ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية

أعلن البيت الأبيض اليوم (السبت 14 أيلول/ سبتمبر 2019) أن حمزة بن لادن قُتِل في عملية لمكافحة الإرهاب "في منطقة أفغانستان/ باكستان" دون أن يشير البيت الأبيض في بيانه إلى توقيت مقتل زعيم تنظيم القاعدة حالياً. وكانت فرقة أمريكية خاصة قد قتلت أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد في باكستان في عام 2011. ويُعْتَقَد أن حمزة كان يضطلع بدور بارز في تنظيم القاعدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان "قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية.

وأضاف ترامب أن "مقتل حمزة بن لادن لا يحرم فقط القاعدة من سلطتها ومن ارتباطها الرمزي بوالده، بل يقوض أيضا أنشطة عملياتية مهمة للتنظيم".وتابع الرئيس الأمريكي أن "حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة".

وأفادت بيانات لوزارة الخارجية الأمريكية بأن حمزة كان قد دعا في عدة رسائل على الإنترنت منذ آب/ أغسطس 2015 إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفاء غربيين، وكانت الوزارة أعلنت في شباط/ فبراير الماضي عن رصد مكافأة بقيمة تصل إلى مليون دولار لمن يساعد في ضبط حمزة.

وكان اسم حمزة قد أُدْرِجَ على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب في بداية 2017. واستنادا إلى بيانات الخارجية الأمريكية، فقد وُلِدَ حمزة بن لادن في جدة في عام 1989، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه من مواليد 1991 .

واعتبر حمزة بن لادن خليفة لوالده أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة المسؤول عن اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. وكانت الولايات المتحدة أدرجته على القائمة السوداء للأشخاص المتهمين بـ"الارهاب".

وحمزة هو الابن الخامس عشر لأسامة بن لادن من زوجته الثالثة وسحبت منه جنسيته السعودية في آذار/ مارس .

م.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)