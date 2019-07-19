ترامب يؤكد وطهران تقدم "أدلة تنفي" إسقاط طائرة إيرانية مسيرة

يستمر الجدل بين طهران وواشنطن بشأن صحة إسقاط طائرة مسيرة إيرانية مفترضة من عدمها. ففي الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده "أسقطت من دون شك" الخميس طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز، بث التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الجمعة (19 تموز/يوليو 2019) لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.

وأظهر الفيديو الذي نشره الحرس الثوري لقطات من الجو لسفن حربية. وقال التلفزيون إن الطائرة المسيرة صورت اللقطات بينما تظهر التوقيتات أن الطائرة كانت لا تزال تصور بعدما قالت واشنطن إنها أسقطتها في مضيق هرمز.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الجمعة إن بلاده "أسقطت من دون شك" الخميس طائرة إيرانية مسيّرة فوق مضيق هرمز. وأضاف في تصريح من البيت الأبيض "ما من شك في أننا أسقطناها". بدوره قال جون بولتون مستشار الأمن القومي "ما من شكّ في أنها كانت طائرة بدون طيار إيرانية".

وكان مسؤول أمريكي أعلن الجمعة قبيل وقت قليل من تصريح ترامب أنّ واشنطن لديها "أدلة واضحة جداً" على إسقاط الطائرة الإيرانية المسيّرة. وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه "لدينا أدلة واضحة جداً"، مشيراً إلى احتمال وجود تسجيل مصوّر. وأوضح أن "طائرتهم المسيّرة اقتربت كثيراً من سفينتنا. وفي حال اقتراب طائرات مسيّرة كثيراً، يتمّ إسقاطها".

ولكن إيران نفت الجمعة ذلك. وقال الحرس الثوري في بيان "سننشر قريباً الصور التي التقطتها (طائراتنا) المسيّرة لسفينة يو اس اس بوكسر (...) حتى يطّلع الرأي العام العالمي على كذب وزيف تلك المزاعم"، وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

كما نقلت الوكالة عن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي نفيه "المزاعم الواهية" للرئيس الأمريكي. كما نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن تكون إيران فقدت طائرة مسيّرة مؤخراً، مرجحاً أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيّرة "بالخطأ".

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها في مضيق هرمز وإن واشنطن لديها دليل على إسقاطها طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

ح.ع.ح/خ.س(أ.ف.ب/رويترز(