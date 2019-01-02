 ترامب يدعو الجمهوريين والديموقراطيين لإنهاء إغلاق الحكومة | أخبار | DW | 02.01.2019

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أخبار

ترامب يدعو الجمهوريين والديموقراطيين لإنهاء إغلاق الحكومة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع لبحث سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ عشرة أيام ربع الإدارات الفيدرالية.

Präsident Trump unterzeichnet Strafrechtsreform (Getty Images/W. McNamee)

اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة اتّسمت بالمصالحة في محاولة منه لجلب خصومه الديموقراطيين إلى طاولة الحوار وذلك قبل أن يبدأ مجلس النواب الجديد عمله بالكونغرس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "أمن الحدود، وقصّة الجدار، والإغلاق الجزئي، هذا ليس ما أرادت نانسي بيلوسي أن تبدأ به رئاستها لمجلس النواب! هلاّ توصّلنا إلى اتّفاق؟".

 وتتولّى بيلوسي غدا (الخميس الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019) رئاسة مجلس النواب بعد فوز الديموقراطيين بالأكثرية في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.

 وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ الرئيس دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض، لكن لم يتّضح في الحال من سيحضر هذا الاجتماع وما إذا كان الزعماء الديموقراطيون سيلبّون الدعوة.

 وكانت الأكثرية الديموقراطية في مجلس النواب الجديد أعلنت الثلاثاء عزمها إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة فور التئام المجلس الجديد الخميس.

 لكنّ مصير مشروع القانون يبدو غير واضح، إذ أنّ النصّ لا يتطرّق إلى تمويل الجدار الذي يريد ترامب تشييده على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

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والكونغرس حالياً في عطلة، وسيعاود أعماله الخميس، بينما بقي ترامب في البيت الأبيض خلال احتفالات العام الجديد وألغى عطلته السنوية في منتجع الغولف الذي يملكه في فلوريدا وسط الخلاف القائم.

 وردّاً على رفض الديموقراطيين تمويل بناء الجدار، يرفض ترامب التوقيع على أي مشروع موازنة لا يشمل تمويل بناء الجدار الذي يتوقع أن يكلف 5 مليارات دولار أمريكي.

 ونجم عن الخلاف بين الطرفين إغلاق ربع إدارات الحكومة الفيدرالية أثناء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو أمر سيستمر إلى حين التوصّل إلى اتّفاق.

 ويقترح الديموقراطيون تمرير الميزانيات الإدارية غير المثيرة للجدل حتى 30 أيلول/سبتمبر والاكتفاء بتمويل ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على أمن الحدود حتى الثامن من شباط/فبراير.

 وبعد تمريره من قبل مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى توقيع ترامب لكي يصبح سارياً.

 وفي حال رفض الرئيس التوقيع على المشروع وأصرّ على مسألة تمويل الجدار، فسيسمح ذلك للديموقراطيين بتحميله مسؤولية إغلاق الحكومة.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)

 

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  • San Francisco 555 California Street Bank of America Building

    ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات

    فوق ضباب سان فرانسيسكو (يمين الصورة) يظهر برج يعود لترامب. البرج الذي يضم مئات المكاتب بني عام 1969، وفي السابق كان مصرف "بنك أوف أمريكا" يتخذ من المبنى مقرا لإدارته الرئيسية. ولمدة ثلاثة أعوام بعد بنائه كان المبنى الأعلى على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حتى تم بناء برج "ترانس أمريكا بيراميد" (يسار الصورة).

  • Kalifornien Rancho Palos Verdes Trump Golfplatz

    ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات

    نادي ترامب الوطني للغولف، يقع مباشرة على ساحل المحيط الهادي. في هذا النادي الفخم والجميل لا يلتقي الأثرياء والجميلات فقط للعب الغولف، وإنما تستأجره شركات الانتاج الفني لانتاج الأفلام السينمائية.

  • USA Donald Trump hält eine Rede in Phoenix

    ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات

    "إنها ثابتة قوية صلبة، إنها جميلة جدا وأعمال فنية حقيقية.. وعند سؤالي أجيب: إنني أعشق العقارات" جاء هذا في تغريدة لترامب على تويتر. لكن إمبراطورية ترامب للمال والأعمال تتجاوز عالم الفنادق الفخمة وأندية الغولف وأبراج المكاتب.

  • Trump Fragrances Parfüm

    ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات

    يشمل عالم ترامب للأعمال إلى جانب العقارات، العطورات أيضا. حيث ينتج عطورات رجالية مثل "الإمبراطورية" وهو عطر "لرجل حازم واثق من نفسه مثابر وعملي مصمم على الشهرة". كما ينتج عطرا اسمه "النجاح" مستخلص من مزيج نباتات مثل العرعر والتونكا والمسك مع لمسة من الكزبرة.

  • New York City Model Mia Kang

    ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات

    وكالة ترامب للأزياء مقرها في نيويورك. وعارضة الأزياء "ميا كانغ" من هونغ كونغ تعد واحدة من أشهر العارضات العاملات مع وكالة ترامب، وقد فازت هذا العام بجائزة مسابقة مجلة "سبورتس إلوسترايتد" الأمريكية الأسبوعية الرياضية.

  • Die Immobilien des Donald Trump Trump Taj Mahal USA

    ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات

    كازينو وفندق تاج محل، الذي كان يملكه ترامب في أتالنتيك سيتي بولاية نيوجرسي، وبعد تغير مالكه بسنوات سيغلق أبوابه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر القادم الساعة الخامسة و59 دقيقة صباحا.

  • Washington Capitol Old Post Office

    ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات

    أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شركة ترامب العقارية "متاهة ديون وعلاقات غامضة" إذ أن ديون شركاته "لا تقل عن 650 مليون دولار". لكن رغم ذلك فإن فندقه الجديد في وشنطن يعد ثالث أعلى مبنى في العاصمة الأمريكية، وسيان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية ترامب أم كلينتون، فإن الفندق أفضل مكان لإقامة حفل تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة.

    الكاتب: توماس كولمان/ عارف جابو


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