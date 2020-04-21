 ترامب يتراجع ويصف تصريحاته بشأن الحَقن بالمعقم بالساخرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يتراجع ويصف تصريحاته بشأن الحَقن بالمعقم بالساخرة

تحت ضغط وسائل الاعلام الدولية والمراجع الطبية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه كان يتحدث "بسخرية" للصحافيين عن إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، بعدما أثارت تصريحاته استغراباً واسعاً.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا في البيت الابيض يوم 23 نيسان/ ابريل 2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه كان يتحدث "بسخرية" للصحافيين عن إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد استغراباً واسعاً بل وأثارت ذهول الخبراء، لاسيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير معروف بخبرته العلمية.

مختارات

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الجمعة 24 نيسان/ أبريل 2020) أنه كان يتحدث "بسخرية" للصحافيين، وردا على سؤال في المكتب البيضاوي في البيت الابيض علق ترامب "كنت أطرح سؤالاً على الصحافيين بطريقة ساخرة". وكان البيت الأبيض اعتبر في وقت سابق أن تصريحات الرئيس أخرجت من سياقها.

 الا أن الرئيس حاول التقليل من شأن تصريحاته وأكد الجمعة أنّه كان يتحدث "بسخرية" عن هذه المسألة.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس دراسة تأثير المطهرات كعلاج محتمل للعدوى بفيروس كورونا، وهو ما وصفه أطباء أمريكيون بأنه اقتراح خطير للغاية محذرين من أن الفكرة قد تتسبب في وفاة الكثيرين نتيجة التسمم.

تصريحات ترامب جاءت بعد أن تحدث مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قدرة المطهرات مثل المبيضات على قتل فيروس كورونا على الأسطح.

وقال ترامب: "أرى أن المطهرات تقتل الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. فهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو التطهير؟".

 وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن عدداً كبيراً من الأطباء الأمريكيون قاموا بالتغريد على موقع تويتر فور انتهاء كلمة ترامب، محذرين الناس بشدة من استهلاك المطهرات ومضادات الجراثيم المنزلية.

ويقول الأطباء إن المطهرات وخصوصاً مطهرات الأسطح التي يدخل الكلور كمادة أساسية في تركيبها تعتبر سامة وخطيرة عندما يتم التعامل معها بشكل خاطئ.

وقال الدكتور فين جوبتا، أخصائي أمراض الرئة وخبير سياسة الصحة العالمية: "إن فكرة حقن أو تناول أي نوع من منتجات التطهير في الجسم غير مسؤولة، وخطيرة.. إنها طريقة شائعة يستخدمها الناس عندما يريدون قتل أنفسهم." بحسب ما نقل عنه موقع ام اس ان بي سي.

وأضاف جوبتا أن "تناول أي كمية من مواد التبييض أو كحول الأيزوبروبيل أو أي نوع من المنظفات المنزلية الشائعة غير مناسبة للابتلاع حتى بكميات صغيرة.. الكميات الصغيرة مميتة". 

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ندد عدد من الأطباء والعلماء بكلام ترامب. وقال المركز الفرنسي "مارساي ايمونوبول" بسخرية "إضرام النار بالجسم قد يكون حلاً بديلاً مفيداً كذلك"، مشددا على أن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأميركي "ستقتل الفيروس والمرضى في آن!".

 وغرد والتر شوب المدير السابق للهيئة الفدرالية المكلفة الاخلاقيات في عهد الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، "توقفوا عن بث مؤتمراته الصحافية حول فيروس كورونا. فهي تعرض أرواحاً للخطر. رجاء لا تشربوا المواد المعقمة ولا تحقنوا أنفسكم بها".

م.م/ ص.ش (ا ف ب، رويترز، د ب ا)

مشاهدة الفيديو 28:31

عن كثب - دونالد ترامب والإعلام - حرب "الأخبار الزائفة"

مواضيع ذات صلة

USA Austin Coronavirus Demonstranten

كورونا- تظاهرات عبر العالم احتجاجاً على العزل ودول بدأت بالتخفيف 21.04.2020

تخرق تظاهرات محدودة تدابير الحجر المنزلي المفروضة على 4,5 مليارات شخص حول العالم لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد. التظاهرات تمتد من الولايات المتحدة إلى البرازيل مروراً بروسيا وتونس. فيما بدأ عدد من البلدان تخفيف العزل.

USA Reisen Flughafen Washington

ترامب يعتزم تعليق الهجرة لمواجهة "هجوم العدو الخفي" 21.04.2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا "لتعليق الهجرة مؤقتا" إلى الولايات المتحدة بقصد "في ضوء هجوم العدو الخفي" ومن أجل "حماية وظائف" المواطنين الأمريكيين في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Direktor WHO

بدون أمريكا- زعماء العالم يطلقون تحالفا لتسريع البحوث لمواجهة كورونا 24.04.2020

أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مبادرة "تاريخيّة" تجمع عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا، لتسريع انتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  