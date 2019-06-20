 ترامب يتوعد إيران وظريف يرد ويتهمه بالكذب | أخبار | DW | 20.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يتوعد إيران وظريف يرد ويتهمه بالكذب

في لهجة لا تخلو من تهديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ارتكبت خطأ جسيما، وذلك في إشارة إلى قيامها بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار. الرد الإيراني جاء سريعا إذ اتهم وزير خارجيتها واشنطن بالكذب.

U.S. Präsident Donald Trump (Getty Images/S. Rousseau)

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا". ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه "خطأ جسيم" لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء محادثات مع إيران. وقال ترامب أيضا إن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما قالت طهران.


واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس (20 حزيران/ يونيو 2019) أن إيران ارتكبت "خطأ جسيماً" بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأميركية. وكتب ترامب في تغريدة لا تخلو من تهديد، وفي مناخ من التوتر بين واشنطن وطهران، "ارتكبت إيران خطأ جسيماً!"

وجاء الرد الإيراني سريعا، إذ اتهم  وزير خارجية إيران  محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالكذب بشأن مكان وجود الطائرة الأمريكية بدون  طيار عند إسقاطها، قائلا إن  الطائرة دخلت  في المجال الجوي الإيراني. وكتب ظريف في تغريدة على موقع تويتر: "إن الولايات المتحدة تشن إرهابا اقتصاديا ضد إيران،  وقامت بعمل سري ضدنا ، والآن تخترق أراضينا".

وحذر ظريف قائلا: "إننا لا نسعى إلى الحرب،  ولكننا سوف ندافع عن سماواتنا وأراضينا  ومياهنا بقوة". وكشف ظريف أن بلاده عازمة على إحالة قضية الطائرة الأميركية "أمام الأمم المتحدة" لتثبت أن "الولايات المتحدة تكذب" وقد اعتدت على إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم إن الطائرة بدون طيار "غلوبل هوك" أسقطت بصاروخ في أجواء خليج عمان، وذلك بعد انتهاكها المجال الجوي الإيراني. في المقابل قالت واشنطن إن طائرة المراقبة المسيرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي منددة بـ "هجوم غير مبرر".

مختارات

في غضون ذلك نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي، لم تكشف عن هويته، قوله إن موقع حطام الطائرة المسيرة، التي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن قطعا بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.

وإذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة فسيكون ذلك دليلا ماديا يلقي بظلال من الشك على رواية إيران التي أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد.

وأثارت الواقعة مخاوف من اندلاع صراع أوسع بالشرق الأوسط بينما يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملة لعزل طهران بسبب "برنامجها النووي ودورها في حروب بالمنطقة"، حسب الرواية الأميركية.

وتعليقا على إسقاط الطائرة قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مع إيران. وأبلغت بيلوسي، وهي أكبر عضو ديمقراطي في الكونغرس، الصحفيين في إفادة دورية بأن 20 مشرعا سيحصلون على إفادة بشأن "الوضع الخطير" في إيران في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. 

من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لجوء أميركي محتمل إلى استخدام القوة ضد ايران، معتبرا أن ذلك سيكون "كارثة" على المنطقة وسيؤدي إلى اشتعال موجة عنف واسعة.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:32

الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة للهجوم على ناقلتي النفط

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة للهجوم على ناقلتي النفط  

مواضيع ذات صلة

Afghanistan US Militär Drohnen

الجيش الأمريكي: إسقاط إيران للطائرة المسيرة "هجوم لم يسبقه استفزاز" 20.06.2019

أكد الجيش الأمريكي أن إسقاط إحدى طائراته المسيرة لكنه قال إن الواقعة حدثت في المجال الجوي الدولي رافضا رواية إيران عن أن الطائرة كانت تحلق فوق أراضيها. حادثة إشقاط الطائرة تزيد من التوتر بين الجانبين.

USA Grenze zu Mexiko, Präsident Donald Trump vor Mauer

ترامب يعلن عزم بلاده ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين 18.06.2019

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد في تغريدة على "تويتر" عزم الولايات المتحدة طرد "ملايين" المهاجرين الذين وصلوا الى البلاد بطريقة غير شرعية.

USA Drohne der US-Luftwaffe Global Hawk

إسقاط طائرة أمريكية ـ اختبار لـ"خطوط حمراء" في مضيق هرمز؟ 20.06.2019

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن وزارة الخارجية أدانت ما وصفته بانتهاك طائرة مسيرة أمريكية للمجال الجوي الإيراني، وحذرت من عواقب مثل هذه التحركات "الاستفزازية" فيما أكدت مسؤول أمريكي أن الحادث وقع في المجال الجوي الدولي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  