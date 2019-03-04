ترامب يدعو للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ونتنياهو يرحب

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس (21 آذار/ مارس 2019) أن على الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها الأخيرة من سوريا وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وكتب ترامب في تغريدة "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

ويأتي موقف ترامب قبل أربعة أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للبيت الأبيض فيما يخوض حملة لإعادة انتخابه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في التاسع من نيسان/ أبريل. ويشكل تصريح ترامب دعما قويا لنتانياهو الذي يطالب بهذا الاعتراف بشدة ويستغل علاقته المميزة بالرئيس الأميركي في حملته الانتخابية، مظهرا ما أنجزه كمكاسب شخصية في وجه خصومه.

وجاء رد فعل نتنياهو سريعا إذ وجه الشكر للرئيس الأمريكي على قوله إن الوقت حان للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "في وقت تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا منصة لتدمير إسرائيل، يقدم الرئيس ترامب بشجاعة على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. شكرا الرئيس ترامب!".

واحتلت إسرائيل قسما كبيرا من مرتفعات الجولان العام 1967 ثم ضمتها. ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممي يعتبر ضم إسرائيل للجولان "لاغيا وليس في محله". وكانت الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز)