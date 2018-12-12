ترامب يتلقى "دعماً" نادراً من المحقق الخاص مولر

في إعلان نادر جداً، اليوم السبت (19 كانون الثاني/ يناير 2019)، وصف المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، معلومات نشرها موقع إخباري، تفيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من محاميه السابق الكذب أمام الكونغرس، بـأنها معلومات "غير دقيقة".

وذكر موقع "بازفيد نيوز" الأميركي في وقت سابق، بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفدرالية لم يكشفهما، أن ترامب طلب من محاميه السابق مايكل كوهين أن يكذب في جلسة الاستماع أمام الكونغرس في عام 2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.

وقال الناطق باسم مولر إن "وصف بازفيد لتصريحات محددة تم الإدلاء بها لمكتب المدعي الخاص، وسمات الوثائق والشهادة التي حصل عليها هذا المكتب بشأن شهادة مايكل كوهين أمام الكونغرس غير دقيقة". بيد أنه لم يقدم إيضاحات حول "التصريحات المحددة".

ونقل ترامب على الفور في تغريدة لقطة لشاشة تلفزيون "فوكس نيوز" خلال بث توضيحات مولر. وبعد ذلك رحب الرئيس الأميركي بإعلان فريق مولر. وبعد تغريدات انتقد فيها الموقع الإخباري، كتب "يوم حزين للصحافة لكنه يوم عظيم لبلدنا".

من جهته، قال رئيس تحرير "بازفيد نيوز" بن سميث في تغريدة على تويتر "نؤكد ثقتنا في تحقيقنا وفي المصادر التي غذته، وندعو المدعي الخاص إلى توضيح ما يعترض عليه".

وكتب الموقع الإلكتروني أن هذا الاتهام خطير لأنه يشكل أول مثال على طلب فيها ترامب من شخص يعمل تحت إمرته أن يكذب مباشرة بشأن علاقاته مع روسيا. أما كوهين الذي عادة ما يؤكد أو ينفي على موقع تويتر المعلومات الصحافية المتعلقة به، فلم يصدر أي رد فعل عنه هذه المرة. وقال محاميه لاني ديفيس إنه لن يرد على أي سؤال في هذا الشأن.

وكان البيت الأبيض ورودي جولياني محامي ترامب دافعا بقوة عن الرئيس الأميركي في مواجهة هذه الاتهامات التي اعتبرتها المعارضة الديموقراطية "الأخطر" حتى الآن. وقال جولياني إن تقرير بازفيد "خاطئ قطعا".

من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف إن "هذه المزاعم قد لا يكون لها أساس، لكن إذا تبين أنها صحيحة فستمثل تحريضا على الإدلاء بشهادة زور وعلى عرقلة عمل القضاء".

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)