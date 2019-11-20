ترامب يتهم إيران بحجب الإنترنت للتستر على "الموت والمأساة"

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية الخميس (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بقطع الإنترنت للتستر على ما وصفه بـ "موت ومأساة" وسط موجة من الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ حوالي أسبوع.

وكتب ترامب على تويتر "لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من التحدث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!".

وما زالت خدمة الإنترنت مقطوعة في إيران منذ أيام، مما يجعل من الصعب الحصول على تقارير يعتد بها عن حجم الاضطرابات. لكنها على ما يبدو أسوأ أعمال عنف على الأقل منذ أخمدت إيران "الثورة الخضراء" عام 2009، عندما قتل عشرات المحتجين على مدى عدة أشهر.

وبدأت التظاهرات إثر الإعلان المفاجئ عن رفع سعر البنزين في خضم أزمة اقتصادية في البلاد. وأكدت السلطات حتى الآن مقتل خمسة أشخاص، لكن الأمم المتحدة تقول إنها تخشى مقتل "العشرات" خلال قمع الاحتجاجات. من جانبها ذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت مقتل 106 محتجين على يد قوات الأمن.

وعلى الرغم من إعلان السلطات أن الشوارع باتت هادئة الآن، فإن التسجيلات المصورة التي أمكن الحصول عليها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ما بدا أنها مشاهد عنف مستمرة، فيما دخلت الاحتجاجات يومها السادس.

تأتي الاضطرابات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني حالة من الشلل جراء عقوبات أمريكية أوقفت تقريبا صادراته النفطية، وتجابه في أيضا حكومتا العراق ولبنان، وهما بلدان يضمان فصائل تساندها إيران، مظاهرات تزداد عنفا.

وكان الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قال في وقت سابق إن الاحتجاجات مسألة أمنية وليست حركة شعبية وتم التعامل معها بنجاح. وفي لقطات حية بثها التلفزيون الرسمي، ظهر آلاف يشاركون في مظاهرات مؤيدة للحكومة يوم أمس ردد خلالها المحتجون هتاف "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وألقت إيران بالمسؤولية في الاحتجاجات على "بلطجية" لهم صلة بمنفيين وأعداء في الخارج، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

أ.ح/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)