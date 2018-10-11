ترامب يتوعد السعودية "بعقاب شديد" إذا ثبت أنها قتلت خاشقجي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السعودية قد تكون وراء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، محذراً من أن واشنطن ستنزل "عقاباً شديداً" في حال مقتله.



وبثت شبكة سي بي إس الأمريكية اليوم السبت (13 تشرين الأول/أكتوبر) مقطعاً من مقابلة مع ترامب. وقال ترامب عن السعودية: "حتى الآن، ينفون هذا الأمر بشدة. هل يمكن ان يكونوا وراء ذلك؟ نعم"، وأضاف: " سنعرف ماذا حدث وسيكون هناك عقاب شديد". وكان ترامب يرد بذلك على سؤال عما إذا كانت السعودية قتلت خاشقجي. وقالت الشبكة إنها ستبث المقابلة كاملة مساء الأحد.





ورداً على سؤال حول الخيارات التي يمكن أن يدرسها، أجاب ترامب إنه لا يميل إلى منع مبيعات الأسلحة للمملكة، وهو الموقف الذي عبر عنه سابقاً.

وقال الرئيس الأمريكي: "المسألة تتعلق بنوع العقوبات"، مضيفاً: "إنهم يطلبون معدات عسكرية. الجميع في العالم أرادوا هذه الطلبية. روسيا أرادتها، الصين أرادتها، نحن أردناها. حصلنا عليها، حصلنا عليها بالكامل، كل قطعة منها".

وتابع ترامب: "سأقول لكم ما لا أريد القيام به (...) لا أريد إلحاق الأذى بالوظائف. لا أريد أن أخسر طلبية كتلك. أتعلمون شيئاً، هناك وسائل أخرى للعقاب".

وتتزايد التساؤلات حول مصير خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" الذي كان ينتقد سلطات بلاده، حيث فقد أثره منذ دخوله قنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الاول/ أكتوبر، وسط أنباء من الصحيفة نفسها بأنه قد يكون قتل على أيدي سلطات بلاده.



م.ع.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز)