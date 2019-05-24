ترامب يؤكد أن بلاده "لا تسعى لتغيير النظام الإيراني"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين (27 أيار/ مايو 2019) أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين بعد نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة. وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية". وأضاف "سنبرم اتفاقا" مع طهران.

وكان ترامب قد أمر قبيل سفره إلى اليابان بتعزيز قوات بلاده في الشرق الأوسط بـ 1500 جندي إضافي وذلك ردا على نشاطات إيرانية تعتبرها واشنطن معادية. من جانبها تستعرض إيران بين الحين والآخر عضلاتها العسكرية لتثير مخاوف جدية لدى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

وتبنى ترامب لهجة تصالحية حيال إيران، وتحدث عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع آبي الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية القيام بزيارة إلى طهران. وقال ترامب "أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً". وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف أمرا مؤكدا هو" أن آبي -- الذي يفكر في زيارة إيران -- "على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين"، مؤكدا أن "لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي بعد اختتام اجتماع مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في مقر وزارة الخارجية ببغداد أمس الأحد أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي.

مشاهدة الفيديو 36:19 شارك هل تنجح ألمانيا في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3IzP8 هل تنجح ألمانيا في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟

لكنه أوضح في الوقت ذاته أن "لدى إيران رغبة في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج، ونحن نطلب من البلدان الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتها، وأن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي".

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)