ترامب يدعو إلى شطب الاتهامات ضده ويؤكد على بقاء مسؤول كبير

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الجمعة (السابع من فبراير/ شباط 2020) إلى "شطب" عزله بتهمة استغلال السلطة بعدما تمّت تبرئته في مجلس الشيوخ. وقال للصحافيين في البيت الأبيض "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".

ويذكر أن مجلس النواب أقر عزل ترامب في كانون الأول/ ديسمبر بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوطًا على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة الديموقراطي جو بايدن.

لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون برّأه الأربعاء في ختام ثالث محاكمة بقصد العزل لرئيس أمريكي في التاريخ. وشن ترامب منذ الأربعاء هجمات ضد منتقديه السياسيين. وخلال خطاب متلفز الخميس، حمل الصفحة الأولى من واشنطن بوست، حيث كتب "ترامب بريء". وقال "هذا ليس مؤتمرا صحافيا، هذا ليس خطابا. إنه احتفال".

مشاهدة الفيديو 02:08 شارك آلية عزل ترامب في مرحلة محاكمة سريعة ربما بدون شهود في مجلس الشيوخ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Weh1 آلية عزل ترامب في مرحلة محاكمة سريعة ربما بدون شهود في مجلس الشيوخ

وبذلك، يغلَق فصل بدأ الصيف الماضي مع الكشف عن الضغوط التي مارسها ترامب على أوكرانيا، ليلفت الرئيس الجمهوري إلى حملته لإعادة انتخابه. وصباح الجمعة، كتب تغريدة ساخرة عن خصومه الديمقراطيين، منتقدا إياهم بسبب المشاكل التقنية التي واجهوها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية الاثنين في ولاية أيوا.

وفي ذات السياق أكد ترامب إن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في أعقاب تبرئة الرئيس في محاكمة العزل بمجلس الشيوخ، حيث يستعد البيت الأبيض إلى فصل مسؤولين آخرين.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، قال ترامب لدى مغادرته البيت الأبيض اليوم إن تقرير شبكة "سي إن إن" بأن مستقبل مولفاني أصبح محل شك هو "تقرير كاذب"، وعما إذا ما كان سيبقي على كبير موظفيه والذي لا يزال يتولى مهام كبير موظفي البيت الأبيض "بالإنابة". أجاب بـ "نعم".

ويدرس البيت الأبيض خطة لفصل ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي بعدما أدلى بشهادة تدين ترامب فيما يتعلق بأوكرانيا في تحقيق مجلس النواب فيما يخص قضية عزل ترامب. وفي معرض رده على سؤال ما إذا كان فيندمان في سبيله للرحيل، قال ترامب إنهم "سيتخذون هذا القرار".

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب/ د ب أ)