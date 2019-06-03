 ترامب يتعهد باتفاق تجاري ″جوهري للغاية″ مع بريطانيا بعد بريكست | أخبار | DW | 04.06.2019

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أخبار

ترامب يتعهد باتفاق تجاري "جوهري للغاية" مع بريطانيا بعد بريكست

طالب الرئيس الأمريكي ترامب بأن تستغل واشنطن ولندن الفرصة للتوصل لاتفاق تجاري "جوهري للغاية" بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تنظيم احتجاجات ضده في ثاني أيام زيارته لبريطانيا.

Donald Trump bei Theresa May (Reuters/P. Nicholls)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (الرابع من حزيران/يونيو 2019) أنه يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة إلى "اتفاق تجاري مهم للغاية" مع بريطانيا بعد بريكست خلال لقائه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن حيث تجمّع ناشطون مناهضون لسياساته. وقال ترامب مازحًا لرئيسة الحكومة البريطانية التي أعلنت استقالتها أن عليها "البقاء" وإقامة تحالف اقتصادي أقوى مع الولايات المتحدة عندما تغادر بلادها الاتحاد الأوروبي.

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أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي ترامب إلى بريطانيا

وقال ترامب لماي خلال اجتماع حضره رؤساء كبرى الشركات التجارية ووزراء "أثمّن كثيراً العلاقة بيننا". وأضاف "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق تجاري مهم للغاية. سيكون اتفاقًا منصفًا جداً. نريد إنجازه وسننجزه". ورغم انتقاده مراراً لاستراتيجية ماي بشأن بريكست، إلا أن ترامب قال الثلاثاء إنها قامت بـ"عمل رائع". 

وقالت ماي خلال لقاء الإفطار مع رؤساء المجموعات التجارية إن بريطانيا ستسعى لعقد "شراكة اقتصادية أوسع" مع أبرز شريك تجاري لها خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت "إنها شراكة عظيمة لكنني أعتقد أنه بإمكاننا تطويرها أكثر". 

وستقدم ماي للرئيس الأميركي نسخة من إحدى أهم الوثائق عن "العلاقة الخاصة" عبر الأطلسي -- وهي نسخة مؤطرة من مسودة ونستون تشرتشل الخاصة من ميثاق الأطلسي 1941 الذي حدد أهداف الحلفاء ما بعد الحرب العالمية الثانية.

 

Proteste gegen Donald Trump in London (Getty Images/AFP/T. Akmen)

احتجاجات ضد زيارة الرئيس ترامب

وعلى مقربة من موقع الاجتماع، أطلق ناشطون يساريون بالونًا برتقالي اللون يظهر ترامب كرضيع يرتدي حفاضة خلال مسيرة في خارج مبنى البرلمان في لندن أوقفت حركة السير في العاصمة. وشكّل إطلاق البالون شارة بدء تظاهرات يتوقع أن تكون حاشدة ضد سيد البيت الأبيض في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها لبريطانيا وتستمر ثلاثة أيام.

مختارات

وقال منظّم المسيرة ليو موراي لوكالة فرانس برس "ترامب الرضيع هو عبارة عن رمز لحركة ضخمة مناهضة لسياساته التي تزرع الكراهية والانقسامات".

وتتركز زيارة ترامب التي تستمر ثلاثة أيام حول إحياء الذكرى الـ75 الأربعاء في جنوب بريطانيا لإنزال النورماندي. لكنها تأتي في وقت تعيش بريطانيا اضطرابات سياسية إذ تستقيل ماي من زعامة الحزب المحافظ الحاكم الجمعة جرّاء إخفاقها في تنفيذ بريكست رغم عدم تركيزها على أمور كثيرة أخرى طوال سنواتها الثلاث في المنصب.

وستبقى رئيسة للوزراء إلى حين العثور على بديل لها بين 13 مرشحًا سيتعين على الفائز فيهم اتّخاذ قرارات صعبة قبيل حلول مهلة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/اكتوبر، بعد أن تأجلت مرتين.

ز.أ.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • USA Donald Trump und sein Schiegersohn Jared Kushner im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    استقالة على الأبواب؟

    يعيش جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، متاعب عديدة منذ الشهور الأولى في منصبه، آخرها ما كشفه موقع "ذي إنترسبت" الأميركي في مارس/ آذار، إذ سعت شركته العقارية في أبريل/ نيسان2017 إلى تأمين تمويل قطري قوبل بالرفض. هذه الأنباء المتلاحقة دفعت بالسيناتوركريس مورفي للتصريح أنه من الواجب على كوشنر الاستقالة إذا ما تأكد تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية ضد قطر لأجل مصالح مالية خاصة.

  • Ivanka Trump (AFP/Getty Images/J. Watson)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    مطرودة من البيت الأبيض!

    كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الشهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إبعاد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير من البيت الأبيض. كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير. وكان ترامب قد سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

  • Hope Hicks (Reuters/C. Barria)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رائعة، ولكن...

    في 28 فبراير/ شباط، أعلنت هوب هيكس استقالتها. هكيس، التي عملت لصالح عائلة ترامب منذ 2012، لم تذكر سبباً لاستقالتها، واكتفت بالقول: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترامب"، فيما وصفها ترامب قائلاً إنها "رائعة حقاً"، ومؤكداً على أنه سيفتقدها إلى جواره. هيكس عملت سكرتيرة صحفية لترامب خلال حملته الانتخابية، وتولت منصبها في البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي كمديرة للاتصالات.

  • USA Anhörung James Comey, früherer FBI-Direktor (Reuters/J. Ernst)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    لم يكن دقيقاً .. فأُقيل!

    أُقيل جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)؛ يوم 9 مايو/ أيار 2017. وذلك بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. بعد استقالته هدد كومي بكشف معلومات محرجة عن الرئيس الأمريكي ترامب.

  • John F. Kelly (Picture-Alliance/AP Photo/S. Walsh)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قد يقال من منصبه!

    جون كيلي، الذي نفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقالته أو استقالته من منصبه، يعيش وضعاً صعباً قد يؤدي الى إطاحته، بعدما أغضب الرئيس الأميركي ترامب بأسلوب تعامله مع اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري. وقد تجاوز توتر العلاقات بين جون كيلي، كبير الموظفين، وكوشنير، الذي مُنع من الاطلاع على أسرار مهمة، إلى ترامب، الذي بدا متوتراً وهو يسأل إن كان كوشنير استثناءاً، فأجاب بأنه أوكل الأمر إلى جون كيلي.

  • München MSC 2018 | US-Nationaler Sicherheitsberater Herbert R McMaster (Imago/photothek/F. Gaertner)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    على أهبة المغادرة!

    أعلنت وسائل إعلام أميركية يوم الجمعة الماضي (2 مارس/ آذار2018) عن إمكانية مغادرة مستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلت قناة "سي إن إن". كما نقلت أنه سيترك منصبه إثر "نقاط توتر عديدة" مع الرئيس، وفي ظل العلاقة المضطربة القائمة بينهما أحياناً. وكان ترامب قد أعلن عن تعيينه في20 فبراير/ شباط 2017 بعد قرابة أسبوع من استقالة مستشاره السابق مايكل فلين.

  • USA Michael Flynn in Washington (picture-alliance/abaca/R. Sachs)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    التهمة: "تضليل" الإدارة الأميركية"

    أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، على خلفية اتهامه بـ "تضليل" الإدارة الأميركية بشأن إجرائه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وكان فلين قد قدم استقالته يوم 13 فبراير/ شباط2017.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رفضت قراره، فأُطيح بها!

    أقال دونالد ترامب ليلة الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني2017 وزيرة العدل السابقة؛ سالي ييتس، بعد رفضها الدفاع عن قرار ترامب الذي يخص منع سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رفضها هذا أدخلها في قلب "أكبر جدلٍ" شهدته أيام ترامب الأولى في الرئاسة، حسب ما تناقله كثير من المواقع الإخبارية.

  • USA Gary Cohn in New York (Getty Images/D. Angerer)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    كتب استقالته...

    نقلت وكالة رويترز قبل ستة أشهر أن غاري كون كتب مسودة استقالته بالرغم من أنه لا يزال في منصبه. كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كتب مسودة استقالته بسبب ما اعتبره رد فعل ضعيف من الإدارة على الاشتباكات التي وقعت بين محتجين من النازيين الجدد وآخرين مناهضين للعنصرية. لكنه قرر الاستمرار في منصبه.

  • USA | Pressekonferenz Justizminister Jeff Sessions über DACA-Programm (REUTERS/Y. Gripas)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قدم استقالته أكثر من مرة!

    يقال إن جيف سيشنز قدم استقالته السنة الماضية مرة واحدة على الأقل. وزير العدل الأمريكي، الذي نأى بنفسه عن التعامل مع التحقيقات حول علاقة إدارة ترامب مع روسيا، أثار “خيبة أمل كبيرة” عند ترامب. وقد عاد الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري (مارس/ آذار 2018) ليشن هجوماً جديداً عليه، واصفاً قراره بطلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه "معيب". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

بات ترامب مؤخراً أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ انصرف عنه أنصاره أو صرفهم بسب اختلاف آرائهم أو خلافات تسببت فيها قراراتهم، فيما تروج أخبار عن استعداد آخرين للانعتاق من التوتر الداخلي للبيت الأبيض. (05.03.2018)  

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