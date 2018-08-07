ترامب يحذر العالم من التعامل تجاريا مع إيران ودايملر أول المنسحبين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء (7 أغسطس / آب 2018) أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران هي "الأكثر إيذاء على الإطلاق"، وحذر باقي الدول من التعامل تجاريا مع طهران.

وقال في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "العقوبات الإيرانية فُرضت رسميا. هذه العقوبات هي الأكثر إيذاء التي يتم تطبيقها على الإطلاق، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد"، مضيفا "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي".

ودخلت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران حيز التنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وكان ترامب قد وقع أمس قرارا رسميا بإعادة فرض العقوبات على إيران، وذلك بعد انسحابه من الاتفاق النووي الدولي الموقع معها.

وتشمل هذه العقوبات عدة مجالات، من بينها النظام المالي الإيراني ومشتريات الحكومة الإيرانية من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية. كما سيتأثر قطاع السيارات وصادرات السجاد والمواد الغذائية، وكذلك الواردات الإيرانية من الجرافيت والألمنيوم والصلب والفحم وبعض البرمجيات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، ستعود العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، حيث تعمل الولايات المتحدة على دفع دول حول العالم لتقليص وارداتها النفطية من إيران من أجل الضغط على طهران.

وفي أولى ردود الفعل المسجلة من قبل الشركات العالمية، أعلنت مجموعة "دايملر" الأميركية لصناعة السيارات الثلاثاء توقيف أنشطتها التجارية في إيران، وقالت متحدثة باسم المجموعة لوكالة فرانس برس "علقنا أنشطتنا المحدودة أصلا في إيران امتثالا للعقوبات المطبقة"، مضيفة أن "دايملر" تراقب التطورات السياسية عن كثب.

ي.ب/ ح ز (د ب أ، ا ف ب)