuters/C. Barria)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    في 27 يناير/ كانون الثاني: وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق برنامج اللاجئين الأمريكيين لمدة 120 يوما، ومنع اللاجئين السوريين بالإضافة لحظر المسافرين من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوما. ويستثنى من ذلك حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية ممن يعملون في مؤسسات دولية. تنفي الإدارة الأمريكية اعتزامها التمييز ضد المسلمين، وإنما حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.

  • US-Einreiseverbot gegen Muslime: Widerstand in den USA (Picture-Alliance/AP Photo/K. Willens)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    28 يناير/ كانون الثاني: تظاهرات في عدة مطارات بالولايات المتحدة ومطارات دولية اعتراضا على القرار. وشهدت المطارات احتجاج العشرات من المسافرين انضم إليهم ناشطون حقوقيون. وأثار القرار ارتباكا وغضبا بعدما منع المهاجرين واللاجئين من اللحاق بطائراتهم وتقطعت بهم السبل فى المطارات. ونجح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فى إقرار الإقامة المؤقتة للمسافرين المحتجزين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    31 يناير / كانون الثاني: ترامب يقيل سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تطبيق حظر السفر. وجاء في بيان البيت الأبيض أن ييتس "خانت وزارة العدل." وأوضحت إدارة ترامب أن المدعية العامة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، دانا بوينتي، أدت اليمين الدستورية لتتولى منصب ييتس في ذلك الوقت.

  • US-Bundesrichter James Robart (picture-alliance/dpa/United States Courts)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    3 فبراير/ شباط: أصدر جيمس روبارت، القاضي الفيدرالي بواشنطن قرارا ساريا على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، علق بموجبه المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي أصدره، ترامب حول الحظر. أوضح القاضي أن "المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري." ورد البيت الأبيض في بيان اعترض فيه على القرار وأنه "سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي يؤمن بأنه قانوني ومناسب".

  • USA Protest gegen Einreiseverbot (picture-alliance/AP Photo/C. Jones)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    9 فبراير/ شباط: رفضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر. وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت طعنا ضد قرار المحكمة الذي عطل مرسوم دونالد ترامب حول الحظر المؤقت لمواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

  • USA Trumps Einreiseverbot (picture-alliance/AP Photo/A. F. Yuan)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    6 مارس/ آذار: أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بوقف اللاجئين والموافقات لمدة 120 يوما، ومنع التأشيرات الجديدة لمدة 90 يوما لمواطني الدول الست من أصل سبعة مدرجة في القائمة ، ليتم تنفيذه في 16 مارس. يحظر المرسوم دخول اللاجئين من جميع أنحاء العالم إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 120. رحب العراق بالمرسوم حيث تم محوها من القائمة المدرجة واعتبره "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح.

  • Derrick Watson (picture-alliance/AP Photo/G. F. Lee)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    16 مارس/ آذار: أصدر قاض فدرالي بولاية هاواي أمرا بتجميد العمل بقرار إدارة ترامب بالحظر. ووصف البيت الأبيض القرار بأنه يقوض جهود ترامب لحماية الشعب الأميركي وفرض الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية المتعلقة بالدخول إلى الولايات المتحدة. ووصف المدعي العام في ولاية هاواي قرار المحكمة بوقف الحظر بأنه "انتصار جديد لسيادة القانون"، مؤكدا أن قرار حظر السفر "يشكل تمييزا ضد الأشخاص على أساس أصلهم أو دينهم".

  • US-Einreiseverbot gegen Muslime: Widerstand in den USA (Picture-Alliance/AP Photo/S. Senne)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    8 مايو/ أيار: قال النائب العام "جيفري وال" في جلسة استماع بولاية فرجينيا أن ترامب أوضح الأمر قائلا "إنه لا يتحدث عن المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب في أنها ليست حظرا على المسلمين فقط". فكل مواطن من الدول الست المدرجة في القائمة أن "يقوم بنفس الإجراءات " للحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة "ولا يهم ديانتهم".

  • USA Trumps Einreiseverbot (Getty Images/AFP/F. J. Brown)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    26 يونيو/ حزيران: المحكمة العليا توافق على النظر في القضية، وفي الوقت نفسه تسمح بالتنفيذ الجزئي للأمر التنفيذي. وأعلن البيت الأبيض عن شروط جديدة يجب أن يستوفيها مواطنو الدول الست واللاجئون. أبرز الشروط هي وجوب أن يكون لدى هؤلاء المواطنين علاقات أسرية أو تجارية "قوية" في الولايات المتحدة، أو قبولهم في الجامعات الأمريكية في حالة تقديم الطلبة لها وذلك من أجل ان يحصلوا على تأشيرات دخول الى البلاد.

  • US Einreiseverbot Protest (Getty Images/D. Angerer)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    29 يونيو/ حزيران: اتبعت وزارة الخارجية الأميركية الأمر التنفيذي ضمن حدود المحكمة العليا وبشروط محددة. فلمدة 90 يوما، لم يسمح لأي شخص من الدول الست المذكورة ممن لا توجد لهم علاقة قريبة مع مواطن أمريكي - أي الوالدين أو الزوج أو الزوجة او الأبناء او النسباء - بدخول الولايات المتحدة. ولا ينطبق تعريف "العلاقة القريبة" على الأجداد والخالات والعمات والأعمام والأخوال وغيرهم من أفراد الأسر.

  • US-Einreiseverbot gegen Muslime: Widerstand in den USA (Picture-Alliance/AP Photo/S. Senne)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    4 يوليو/ تموز: انتهاء مرسوم حظر السفر المفروض على الدول الست. واتجهت إدارة ترامب إلى توسيع الحظر بفرض قيود على الوافدين من دول غير ملتزمة بالتعاون مع إجراءات أمنية طلبتها واشنطن، وسط تكهنات بأن تطاول القيود مواطني تسع دول. ومع الأخذ في الاعتبار الدول الست المشمولة بحظر السفر، يصل عدد الدول المستهدفة بإجراءات سفر الى 15.

  • USA Trumps Einreiseverbot (Getty Images/D. McNew)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    24 سبتمبر/أيلول: أضافت الولايات المتحدة 3 دول جديدة، إلى لائحة الدول التي يشملها المرسوم الجديد حول الهجرة؛ بسبب التقصير في أمن المسافرين وهي: كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد. في المقابل، أزيل السودان الذي كان ضمن 6 دول عربية وإسلامية يشملها المرسوم السابق. وباتت النسخة الجديدة تحظر أو تفرض قيوداً على دخول مواطني ما مجمله 8 دول إلى الولايات المتحدة، بينها إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن.

  • USA Washington - Proteste gegen Trumps Einreisestop am Dulles Airport (DW/M. Shwayder)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    17 أكتوبر/ تشرين الأول: علق قاض فدرالي في هاواي ، العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة لترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم. (د.ب.أ) / س .م


مختارات

خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وبعد أسبوع من توليه المنصب بدأ إصدار أوامر تنفيذية تقضي بمنع دخول مواطني بعض الدول الإسلامية. الخريطة الزمنية للحظر في صور. (26.10.2017)  

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بأغلبية صوت واحد، أيدت المحكمة الأمريكية العليا حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. وبهذا القرار يكون الرئيس الأمريكي قد حقق أحد أهم أهدافه خلال هذه الفترة من رئاسته.

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