ترامب يتوقع استمرار بايدن في السباق الرئاسي

توقع دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية بقاء جو بايدن في السباق للبيت الأبيض رغم دعوات ديموقراطيين له بالانسحاب لصالح مرشح أصغر. وأطاح بايدن بترامب في انتخابات 2020 ومنعه من البقاء في السلطة لولاية ثانية.

استبعد المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب أن ينسحب منافسه الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي رغم الضغوط التي يمارسها عليه حلفاؤه الديموقراطيون بسبب مخاوفهم إزاء صحّته الذهنية. وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ المناظرة التي جرت بينه وبين بايدن الشهر الماضي وكان أداء الرئيس فيها كارثياً، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز "يبدو لي أنّه باق فعلاً (في السباق)، فهو مغرور ولا يريد الاستسلام، لا يريد أن يفعل ذلك".

بايدن يواصل حملته الانتخابية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي مقابلته قدّم ترامب أول وصف تفصيلي من جانبه للمناظرة التي نظّمتها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا وغالباً ما فقد خلالها بايدن سلسلة أفكاره وتحدث في بعض الأحيان بشكل غير متماسك وبدا في حالة ذهول.

وقال الملياردير الجمهوري في وصفه لأداء منافسه الديموقراطي في تلك المناظرة "سأخبرك. لقد كانت مناظرة غريبة، لأنّه في غضون بضع دقائق كانت الإجابات التي قدّمها غير منطقية إلى حدّ بعيد".

ولفت ترامبإلى أنّه تعمّد عدم النظر كثيراً إلى بايدن بينما كان الرئيس يتحدّث. وقال "لقد ألقيت نظرة خاطفة عليه عندما كان في خضمّ إعطاء بعض الإجابات السيئة حقاً". وأضاف "لم تكن حتى إجابات. لقد كانت مجرد كلمات مجمّعة ليس لها أي معنى أو منطق".

من جانب آخر حضّ الرئيس بايدن الإثنين مشرّعي الحزب الديموقراطي المنقسمين على "الاتّحاد" حول ترشّحه في خضمّ تكهّنات مستمرة حول وضعه الصحي. وفي رسالة إلى برلمانيي حزبه الديموقراطي العائدين للكونغرس من عطلة الرابع من تمّوز/ يوليو الجاري قال بايدن إنّه "رغم التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، تصميمي ما زال قوياً للاستمرار في السباق". وأضاف "آن الأوان للاتحاد وللمضي قدماً كحزب موحد وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب".

من جهتها، سعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار لاحتواء موجة تكهّنات أثارتها مقالة في صحيفة نيويورك تايمز مفادها أنّ متخصصاً في علاج داء باركنسون زار البيت الأبيض ثماني مرّات بين صيف العام 2023 والربيع الماضي.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)