ترامب يؤكد مقتل المدبر الرئيسي للهجوم على المدمرة كول

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير 2019) أن الجيش الأميركي قتل أحد مدبري تفجير المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" في اليمن في العام 2000 والذي أدى إلى مقتل 17 جندياً أميركياً.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر "جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول .. لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي .. لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على تويتر الأحد إن البدوي قُتل في ضربة دقيقة بمحافظة مأرب في أول يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد يومين من إعلان متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي الجمعة أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول من كانون الثاني/ يناير في محافظة مأرب باليمن.

وفي 2003، وجه القضاء الاميركي إلى البدوي خمسين اتهاما تندرج في إطار الارهاب لدوره في الاعتداء على المدمرة الأمريكية، ومحاولة مهاجمة سفينة حربية أميركية أخرى في كانون الثاني/يناير 2000. وتم إدراجه على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وأدانت هيئة محلفين اتحادية البدوي. وفر البدوي من السجن في اليمن مرتين، الأولى في 2003 والثانية عام 2006. وكانت هناك مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض عليه.

المدمرة الأمريكية يو إس إس كول بعد تعرضها للهجوم في عدن (أرشيف)

يذكر أنه في 12 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000، فجر شخصان في زورق صغير ما بحوزتهما من مواد ناسفة قرب المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة أثناء تزودها بالوقود في عدن، مما أسفر عن مقتلهما إضافة إلى مقتل 17 بحاراً وإصابة نحو 35 آخرين، فضلا عن إحداث فتحة في المدمرة.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)