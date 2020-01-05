ترامب يتجنب توجيه تهديد مباشر لإيران ويؤكد عدم إصابة أمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020) أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق في ساعة مبكرة الأربعاء، ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، مما أجج الصراع مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في كلمة ألقاها الأربعاء في البيت الأبيض، أشارت إلى رغبة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... لم نتعرض لأي خسائر".

وأضاف "ومع ذلك فإن امتلاكنا لهذا العتاد والجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه. لا نرغب في استخدامه. القوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية هي أفضل رادع".

وأحجم ترامب عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران. وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين والدول الحليفة لأمريكا: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد. وتابع "علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما".

وعن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، قال ترامب "إن يديه ملطختان بالدماء"، مشددا على أنه "تم التخلص من أكبر إرهابي في العالم". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على

وأوضح ترامب في خطابه بالبيت الأبيض أن إيران قامت باختطاف والهجوم على السفن في الخليج، ورفعت شعار الموت لأمريكا. معلنا أنه سيتم فرض عقوبات إضافية فورية على إيران. وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط.

كما أعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران وقال: "ردا على العدوان الإيراني، ستفرض الولايات المتحدة فورا عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني"، داعيا القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، كما دع حلف شمال الاطلسي إلى التواجد "بشكل أكبر" في الشرق الأوسط.

ص.ش/ ازح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)