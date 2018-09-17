 ترامب يتوعد دول أوبك ويطالبها بخفض أسعار النفط | أخبار | DW | 20.09.2018

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أخبار

ترامب يتوعد دول أوبك ويطالبها بخفض أسعار النفط

ربط الرئيس الأمريكي ترامب بين دعم بلاده لدول حليفة في الشرق الأوسط وبين أسعار النفط، قائلا لولا حماية بلاده لها فإنها "لن تظل آمنة لفترة طويلة". ترامب وصف منظمة أوبك بـ "المحتكرة" وطالبها بخفض أسعار النفط.

Washington Präsident Trump schimpft vor Sheriffs (Getty Images/AFP/N. Kamm)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (20 أيلول/ سبتمبر 2018) منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وطالبها بتخفيض الأسعار، وذلك قبل اجتماع للتكتل مطلع الأسبوع القادم. ترامب ربط بين حماية بلاده لحلفائها في الشرق الأوسط وبين أسعار النفط. 

وكتب الرئيس الأمريكي ترامب على موقع "تويتر" يقول فيها :"نحن نحمي الدول في الشرق الأوسط، لن تظل آمنة لفترة طويلة بدوننا، ورغم ذلك تواصل الضغط من أجل رفع أسعار النفط أكثر وأكثر! سنتذكر. على أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن".

ويطالب ترامب مرارا السعودية على وجه التحديد بزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، رغم أن البيت الأبيض كان اضطر للتراجع في وقت سابق من العام الجاري، بعدما تجاهلت الرياض بهدوء دعوات ترامب لتغيير سياستها من أجل خفض الأسعار.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا الأحد القادم في الجزائر، بمشاركة المنتجين من خارج المنظمة. وتراجعت أسعار النفط، التي تسجل ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، بصورة طفيفة بعد تغريدة ترامب.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)

  • Sechstagekrieg - israelische Soldaten im Gaza-Streifen (Getty Images/GPO/S. Tal)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    حظر عربي

    بعد يوم من بداية حرب "الستة أيام"، قررت مجموع من الدول العربية المصدرة للنفط حظر المادة الثمينة على الداعمين لإسرائيل عسكريا. البعض حدد تاريخ الحظر في 6 يونيو/ حزيران 1967. قرار الحظر لم ينجح في التأثير على كمية النفط المتاحة على الأقل بالنسبة لجزء من البلدان، كأمريكا. وتجدر الإشارة إلى أن دول عربية لم تلتزم بالحظر ولا بتحديد شحنات النفط التي تصدرها لهذه البلدان رغم موافقتها على القرار في البداية.

  • Ölkrise 1973 - Ansturm auf Benzin (picture-alliance/dpa)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    أزمة النفط الأولى

    كانت صدمة أكثر من أزمة النفط الأولى، كما يٌطلق عليها. في عام 1973، قررت دول عربية تنطوي تحت منظمة "أوبك" تخفيض إنتاج النفط، وفرضت حظرا على بعض شحنات النفط الخام المتجهة إلى دول كأمريكا وهولندا، للتأثير على إسرائيل. هذه القرارات ساهمت في ارتفاع أسعار النفط بشكل لم يكن منتظراً. واستمرت الأزمة لغاية 1986، كما يشير البعض. ولكن من هي "أوبك"؟

  • Erdölförderer erhöhen Preise um 17 Prozent (picture-alliance/dpa)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    منظمة عربية بطابع دولي

    "أوبك"، هي اختصار لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. منظمة عربية إقليمية بطابع دولي، تم تأسيسها بموجب اتفاقية وٌقعت في لبنان، بتاريخ 1968. وتمت في البداية بين السعودية والكويت وليبيا، كما تم الاتفاق على الكويت كمقر رئيسي لها. فيما بعد التحقت الجزائر والإمارات والبحرين للمنظمة، مصر تونس والعراق وسوريا. وتهدف المنظم إلى التعاون بين الدول الأطراف في استخراج النفط وتوحيد الجهود في هذا المجال.

