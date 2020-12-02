ترامب يتحدث علنا عن ترشحه من جديد في انتخابات 2024

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2020) بشكل غير مباش إنه قد يترشح لولاية جديدة في انتخابات عام 2024. وأضاف قائلا: "كانت أربع سنوات رائعة. نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى وإلا سأراكم من جديد بعد أربع سنوات".

ولم تكن وسائل إعلام تغطي الحدث الذي حضره مسؤولون من الحزب الجمهوري لكن تم تناقل تسجيل فيديو لخطابه بعد فترة وجيزة.

وبعد حوالي شهر من انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، ما زال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن. ويلتزم البقاء في عزلة في البيت الأبيض ويحد من ظهوره العلني قدر الإمكان مكتفيا باتصالات رئاسية وتغريدات غاضبة عن تزوير انتخابي مفترض لا شيء ملموسا يثبت صحته.

في هذه الأجواء الغريبة وبينما يعد الرئيس المنتخب بايدن فريقه، يقوم ترامب بتكرار نظريات المؤامرة أكثر فأكثر بينما تطلق في واشنطن تكهنات لا نهاية لها. فقد ذكرت شبكة "ان بي سي" أن ترامب ناقش مع المقربين منه إمكانية الإعلان عن إطلاق حملته للعام 2024 في 20 كانون الثاني/ يناير يوم أداء جو بايدن اليمين والذي لن يحضره بالتالي.

مشاهدة الفيديو 02:18 شارك مزاعم مستمرة بتزوير الانتخابات الأمريكية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ldeI ترامب يواصل رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الأمريكية ويكثف محاولاته لقلب النتيجة

وسيسمح له الترشح لانتخابات 2024 بأن يبقى وسط اللعبة لفترة قصيرة لكنه طريق سيكون مليئًا بالعقبات. فاعتبارا من 20 كانون الثاني/ يناير سيصبح "رئيسا سابقا" وستتغير المعادلة جذريا.

وبينما يستمر احتساب الأصوات، يبقى أمر واحد مؤكدا هو أن نسبة المشاركة في انتخابات 2020 كانت تاريخية. وحصد جو بايدن أكثر من 81 مليون صوت وهو رقم قياسي. لكن دونالد ترامب تخطى 74 مليون صوت وهو رقم قياسي أيضا.

فهل يترشح في نهاية المطاف بعد أربع سنوات؟لا شيء مؤكدا. فترامب يعمل كما يقول هو نفسه وفق حدسه. والتخطيط الاستراتيجي لسنوات عدة ليس من نقاط قوته. ونظريا لا شيء يمنعه من المحاولة في 2024. ويحظر دستور الولايات المتحدة على أي رئيس أكثر من ولايتين. لكن ولايتين غير متتاليتين ممكنتان.

ونجح في هذا الرهان رجل واحد فقط هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن التاسع عشر. فقد انتخب في 1884 وهُزم في 1888، ثم انتُخب مرة أخرى في عام 1892.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)