ترامب يحدد الأولوية لتلقيح الأمريكيين أولا قبل تصدير اللقاح

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها، لافتا الى أن البلاد قد تفتقر الى جرعات كافية بعد مرحلة التقليح الأولى. وأوضح أن المرسوم ينص على أن "تعطي الحكومة الأميركية أولوية لتلقيح المواطنين الاميركيين قبل إرسال اللقاحات الى دول أخرى"، علما أن تحالف فايزر/بيونتيك الذي يتوقع أن يحصل خلال الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه أعلن أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون.

فيما قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيضع هدفا بإعطاء الأمريكيين مئة مليون جرعة تطعيم ضد كوفيد-19 في المئة يوم الأولى له في السلطة، وهو جزء أساسي في خطته لمكافحة الجائحة. كما حث بايدن الكونغرس على الموافقة على مزيد من التمويل للتصدي للأزمة الصحية.

كما نبه بايدن إلى أن عدم توصل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء، قد يؤدي إلى تأخر حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد أو إلى توقفها. وقال بايدن "من دون تحرك عاجل من جانب الكونغرس هذا الشهر (...) ثمة احتمال فعلي أن تتأخر هذه الجهود وتتوقف بعد حملة تلقيح أولى".

ف.ي/ع.ش (أ ف ب، رويترز)