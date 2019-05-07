 ترامب يدعو إيران للحوار ولا يستبعد عملا عسكريا ضدها | أخبار | DW | 09.05.2019

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أخبار

ترامب يدعو إيران للحوار ولا يستبعد عملا عسكريا ضدها

من جديد تحدث ترامب بشأن إيران، هذه المرة حثها للجلوس على طاولة الحوار للتخلي عن البرنامج النووي الإيراني، موضحا أنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية بالنظر إلى التوتر بين البلدين.

USA | Präsident Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (التاسع من أيار/مايو 2019) القيادة الإيرانية على الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية بالنظر إلى التوتر المتزايد بين البلدين. ورفض ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الإفصاح عما دفعه إلى نشر مجموعة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في المنطقة بسبب ما جرى وصفها بتهديدات غير محددة.

مختارات

بلهجة صارمة رفض الاتحاد الأوروبي مهلة طهران التي أرادت بها الضغط على الأوروبيين بشأن البرنامج النووي. الموقف الأوروبي يأتي بعد ساعات من توقيع الرئيس ترامب على مرسوم يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية. (09.05.2019)

وسط استغراب ألماني ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة كانت مقررة له لألمانيا الثلاثاء؛ بسبب "مسائل ملحّة"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه، ليصل بعدها إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها "نظراً لحساسيتها". (07.05.2019)

وقال ترامب "لدينا معلومات لا تريدون أن تعرفوها... تنطوي على تهديدات خطيرة ويتعين علينا توفير قدر هائل من الأمن لهذا البلد وأماكن عديدة أخرى".

وعندما سئل ترامب إن كان خطر اندلاع مواجهة عسكرية قائما في ظل وجود الجيش الأمريكي في المنطقة فقال "أتصور أن بإمكانكم قول ذلك دائما، أليس ذلك صوابا؟ لا أريد أن أقول لا لكني آمل ألا يحدث. لدينا واحدة من أقوى السفن في العالم المحملة (بالأسلحة) ولا نريد أن نفعل أي شيء".

وسبق أن عبر ترامب عن استعداده للقاء الزعماء الإيرانيين ولكن دون جدوى، وجدد ذلك النداء في حديثه مع الصحفيين. وقال "ما ينبغي لهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس. بوسعنا التوصل إلى اتفاق.. اتفاق عادل. كل ما نريده منهم ألا يمتلكوا أسلحة نووية. وهذا ليس بالطلب الكبير. وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل". وأضاف "يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم".

ح.ع.ح/ه.د(رويترز)

  • Saudi-Arabien, Baustelle eines Atomreaktor in der Nähe von Riad Baustelle von Saudi-Arabiens erstem Atomreaktor bei Riad (DigitalGlobe/Google Earth)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    أول مفاعل نووي سعودي

    أشارت تقارير أمريكية وألمانية إلى أن السعودية ستشغِل قريباً أول مفاعل نووي خاص بها. وكشفت التقارير بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، تقدم أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي. المنشأة الواقعة في شمال غرب الرياض، والتي هي في الأصل مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين، قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة، كما قدر روبرت كيلي، مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.

  • Iran Urananreicherungsanlage Isfahan (Imago)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    البرنامج النووي الإيراني

    منذ انطلاقه في عام 1957، عرف البرنامج النووي الإيراني محطات عديدة من الشد والجذب. وعمل طموح إيران في تطوير برنامجها النووي، دون لفت الأنظار إليها، على عدم استقرار الأمور والوصول إلى طرق مسدودة. آخرها كان مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (Reuters/J. Ernst)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    ما يحق للسعودية لا يحق لإيران

    في الوقت الذي يلغي فيه ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للعربية السعودية ـ بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة، بحسب ما ذكرته تقارير أمريكية وألمانية.

  • Israel Atomanlage in Dimona (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل ديمونة السري

    يقع المفاعل في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل. المفاعل بني في أواخر خمسينات القرن الماضي بمساعدة فرنسية و بقصد توفير الطاقة لبعض المنشآت والمشاريع في المنطقة الصحراوية. غير أن خبراء ومراقبين كشفوا أن الهدف الحقيقي لبنائه هو إنتاج الأسلحة النووية. من جهتها لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية ولم تنفِ ذلك حتى الآن. ويثير مفاعل ديمونة جدلاً واسعاً بسبب مخاطره، كما تتعالى دعوات من حين لآخر لإغلاقه.

  • Ägypten 2015 | Vertrag mit Russland über Bau 1. Atomkraftwerk in Ägypten bei El Dabaa (picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل الضبعة المصري

    مشروع محطة الضبعة النووية هوالمحطة النووية المصرية الأولى المققر انشائها بمنطقة الضبعة الواقعة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط. المشروع الممول من روسيا بقرض قيمته 25 مليار دولار والذي لا يزال في مرحلة التحضير، كان قد كشف عنه من قبل عام 2002، لكن لم يتم التوصل آنذاك لاتفاق بشأنه، ويؤمل أن يضم 4 مفاعلات نووية.

  • Luftbild Atomanlage in Tuwaitha (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل تموز العراقي

    مفاعل تموز النووي كان ثمرة مشروع عراقي نووي للانضمام إلى النادي النووي في عهد الرئيس السابق صدام حسين. المشروع، الذي كان بشراكة مع فرنسا، كان أول مشروع عربي نووي رائد في منطقة الشرق الأوسط. في عام 1981 استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مفاعل "تموز1" النووي المعروف بأوزيراك، في عملية أطلقت عليها إسرائيل تسمية "أوبرا".

  • Vereinigte Arabische Emirate Barakh Kernkraftwerk (picture-alliance/AP Photo/Emirates Nuclear Energy Corporation/A. Girija)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    اللحاق بالركب

    تسعى دول عربية أخرى إلى اللحاق بالركب والانضمام إلى النادي النووي. وتشهد دول منطقة الشرق الأوسط فيما بينها سباقاً هائلاً للتسلح النووي. الإمارات تمهد لدخولها النادي من خلال محطة بركة النووية، التي لا تزال قيد الإنشاء. وكانت الجزائر قد أعلنت عن بناء أول محطاتها النووية لإنتاج الكهرباء في عام 2025، كما جاء على لسان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

 نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

أثارت تقارير أمريكية وألمانية تحدثت عن قرب تشغيل السعودية لأول مفاعل نووي خاص بها، تساؤلات حول سباق التسلح النووي العربي والأقليمي. فيما يلي ملف صور عن جهود دول المنطقة لتشكيل نادي الشرق الأوسط النووي. (15.04.2019)  

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