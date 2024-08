ترامب يتعرض لهجمات إلكترونية إيرانية وسيلين ديون تنتقد حملته

ذكر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب أن شركة مايكروسوفت أبلغته أن أحد المواقع الالكترونية لحملته الانتخابية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية، لكن المتسللين لم يتمكنوا من الوصول سوى إلى "معلومات متاحة للجمهور" خلال عملية الاختراق.

وقالترامب، في منشور على شبكة تروث سوشيال الخاصة به مساء أمس السبت (العاشر من آب/ أغسطس)، "مع ذلك، لا ينبغي لهم أن يفعلوا أي شيء من هذا القبيل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف أن "إيران وغيرها من الدول لن يتوقفوا، لأن حكومتنا ضعيفة وغير فعالة، لكن ذلك لن يدوم طويلا".

وتم الإعلان عن عملية الاختراق لأول مرة من قبل صحيفة بوليتيكو، التي قالت إنها بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني تحتوي على وثائق عن حملة ترامب الداخلية من حساب مجهول في تموز/يوليو الماضي.

وتضمنت هذه الملفات، التي تم نشرها على مدار بضعة أسابيع، ملفا عن السيناتور جيه دي فانس، الذي رشحه ترامب لمنصب نائب الرئيس، بحسب تقرير الصحيفة.

لماذا تحتج سيلين ديون على حملة ترامب؟

في سياق مختلف احتجّت النجمة الكندية سيلين ديون السبت على استخدام حملة مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أغنيتها الشهيرة عالمياً "ماي هارت ويل غو أون" My Heart Will Go On من فيلم "تيتانيك".

وانتقد فريق الفنانة الكندية سيلين ديون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد استخدام أغنيتها الشهيرة "ماي هارت ويل جو أون" أو " قلبي سيمضي قدما" خلال تجمع انتخابي له.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه قد تم تشغيل الأغنية، من فيلم "تيتانيك" خلالتجمع انتخابي في ولاية مونتانا.

وأصدر فريق ديون الإداري بيانا أمس السبت نيابة عن الفنانة وعلامتها وشركة تسجيلاتها - أغاني سوني كندا للترفيه-، أكد فيه أن استخدام الأغنية لم يكن "مصرحا به بأي شكل من الأشكال".

وجاء في البيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لديون: "علم فريق إدارة سيلين ديون وشركة تسجيلاتها - اغاني سوني كندا للترفيه- بالاستخدام غير المصرح به للفيديو والتسجيل والأداء الموسيقي والصورة الخاصة بسيلين ديون

وأضاف البيان: "لا يجري التصريح بهذا الاستخدام بأي شكل من الأشكال، وسيلين ديون لا تؤيد هذا الاستخدام أو أي استخدام مشابه." ونالت سيلين ديون بفضل هذه الأغنية جائزتَي الأوسكار وغولدن غلوب وأربع جوائز غرامي.

ويأتي ذلك بعد عودة ديون الناجحة إلى الغناء المباشر الشهر الماضي عندما اختتمت حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس وسط معركتها مع مرض متلازمة الشخص المتصلب.

ع.أ.ج/ م س (أ ف ب، د ب أ)