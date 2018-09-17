ترامب يتوعد دول أوبك ويطالبها بخفض أسعار النفط

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (20 أيلول/ سبتمبر 2018) منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وطالبها بتخفيض الأسعار، وذلك قبل اجتماع للتكتل مطلع الأسبوع القادم. ترامب ربط بين حماية بلاده لحلفائها في الشرق الأوسط وبين أسعار النفط.

وكتب الرئيس الأمريكي ترامب على موقع "تويتر" يقول فيها :"نحن نحمي الدول في الشرق الأوسط، لن تظل آمنة لفترة طويلة بدوننا، ورغم ذلك تواصل الضغط من أجل رفع أسعار النفط أكثر وأكثر! سنتذكر. على أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن".

ويطالب ترامب مرارا السعودية على وجه التحديد بزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، رغم أن البيت الأبيض كان اضطر للتراجع في وقت سابق من العام الجاري، بعدما تجاهلت الرياض بهدوء دعوات ترامب لتغيير سياستها من أجل خفض الأسعار.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا الأحد القادم في الجزائر، بمشاركة المنتجين من خارج المنظمة. وتراجعت أسعار النفط، التي تسجل ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، بصورة طفيفة بعد تغريدة ترامب.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)