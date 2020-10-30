 ترامب يأمر بسحب جزئي لقوات بلاده في أفغانستان والعراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ترامب يأمر بسحب جزئي لقوات بلاده في أفغانستان والعراق

أعلن البنتاغون خفض عدد من القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 جندياً فضلاً عن خفض 500 جندي في العراق. ويعتبر ذلك أحد أكبر القرارات الخارجية التي أعلنها ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض.

قوات أمريكية في أفغانستان

قوات أمريكية في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، الثلاثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن نحو ألفين من أصل 4500 جندي سيغادرون أفغانستان بحلول يناير/ كانون الثاني 2021، وهو العدد الأدنى منذ بدء خوض الولايات المتحدة عمليات قتالية في هذا البلد قبل عقدين.

وأشار ميلر إلى أن من المرتقب أن يغادر 500 جندي آخرون العراق، بحيث لا يبقى في البلدين سوى 2500 جندي أمريكي، موضحاً أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب "في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة جنودنا الشجعان الى الوطن".

وقال مستشار ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين، إن ترامب يأمل في أن يعود كل أفراد القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بأمان في شهر مايو/أيار 2021. وهو قرار لا يملك ترامب تنفيذه بما أنه سيغادر البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني القادم.

وقال ميلر إن الأمر يتعلق بخطط مسبقة وبأهداف استراتيجية "مدعومة من الشعب الأمريكي ولا تتعارض مع سياسات البلد أو أهدافه". وسبق لواشنطن أن أعلنت نيتها أكثر من مرة بخفض عدد قواتها في الشرق الأوسط.

مختارات

تبدأ الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية السبت محادثات سلام تاريخية، بدعم من الولايات المتحدة، ترمي لإنهاء 19 عاماً من الحرب. وتشدّد حركة طالبان على نظام إسلامي في البلد.

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يكون تم إبلاغه بمعلومات استخباراتية تفيد أنّ روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان مقابل قتلهم جنوداً أميركيين في أفغانستان.

ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له كابول أمس السبت واستهدف العشرات من الطلبة، في وقت أعلن فيه الأمن الأفغاني مقتل قيادي في تنظيم القاعدة كان مطلوبا للولايات المتحدة.

غير أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل، حذر من تغييرات كبيرة في "سياسة الدفاع الأمريكية أو في السياسة الخارجية خلال الأشهر القادمة"، ومن ذلك القيام بسحب القوات من العراق وأفغانسان.

ولا يزال الوضع الأمني في أفغانستان هشاً، إذ تعاني البلاد من هجمات إرهابية مستمرة، ومن تمدد تنظيم طالبان، الذي نجح في الوصول إلى مفاوضات مع الحكومة الأفغانية بإشراف أمريكي، وهو تغير واسع في النظرة الأمريكية لطالبان، بعدما تدخلت واشنطن في أفغانستان عسكرياً عام 2001 لأجل إسقاط حكم هذه الجماعة المتشددة.

من جانبه، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء من أن انسحاباً متسرعاً للحلف من أفغانستان سيكون "ثمنه باهظاً جداً" مع خطر تحول هذا البلد "مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين" وذلك بعد الإعلان الأمريكي بهذا الشأن.

وقال ستولتنبرغ: "أفغانستان تواجه خطر التحول مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا ويمكن أن يعلن تنظيم الدولة الاسلامية مجدداً في أفغانستان خلافة الرعب التي خسرها في سوريا والعراق".

إ.ع/ ي.أ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


مواضيع ذات صلة

Sayyed Hassan Nasrallah Hisbollah-Chef

تزامناً مع مظاهرات بعدة بلدان.. نصر الله يهاجم فرنسا بقوة 30.10.2020

هاجم حسن نصر الله السلطات الفرنسية، متهما إياها بالعناد وبارتكاب خطيئة، داعيا إلى عدم تحميل المسلمين مسؤولية الهجوم على كنيسة في نيس، وذلك تزامنا مع مظاهرات واسعة ضد ماكرون خرجت في عدة بلدان إسلامية.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Griechenland

ألمانيا: اختفاء أكثر من 1700 مهاجر قاصر! 20.04.2020

بلغ عدد المهاجرين الصغار المختفين في ألمانيا 711 طفلا و1074 مهاجرا قاصرا، غير مصحوبين بذويهم، وفق الحكومة الألمانية. وراء اختفاء هؤلاء القاصرين أسباب مختلفة. سياسية ألمانية تنتقد تعامل سلطات بلادها مع هؤلاء القاصرين!

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  