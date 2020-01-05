 ترامب يتجنب توجيه تهديد مباشر لإيران ويؤكد عدم إصابة أمريكيين | أخبار | DW | 08.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يتجنب توجيه تهديد مباشر لإيران ويؤكد عدم إصابة أمريكيين

قال الرئيس ترامب إن الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية بالعراق لم تتسبب في إصابة أمريكيين وشدد على أنه "تم التخلص من أكبر إرهابي في العالم" يقصد سليماني. وأحجم ترامب عن توجيه تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران.

ترامب في خطاب بواشنطن ردا على هجمات صاروخية إيرانية

الرئيس الأمريكي ترامب خلال خطابه في البيت الأبيض تجنب توجيد أي تهديد مباشر لإيران بتنفيذ عمل عسكري ضدها ردا على قصف قواعد في العراق

أعلن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020) أن القوات الأمريكية أو العراقية لم تتكبد أي خسائر بشرية في القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

مختارات

رد فعل طهران على مقتل الجنرال الإيراني سليماني يبدو معتدلا بشكل مفاجئ. وبهذا تنفتح نافذة للدبلوماسية بين طهران وواشنطن، كما يعتبر ماتياس فون هاين في تعليقه على القصف الصاروخي الإيراني ضد قواعد أمريكية في العراق. (08.01.2020)

شنّت إيران هجوماً صاروخياً بالستياً فجر الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية وأربيل، حيث يتمركز جنود أميركيون. وزير الخارجية الإيراني ظريف غرد عى تويتر، وترامب أجاب سريعاً.. المزيد في التغطية الخاصة. (08.01.2020)

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق في ساعة مبكرة الأربعاء، ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، مما أجج الصراع مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في كلمة ألقاها الأربعاء في البيت الأبيض، أشارت إلى رغبة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... لم نتعرض لأي خسائر".

وأضاف "ومع ذلك فإن امتلاكنا لهذا العتاد والجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه. لا نرغب في استخدامه. القوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية هي أفضل رادع".

وأحجم ترامب عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران. وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين والدول الحليفة لأمريكا: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد. وتابع "علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما".

وعن مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، قال ترامب "إن يديه ملطختان بالدماء"، مشددا على أنه "تم التخلص من أكبر إرهابي في العالم". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي وأن على  

وأوضح ترامب في خطابه بالبيت الأبيض أن إيران قامت باختطاف والهجوم على السفن في الخليج، ورفعت شعار الموت لأمريكا. معلنا أنه سيتم فرض عقوبات إضافية فورية على إيران. وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط.

كما أعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران وقال: "ردا على العدوان الإيراني، ستفرض الولايات المتحدة فورا عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني"، داعيا القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، كما دع حلف شمال الاطلسي إلى التواجد "بشكل أكبر" في الشرق الأوسط.

ص.ش/ ازح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

مواضيع ذات صلة

Iran Reaktor Arak, bei Teheran

إيران تبتعد عن الاتفاق النووي وتتجه لتخصيب اليورانيوم بلا قيود 05.01.2020

أعلنت إيران عن خفض جديد لالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي. لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

Iran Teheran | Demonstration nach Dronenattacke gegen Qassem Soleimani

الخبراء الأمريكيون يرسمون سيناريوهات متشائمة للشرق الأوسط 05.01.2020

يغلب التشاؤم على تقديرات غالبية الخبراء الأمريكيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني. ويقول خبراء إن العالم قد يُقبل على مرحلة عدم يقين تحتاج لدرجة عالية من اليقظة والحكمة لتجنب انزلاقات قد لا تحمد عقباها

Irak Bagdad Trauermarsch für Kassem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis

قتل سليماني .. مجازفة محسوبة من ترامب؟ 04.01.2020

ما الذي دفع ترامب لاتخاذ قرار قتل الجنرال قاسم سليماني، بينما توقف رئيسان أميركيان قبله وهما أوباما وبوش كثيراً عند هذا القرار. هل قللت الإدارتان السابقتان من خطر رجل إيران القوي أم كانت لهما حسابات أخرى؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  