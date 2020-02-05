 ترامب يدعو إلى شطب الاتهامات ضده ويؤكد على بقاء مسؤول كبير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.02.2020

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أخبار

ترامب يدعو إلى شطب الاتهامات ضده ويؤكد على بقاء مسؤول كبير

بعد أن فشل الديمقراطيون في مساعيهم في عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية، دعا الرئيس الأمريكي إلى شطب الاتهام الموجه ضده واصفا إياه بـ "الخدعة".

أكد ترامب إن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

أكد ترامب إن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الجمعة (السابع من فبراير/ شباط 2020) إلى "شطب" عزله بتهمة استغلال السلطة بعدما تمّت تبرئته في مجلس الشيوخ. وقال للصحافيين في البيت الأبيض "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".

مختارات

في خطوة تمهد لتبرئة الرئيس دونالد ترامب من تهمة سوء استخدام منصبه، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد طلب الديمقراطيين باستدعاء شهود، بينهم المستشار السابق بولتون، وتقديم وثائق جديدة تؤكد التهم الموجه للرئيس. (01.02.2020)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة لقادة الحزب الديمقراطي، وخصوصا رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي بعد يوم واحد على تبرئته في مجلس الشيوخ. ترامب المنتشي بانتصاره وصف إجراءات محاكمته بـ "المحنة الفظيعة". (06.02.2020)

ويذكر أن مجلس النواب أقر عزل ترامب في كانون الأول/ ديسمبر بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوطًا على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة الديموقراطي جو بايدن.

لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون برّأه الأربعاء في ختام ثالث محاكمة بقصد العزل لرئيس أمريكي في التاريخ. وشن ترامب منذ الأربعاء هجمات ضد منتقديه السياسيين. وخلال خطاب متلفز الخميس، حمل الصفحة الأولى من واشنطن بوست، حيث كتب "ترامب بريء". وقال "هذا ليس مؤتمرا صحافيا، هذا ليس خطابا. إنه احتفال".

مشاهدة الفيديو 02:08

آلية عزل ترامب في مرحلة محاكمة سريعة ربما بدون شهود في مجلس الشيوخ

وبذلك، يغلَق فصل بدأ الصيف الماضي مع الكشف عن الضغوط التي مارسها ترامب على أوكرانيا، ليلفت الرئيس الجمهوري إلى حملته لإعادة انتخابه. وصباح الجمعة، كتب تغريدة ساخرة عن خصومه الديمقراطيين، منتقدا إياهم بسبب المشاكل التقنية التي واجهوها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية الاثنين في ولاية أيوا.

وفي ذات السياق أكد  ترامب إن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في أعقاب تبرئة الرئيس في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ، حيث يستعد البيت الأبيض إلى فصل مسؤولين آخرين.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، قال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض اليوم إن تقرير شبكة "سي إن إن" بأن مستقبل مولفاني أصبح محل شك هو "تقرير كاذب وعما إذا ما كان سيبقي على كبير موظفيه والذي لا يزال يتولى مهام كبير موظفي البيت الأبيض "بالإنابة". أجاب بـ "نعم".

ويدرس البيت الأبيض خطة لفصل ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي بعدما أدلى بشهادة تدين ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا في تحقيق مجلس النواب فيما يخص قضية عزل ترامب. وفي معرض رده على سؤال ما إذا كان فيندمان في سبيله للرحيل، قال ترامب إنهم "سيتخذون هذا القرار".

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب/ د ب أ)

مشاهدة الفيديو 13:45

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