ترامب يتوعد إيران وظريف يرد ويتهمه بالكذب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا". ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه "خطأ جسيم" لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء محادثات مع إيران. وقال ترامب أيضا إن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما قالت طهران.



واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس (20 حزيران/ يونيو 2019) أن إيران ارتكبت "خطأ جسيماً" بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأميركية. وكتب ترامب في تغريدة لا تخلو من تهديد، وفي مناخ من التوتر بين واشنطن وطهران، "ارتكبت إيران خطأ جسيماً!"

وجاء الرد الإيراني سريعا، إذ اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالكذب بشأن مكان وجود الطائرة الأمريكية بدون طيار عند إسقاطها، قائلا إن الطائرة دخلت في المجال الجوي الإيراني. وكتب ظريف في تغريدة على موقع تويتر: "إن الولايات المتحدة تشن إرهابا اقتصاديا ضد إيران، وقامت بعمل سري ضدنا ، والآن تخترق أراضينا".

وحذر ظريف قائلا: "إننا لا نسعى إلى الحرب، ولكننا سوف ندافع عن سماواتنا وأراضينا ومياهنا بقوة". وكشف ظريف أن بلاده عازمة على إحالة قضية الطائرة الأميركية "أمام الأمم المتحدة" لتثبت أن "الولايات المتحدة تكذب" وقد اعتدت على إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم إن الطائرة بدون طيار "غلوبل هوك" أسقطت بصاروخ في أجواء خليج عمان، وذلك بعد انتهاكها المجال الجوي الإيراني. في المقابل قالت واشنطن إن طائرة المراقبة المسيرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي منددة بـ "هجوم غير مبرر".

في غضون ذلك نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي، لم تكشف عن هويته، قوله إن موقع حطام الطائرة المسيرة، التي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن قطعا بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.

وإذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة فسيكون ذلك دليلا ماديا يلقي بظلال من الشك على رواية إيران التي أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد.

وأثارت الواقعة مخاوف من اندلاع صراع أوسع بالشرق الأوسط بينما يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملة لعزل طهران بسبب "برنامجها النووي ودورها في حروب بالمنطقة"، حسب الرواية الأميركية.

وتعليقا على إسقاط الطائرة قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مع إيران. وأبلغت بيلوسي، وهي أكبر عضو ديمقراطي في الكونغرس، الصحفيين في إفادة دورية بأن 20 مشرعا سيحصلون على إفادة بشأن "الوضع الخطير" في إيران في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لجوء أميركي محتمل إلى استخدام القوة ضد ايران، معتبرا أن ذلك سيكون "كارثة" على المنطقة وسيؤدي إلى اشتعال موجة عنف واسعة.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب، رويترز)