  • Zusammstoß Öltanker vor Karibikinsel Tobago (picture alliance/UPI)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    ارتفاع في الأسعار

    ارتبطت هذه الأزمة بالثورة الإيرانية. أزمة النفط الثانية في عام 1979، كانت نتيجة لارتفاع الأسعار بعد انخفاض انتاج النفط بإيران. انسحاب عشرات آلاف العمال، وقيام إضرابات واحتجاجات في البلد، فضلا عن خروج شاه إيران وزوجته من بلد، قلص انتاج البترول بملايين البراميل. وبالرغم من محاولات أعضاء "أوبك" بزيادة الانتاج، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع الأسعار.

  • Gullfaks Norwegen (cc-by-nd/astronautilus)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    نكسة الثمانينات

    عقب الغزو العراقي للإيران، وفي عام 1980 تحديدا، توقف إنتاج النفط في إيران بشكل كبير، كما تقلص إنتاج العراق للنفط بشدة أيضا. وفي عام 1982، شهدت أسواق النفط تنافساً شرساً بين الدول المنتجة، مما ساهم في خفض الأسعار بسبب انخفاض الطلب والإفراط في الإنتاج. الأمور تطورت كثيرا خلال السنوات المقبلة وفي 1986، شهد العالم حرب أسعار طاحنة بين الدول المنتجة ومنافسة في زيادة الإنتاج علاوة على انخفاض الأسعار.

  • Kuwait Irak Jahrestag Einmarsch in Kuwait 1990 (AP)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    أزمة قصيرة الأمد

    تعتبر الأزمة الثالثة في تاريخ الأزمات بالعالم العربي. كان تأثيرها سلبيا رغم استمرارها لتسعة أشهر لا أكثر. أدت أزمة 1990 إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وبقيت كذلك إلى غاية1997. وفي هذا العام ظهرت الأزمة الأسيوية، وهي ماجعلت أوبك تجتمع في إندونيسيا وتقرر رفع إنتاجها لتنخفض الأسعار، وترتفع من جديد في 1999.

  • Steigende Benzinpreise trüben das Konsumklima (picture-alliance/dpa)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    مضاربات على الأسعار

    كان للأزمة المالية 2008 دور كبير في رفع اسعار النفط، حيث وصل البرميل إلى 147 دولارا، وهو أعلى مستوى له في التاريخ. إلا أن الأسعار انهارت في النصف الثاني من نفس العام بسبب الأزمة المالية العالمية التي نشأت نتيجة سقوط المصارف الأميركية الكبرى وانهيار شركات الرهن العقاري، ولم تستعد عافيتها إلا بعد اجتماع أعضاء "أوبك" في وهران بالجزائر، حيث استعادت الأسعار عافيتها.

  • Katmandu Nepal Petrol Benzin Treibstoff Rationierung (Reuters/N. Chitrakar)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    انهيار جديد

    عام 2014، انخفض سعر برميل النفط في أسواق العالم بنسبة 55 بالمائة في أقل من سبعة أشهر. وقد عرف النصف الثاني من عام 2014 انهيارا في أسعار النفط أفقدها نحو 45% من قيمتها. ويرجع البعض أسباب هذا إلى ضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، علاوة على طفرة النفط الصخري في أمريكا. واختلفت حينها التأثيرات بين الدول المنتجة والمستهلكة.

  • Iran - Rohani, Eröffnung der setareh khalij fars Raffinerie (isna.ir)

    هل تتحمل أسواق النفط العالمية أزمة جديدة؟

    قلق مستمر

    تعرف أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا دائمين، لكن الزياد عن الحد يساهم في ظهور أزمات جديدة. وإذا كانت أزمات النفط تساهم في قلب موازين السياسات فإن هذه الأخيرة أيضا تؤثر على أسعار النفط، لهذا يرجح البعض ظهور أزمة نفطية جديدة خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني روحاني، وردات الفعل الدولية التي لاحقتها. فهل يمكن أن يعرف النفط نكسة جديدة؟. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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